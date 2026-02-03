Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અમેરિકાની એ 4 મોટી શરતો! જ્યારબાદ ટ્રમ્પે ભારત સાથેની મેગા ટ્રેડ ડીલ પર લગાવી મહોર

US Tariffs Cut: છેલ્લા ઘણા અઠવાડિયાની અનિશ્ચિતતા પછી થયેલા આ ડીલને બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ નિર્ણયનું જોરદાર સ્વાગત કરતા કહ્યું કે, દુનિયાના બે સૌથી મોટા લોકશાહી દેશો વચ્ચે પરસ્પર સહયોગ વધુ મજબૂત બનશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:05 PM IST

Trending Photos

અમેરિકાની એ 4 મોટી શરતો! જ્યારબાદ ટ્રમ્પે ભારત સાથેની મેગા ટ્રેડ ડીલ પર લગાવી મહોર

India US Trade Deal: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે મોડી રાત્રે ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ભારત પર લગાડવામાં આવેલા ભારે ટેરિફમાં મોટો ઘટાડો કરીને ટેરિફ 18 ટકા કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. છેલ્લા ઘણા અઠવાડિયાની અનિશ્ચિતતા પછી થયેલા આ ડીલને બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ નિર્ણયનું જોરદાર સ્વાગત કરતા કહ્યું કે, દુનિયાના બે સૌથી મોટા લોકશાહી દેશો વચ્ચે પરસ્પર સહયોગ વધુ મજબૂત બનશે.

અગાઉ અમેરિકાએ રશિયા પાસેથી સસ્તા ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા બદલ ભારત પર કુલ 50 ટકા સુધીનો ટેરિફ લગાવ્યો હતો, જે હવે હટાવી લેવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર દાવો કર્યો કે, ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા સંમત થયું છે. જો કે, પીએમ મોદીએ તેમના નિવેદનમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

ટ્રેડ ડીલની ચાર શરતો શું છે?
1. ટ્રેડ ડીલની શરતો અનુસાર, ભારત અમેરિકાના ઉત્પાદનો પરના ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ બેરિયર ઘટાડશે અને અમેરિકાની કંપનીઓ માટે પોતાનું બજાર વધુ ખુલ્લું મૂકશે.

2. અમેરિકાએ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી પર લાદવામાં આવેલ ૨૫ ટકા વધારાના ટેરિફને દૂર કરવાની વાત કહી છે. જો કે, આની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી અને અલગ-અલગ એજન્સીઓએ અલગ અલગ માહિતી આપી છે.

3. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ કરારને સીધો યુક્રેન યુદ્ધ સાથે જોડતા કહ્યું કે, રશિયા પાસેથી તેલ ન ખરીદવાથી મોસ્કો પર દબાણ આવશે અને યુદ્ધનો અંત લાવવામાં મદદ મળી શકે છે. સાથે જ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ભારત અમેરિકા અને કદાચ વેનેઝુએલા પાસેથી વધુ તેલ ખરીદશે.

4. આ ઉપરાંત ટ્રેડ ડીલ હેઠળ, ભારત અમેરિકા પાસેથી ઊર્જા, ટેકનોલોજી, કૃષિ ઉત્પાદનો, કોલસો, ડિફેન્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ટેલિકોમ અને એરક્રાફ્ટ સહિત પેટ્રોલિયમ જેવા ઉત્પાદનોની ખરીદીમાં વધારો કરશે, જેનાથી અમેરિકાની નિકાસને મોટો વેગ આપવાની અપેક્ષા છે.

જાણો ઉદ્યોગ જગતે આ ડીલ અંગ્રે શું કહ્યું?
ભારતીય ઉદ્યોગ જગતના ટોપના નેતાઓએ મંગળવારે કહ્યું કે, ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર ભારતની વૃદ્ધિની મહત્વાકાંક્ષાઓને નવી ગતિ આપશે અને દેશને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક ઉત્પાદન અને નવીનતાનું કેન્દ્ર બનવામાં મદદ કરશે. ભારતી એન્ટરપ્રાઇઝના સ્થાપક અને ચેરમેન સુનિલ મિત્તલ, આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના કુમાર મંગલમ બિરલા અને મહિન્દ્રા ગ્રુપના અનિશ શાહ સહિત ઉદ્યોગ જગતના નેતાઓએ તેને દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણના લેન્ડસ્કેપમાં પરિવર્તન લાવવાની ક્ષમતા ધરાવતું ઐતિહાસિક પગલું ગણાવ્યું.

મહિન્દ્રા ગ્રુપના સીઈઓ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અનિશ શાહે આ ડીલને વેપાર અને રોકાણ સંબંધોને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું અને કહ્યું કે, આ સોદો ભારતની મહત્વાકાંક્ષાઓને મજબૂત વિકાસ માર્ગ સાથે મજબૂત સમર્થન પૂરું પાડશે.

જ્યારે સુનિલ ભારતી મિત્તલે કહ્યું કે, આ કરાર બન્ને દેશો માટે ખૂબ જ રાહ જોવાતી અને મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે રોકાણ અને વિકાસ માટે પુષ્કળ તકો ખોલશે અને મુક્ત વેપાર કરારોની આ શ્રેણી એ વાતનો પુરાવો છે કે, ભારત વૈશ્વિક વેપાર માળખાના કેન્દ્રમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India US trade Dealdonald trumpIndia Tariff Cutભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલટ્રમ્પની શરતો

Trending news