ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ભારત-US ટ્રેડ ડીલ પર મચ્યું ભારે ઘમાસાણ, જાણો વિપક્ષ કેમ ગણાવે છે ખેડૂત વિરોધી?

India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ અને ટેરિફ પણ ઘટ્યો પરંતુ આ બધા વચ્ચે એવી પણ કેટલીક અસમંજસ ભરેલી સ્થિતિ છે જેનો ઉકેલ આવવો જરૂરી છે. જાણો વિપક્ષ કૃષિ સેક્ટરને લઈને ડીલની વિગતોથી કેમ ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યો છે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 03, 2026, 03:05 PM IST

ભારત-US ટ્રેડ ડીલ પર મચ્યું ભારે ઘમાસાણ, જાણો વિપક્ષ કેમ ગણાવે છે ખેડૂત વિરોધી?

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થઈ હોવાનો દાવો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કર્યો અને રેસિપ્રોકલ ટેરિફ 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરી હોવાનું જણાવ્યું જેની પીએમ મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર  કરીને પુષ્ટિ કરીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે ફોન પર વાતચીત બાદ આ ડીલ વિશે જાહેરાત કરાઈ. જો કે આ ડીલની જે વિગતોનો ટ્રમ્પે ખુલાસો કર્યો તેનાથી રાજકીય ઘમાસાણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. વિપક્ષના નેતાઓ તેને ખેડૂત વિરોધી ગણાવી રહ્યા છે. જાણો શું છે મામલો. 

સપા નેતાએ કર્યો વિરોધ
સમાજવાદી પાર્ટીના મુખિયા અખિલેશ યાદવે આ ટ્રેડ ડીલને લઈને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે ભારતના કૃષિ બજારોને અમેરિકાના ઉત્પાદનો માટે ખોલવું એ દેશની 70 ટકા વસ્તી કે જે ખેતી પર નિર્ભર છે તેમની સાથે દગો છે. તેમણે જે તર્ક આપ્યા છે તે મુજબ વિદેશી સામાન આવવાથી વચેટિયાઓ અને નફાખોરોનો એક નવો વર્ગ ઊભો થશે. જેનાથી ખાવા પીવાની વસ્તુઓ મોંઘી થઈ શકે. તેમણે એવો પણ આરોપ મૂક્યો કે ખેડૂતોને આવક ઘટશે. જેનાથી તેઓ દેવામાં ડૂબીને પોતાની જમીનો મોટા કોર્પોરેટ્સને વેચવા માટે મજબૂર થશે. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે ભાજપ હંમેશા વિદેશી તાકાતો માટે એજન્ટની જેમ કામ કરે છે અને આ ડીલ તેનો જ ભાગ છે. 

શું કહે છે કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસે પણ આ ડીલ પર  ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે કૃષિ જેવા સંવેદનશીલ સેક્ટરો વિદેશી કંપનીઓ માટે ખોલવા એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તેમણે સરકાર પાસે માંગણી કરી છે કે આ સમગ્ર ડીલની વિગતો સાર્વજનિક કરવી જોઈએ જેથી કરીને ખબર પડે કે પડદા પાછળ કઈ શરતો મૂકવામાં આવી છે. 

કોંગ્રેસના નેતા રણદીપસિંહ સુરજેવાલાએ કહ્યું કે અમેરિકાના કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું છે કે આ ટ્રેડ ડીલમાં અમેરિકાના તમામ ખેતી ઉત્પાદનો ઝીરો ડ્યૂટી પર ભારતમાં વેચાશે. દેશના ખેડૂતો માટે આનાથી મોટો વિશ્વાસઘાત કોઈ ન હોઈ શકે. હવે અમેરિકાનો કપાસ ભારતમાં ડ્યૂટી વગર વેચાશે. ત્યાંની મકાઈ, ઘઉ, ડેરી ઉત્પાદનો, બદામ, અખરોટ, પિસ્તા અહીં વેચાશે. ભારતના ખેડૂતોનું શું થશે. શું સરકાર નથી જાણતી કે ભારત ત્યાંના કૃષિ અને દૂધ ઉત્પાદનો પર એટલા માટે પ્રતિબંધ લગાવે છે કારણ કે આપણા ખેડૂતોને બચાવવા માંગે છે?

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2026

સંજય રાઉતે પણ ઉઠાવ્યો સવાલ
શિવસેના (યુબીટી)ના સાંસદ સંજય રાઉતે કહ્યું કે સમગ્ર વિપક્ષ રાજ્યસભાંથી વોકઆઉટ કરી ગયો. રાષ્ટ્રીય હિત અને ખેડૂતોના હિતો સાથે સમાધાન કરવામાં આવ્યું. મને લાગે છે કે આ ટ્રેડ ડીલ ગૌતમ અદાણીને બચાવવા માટે કરાઈ છે અને અમે તેનો રસ્તાથી લઈને સંસદ સુધી વિરોધ  કરીશું. 

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2026

આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે કહ્યું કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં અમેરિકા માટે બજાર ખોલીને ભારતના કરોડો ખેડૂતોની પીઠ અને પેટમાં ખંજર ભોકવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે કર્યું છે. આ સમજૂતિ દેશના ખેડૂતો સાથે વિશ્વાસઘાત છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ કહે છે કે હવે ભારત રશિયાનું તેલ ખરીદશે નહીં. એટલે કે અમેરિકાથી મોંઘુ તેલ દેશના લોકોએ ખરીદવું પડશે. તમે દેશના લોકોને બેવડો માર માર્યો. દેશના લોકો સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો. જે કૃષિ ક્ષેત્રને હંમેશા માટે બચાવીને રખાયું હતું કારણ કે ભારતમાં બહારથી વિદેશી સામાન આવીને સસ્તા ભાવોમાં વેચાશે તો દેશના ખેડૂતો બરબાદ થશે આજે નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે કરોડો ખેડૂતો સાથે દગો કરવાનું કામ કર્યું છે.

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2026

જો કે ચોખાના વેપારીઓ ખુશ થયાવિપક્ષના વિરોધ વચ્ચે ભારતના ચોખાના વેપારીઓ કે જે નિકાસ કરે છે તેમણે આ ડીલનું સ્વાગત કર્યું છે. તેમનું માનવું છે કે અમેરિકા દ્વારા ટેક્સ ઘટાડવાથી બારતના ચોખા હવે થાઈલેન્ડ અને પાકિસ્તાનના ચોખાને હરિફાઈ આપી શકશે. ટેક્સ 50 ટકાથી ઘટીને 18 ટકા થતા ભારતીય વેપારીઓને અમેરિકી બજારમાં મોટો ફાયદો થાય તેવી અપેક્ષા છે. 

ડીલ મામલે કઈ વાતો પર ગૂંચવાયું છે કોકડું?
જે ડીલની આતુરતાથી રાહ જોવાતી હતી તે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ડીલ તો ફાઈનલ થઈ ગઈ પરંતુ એવા અનેક પ્રશ્નો હજું પણ મો ફાડીને ઊભા છે જેનું સ્પષ્ટીકરણ થવું ખુબ જરૂરી છે. ટ્રમ્પે દાવો કરેલો છે કે ભારત અમેરિકી ઉત્પાદનો પર પોતાનો ટેરિફ અને નોન ટેરિફ બેરિયર શૂન્ય કરશે. પરંતુ એ સ્પષ્ટ નથી કરાયું કે આ દાયરામાં કયા કયા ઉત્પાદનો હશે. શું સંવેદનશીલ સેક્ટર જેવા કૃષિ ઉત્પાદનો, ખાદ્યાન્ન, જેનેટિકલી મોડિફાઈડ ફૂડ, અને અન્ય રેગ્યુલેટેડ આયાત તેમાં સામેલ હશે ખરા? કારણ કે અત્યાર સુધી ભારત આ સેક્ટરોને ખોલવાથી  બચતું રહ્યું છે. 

500 અબજ ડોલરની ખરીદીનો દાવો
ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ પર પોસ્ટ શેર કરી એમાં એવો પણ દાવો કર્યો કે ભારત અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલર (500 બિલિયન ડોલર) થી વધુ ઉર્જા, ટેકનોલોજી, કૃષિ ઉત્પાદનો અને અન્ય સામાન ખરીદશે. પણ હકીકત એ છે કે ભારત હાલ તો અમેરિકા પાસેથી વાર્ષિક 50 અબજ ડોલરથી પણ ઓછી આયાત કરે છે. આ સ્તરે કઈ રીતે પહોંચવાનું તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. કદાચ લાંબા ગાળાનો લક્ષ્યાંક હોઈ શકે પરંતુ સવાલ એ છે કે એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટ્સ એટલે કઈ? 

