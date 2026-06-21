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ભારતમાં હોવા છતાં આ ગામમાં નથી ચાલતા ભારતીય રૂપિયા! અહીં જવા માટે પણ લેવી પડે છે સરકારની પરવાનગી

Unique Villages in India: ભારતનું એક ખાસ અને અનોખું ગામ છે, જે છે તો ભારતમાં પરંતુ અહીં ઇન્ડિયન કરન્સી ચાલતી નથી. એટલું જ નહીં, અહીં ભારતીયોને પરવાનગી વિના જવાનો મોકો પણ મળતો નથી. ચાલો આ ગામ વિશે જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:18 PM IST
ભારતમાં હોવા છતાં આ ગામમાં નથી ચાલતા ભારતીય રૂપિયા! અહીં જવા માટે પણ લેવી પડે છે સરકારની પરવાનગી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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