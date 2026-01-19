Prev
ટ્રમ્પના બોર્ડ ઓફ પીસમાં સ્થાઈ સભ્ય બનવા માટે ભારતને ચુકવવા પડશે 9070 કરોડ !

Trump Invite PM Modi: ટ્રમ્પ આ બોર્ડના અધ્યક્ષ રહેશે. જો ભારત આમંત્રણ સ્વીકારે છે, તો તે ત્રણ વર્ષ માટે બોર્ડનું સભ્ય બનશે. જો કે, જો કોઈ દેશ સભ્ય રહેવા માંગે છે, તો તેણે નાણાકીય રીતે પણ યોગદાન આપવું પડશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:37 PM IST

Trump Invite PM Modi: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પીસ ઓફ બોર્ડમાં જોડાવા માટે ઔપચારિક આમંત્રણ આપ્યું છે. તેમના પત્રમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ પહેલને મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિને મજબૂત કરવા અને વૈશ્વિક સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે એક ઐતિહાસિક અને સાહસિક પ્રયાસ ગણાવ્યો. ભારત માટે આ આમંત્રણનો અર્થ શું છે? ચાલો સમજીએ કે જો ભારત આ બોર્ડનો ભાગ બનશે તો શું થશે.

પહેલા, પીસ ઓફ બોર્ડ શું છે તે સમજો

ટ્રમ્પે ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરારના બીજા તબક્કાના ભાગ રૂપે આ બોર્ડ શરૂ કર્યું. વોશિંગ્ટન ટ્રમ્પના પીસ ઓફ બોર્ડને ગાઝા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સ્થિરતા લાવવા માટે એક નવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા તરીકે રજૂ કરી રહ્યું છે. એવી અટકળો છે કે આ સંસ્થા અન્ય વૈશ્વિક સંઘર્ષોમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. મૂળભૂત રીતે, આ નવી સંસ્થાને શાસનની દેખરેખ રાખવા અને ગાઝાના પુનર્નિર્માણ માટે ભંડોળનું સંકલન કરવાનું કામ સોંપવામાં આવશે.

ભારત માટે તેનો શું અર્થ છે?

ટ્રમ્પ આ બોર્ડના અધ્યક્ષ રહેશે. જો ભારત આમંત્રણ સ્વીકારે છે, તો તે ત્રણ વર્ષ માટે બોર્ડનો સભ્ય બનશે. જો કે, જો કોઈ દેશ સભ્ય રહેવા માંગે છે, તો તેને નાણાકીય યોગદાન પણ આપવું પડશે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, દરેક દેશે $1 બિલિયનનું યોગદાન આપવું પડશે. આ એક કાયમી સભ્ય બનશે, અને આ નાણાંનો ઉપયોગ બોર્ડની પ્રવૃત્તિઓ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવશે.

જોકે, સભ્યપદના પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે કોઈપણ દેશને નાણાકીય યોગદાન આપવાની જરૂર રહેશે નહીં. ભાગ લેનારા દેશો યુદ્ધવિરામના આગામી તબક્કા પછી ગાઝામાં પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખશે. આમાં નવી પેલેસ્ટિનિયન સમિતિ, આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દળની તૈનાતી, હમાસ પાસેથી શસ્ત્રો લેવાની પ્રક્રિયા અને ગાઝાનું પુનર્નિર્માણ શામેલ છે.

PM મોદીને પત્ર

ટ્રમ્પે મોદીને એક પત્ર લખ્યો હતો, જેને ભારતમાં યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યો હતો. પત્રમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે તેઓ વડા પ્રધાન મોદીને મધ્ય પૂર્વમાં "શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના એક મહત્વપૂર્ણ, ઐતિહાસિક અને સ્મારક પ્રયાસ" માં જોડાવા અને "વૈશ્વિક સંઘર્ષના ઉકેલ માટે એક બોલ્ડ નવા અભિગમ" પર કામ કરવા માટે આમંત્રણ આપવા બદલ સન્માનિત અનુભવે છે.

X પર એક પોસ્ટમાં, ગોરે કહ્યું કે તેઓ ટ્રમ્પનું આમંત્રણ મોદીને પહોંચાડવા બદલ સન્માનિત અનુભવે છે, તેમને બોર્ડ ઓફ પીસમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપે છે, જે એક સંસ્થા છે જે "ગાઝામાં કાયમી શાંતિ લાવશે." રાજદૂતે કહ્યું કે બોર્ડ સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અસરકારક શાસનને ટેકો આપશે.

મોદીને લખેલા પત્રમાં, ટ્રમ્પે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે એક વ્યાપક યોજનાની જાહેરાત તેમજ મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ લાવવા માટે 20-પોઇન્ટ રોડમેપનો ઉલ્લેખ કર્યો.

કયા દેશોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે?

ભારત ઉપરાંત, ઇઝરાયલ, ઇજિપ્ત, તુર્કી, કતાર, પાકિસ્તાન, કેનેડા અને આર્જેન્ટિના સહિત લગભગ 50 દેશોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં દાવોસમાં યોજાનારી વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની બેઠક દરમિયાન સભ્યોની સત્તાવાર યાદી જાહેર થવાની અપેક્ષા છે.

વ્હાઇટ હાઉસે બોર્ડના વિઝનને અમલમાં મૂકવા માટે એક એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીની પણ જાહેરાત કરી છે. આ કમિટીમાં યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો, ટ્રમ્પના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ, જેરેડ કુશનર, ભૂતપૂર્વ બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ટોની બ્લેર, વર્લ્ડ બેંકના પ્રમુખ અજય બાંગા અને ડેપ્યુટી નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર રોબર્ટ ગેબ્રિયલ જેવા અગ્રણી નામોનો સમાવેશ થાય છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

