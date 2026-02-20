પાકિસ્તાન જતી વધુ એક નદીનું પાણી રોકશે ભારત, આ બે રાજ્યને આપશે લાભ, તરફડીયા મારશે નાપાક !
Indus Treaty: ભારત હવે આ નદીને પાકિસ્તાનમાં વહેતી અટકાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. શાહપુર કાંડી બંધનું કામ લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. એકવાર કાર્યરત થઈ ગયા પછી દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પાણીને વાળવામાં આવશે. સિંધુ જળ સંધિ કેન્સલ થયા પછી આ પહેલ ઝડપી બનાવવામાં આવી છે.
Trending Photos
Indus Treaty: ઉનાળો નજીક આવી રહ્યો છે, અને પાકિસ્તાનની પાણી સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ભારતે રાવી નદીમાંથી વધારાનું પાણી વાળવાની યોજના બનાવી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારના મંત્રી જાવેદ અહેમદ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે શાહપુર કાંડી બંધનું કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, અને એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, વધારાનું પાણી હવે પાકિસ્તાનમાં જશે નહીં.
રાવીનું પાણી હવે ફક્ત ભારતમાં જ રહેશે
મંત્રી જાવેદ અહેમદ રાણાએ જણાવ્યું હતું કે વધારાનું પાણી પાકિસ્તાનમાં વહેતું અટકાવવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રવાહને અટકાવવો જરૂરી છે. તેમણે સમજાવ્યું કે કઠુઆ અને સાંબા જિલ્લાઓ લાંબા સમયથી દુષ્કાળનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ ખાસ કરીને કાંડી પ્રદેશ માટે બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં, રાવી નદીનું વધારાનું પાણી નીચાણવાળા પ્રદેશ માધોપુર દ્વારા પાકિસ્તાનમાં વહે છે. જોકે, ડેમ બન્યા પછી, આ પાણી પંજાબ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર તરફ વાળવામાં આવશે.
માર્ચ સુધીમાં કામ પૂર્ણ થશે
મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, શાહપુર કાંડી ડેમનું બાંધકામ 31 માર્ચ સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. આ પછી, પાણી કઠુઆ અને સાંબાના દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં પહોંચાડવામાં આવશે. આ ડેમ 55.5 મીટર ઊંચો છે અને 7.7 કિલોમીટર લાંબી જળવિદ્યુત નહેર પણ બનાવવામાં આવી છે.
પ્રોજેક્ટ કેટલો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે?
આ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ આશરે 3,394 કરોડ રૂપિયા છે. પંજાબ સરકાર આમાંથી આશરે 80 ટકા અથવા આશરે 2,694 કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન આપી રહી છે. બાકીના 700 કરોડ રૂપિયા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા પછી, પંજાબમાં આશરે 5,000 હેક્ટર જમીન અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના કઠુઆ અને સાંબામાં 32,173 હેક્ટરથી વધુ જમીન સિંચાઈ માટે ઉપલબ્ધ થશે.
હવે ગતિ પકડી રહી છે જૂની યોજના
શાહપુર કાંડી બંધનું સૌપ્રથમ આયોજન 1979માં કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો હેતુ રાવી નદીના પાણીને પાકિસ્તાન તરફ વહેતું અટકાવવાનો હતો. 1982માં તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા તેનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પંજાબ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારો વચ્ચેના મતભેદોને કારણે કામ અટકી ગયું હતું. બાદમાં, 2008માં, તેને રાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
સિંધુ જળ સંધિ અને નવો નિર્ણય
23 એપ્રિલ, 2025ના રોજ, પહેલગામમાં 26 નાગરિકોના મોતના એક દિવસ પછી, ભારતે સિંધુ જળ સંધિને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો. 1960 પછી આ પહેલી વાર હતું જ્યારે ભારતે સંધિને સ્થગિત કરવાની માંગ કરી હતી અને પાણીના મુદ્દાને પાકિસ્તાનની આતંકવાદ નીતિ સાથે જોડ્યો હતો. તેની સાથે ઓપરેશન સિંદૂરની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી. સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશ હતો કે દુશ્મનાવટના વાતાવરણમાં સહયોગ ચાલુ રહી શકતો નથી.
સંધિ હેઠળના અધિકારો
જ્યાં સુધી સંધિ અમલમાં હતી, ત્યાં સુધી પાકિસ્તાનને સિંધુ, ઝેલમ અને ચિનાબ નદીઓમાંથી પાણી મળતું હતું. ભારતને રાવી, બિયાસ અને સતલજ નદીઓ પર સંપૂર્ણ અધિકાર હતો. ભૂતપૂર્વ સિંચાઈ મંત્રી તાજ મોહયદ્દીને જણાવ્યું હતું કે શાહપુર કાંડી બંધનું સંચાલન સિંધુ જળ સંધિ દ્વારા આવરી લેવામાં આવતું નથી કારણ કે ભારતને રાવી નદી પર વિશિષ્ટ અધિકારો છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે સંધિ સ્થગિત થયા પછી, કેન્દ્ર સરકાર સિંધુ બેસિનમાં અનેક જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ્સને ઝડપથી આગળ વધારી રહી છે. આમાં સાવલકોટ, રાતલે, બુરસર, પાકલ દુલ, ક્વાર, કિરુ અને કીર્થાઈ તબક્કા 1 અને 2નો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરમાં, સાવલકોટ પ્રોજેક્ટ પર કામ ઝડપી બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારત કહે છે કે તે હવે દેશના દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોને રાહત આપવા માટે તેના હિસ્સાના પાણીનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે