મોટી દુર્ઘટના! Indian Air Force નું વિમાન ચેન્નઈ પાસે ક્રેશ, કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરીના આદેશ

Indian Air Force: ભારતીય વાયુ સેનાનું એક પીસી-7 ટ્રેનિંગ વિમાન શુક્રવારે ચેન્નઈના તાંબરમ નજીક દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે. અકસ્માત સમયે વિમાન નિયમિત ટ્રેનિંગ મિશન પર હતું. બંને પાઇલટ્સને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. વાયુ સેનાના અધિકારીઓએ આ અકસ્માતનું કારણ જાણવા માટે કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરીના આદેશ આપ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:37 PM IST

Indian Air Force: ભારતીય વાયુ સેનાનું એક પીસી-7 પિલાટસ બેઝિક ટ્રેનર વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું છે. આ વિમાને ટ્રેનિંગ માટે ઉડાન ભરી હતી અને તે ચેન્નઈના તાંબરમ નજીક દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે. જોકે, પાઇલટ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયો છે. આ ઘટના પાછળના કારણોની તપાસ માટે કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરીના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે.

અકસ્માત સ્થળે રેસ્ક્યુ ટીમો પહોંચી
દુર્ઘટનાના તરત જ બાદ કટોકટી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. વાયુસેનાના પીસી-7 કાફલા પર શરૂઆતી સ્તરની ઉડાન તાલીમ માટે વ્યાપકપણે આધાર રાખવામાં આવે છે, તેથી આજની ઘટના વિમાનન અધિકારીઓ અને સંરક્ષણ અધિકારીઓ માટે સઘન તપાસનો વિષય બની ગઈ છે.

