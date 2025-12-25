Prev
આ સરકારી કર્મચારીઓ માટે સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગનો નિયમ બદલાયો, આ કામ નહીં કરી શકે

ડિજિટલ સુરક્ષા અને સૈનિકોની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો વચ્ચે સંતુલન સાધતા, ભારતીય સેનાએ તેની સોશિયલ મીડિયા નીતિમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારો કર્યો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 25, 2025, 04:21 PM IST

Indian Army Social Media Guidelines: ભારતીય સેનાએ ડિજિટલ યુગના પડકાર અને સુરક્ષા ચિંતાઓ વચ્ચે પોતાની સોશિયલ મીડિયા નીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યો છે. NDTVના રિપોર્ટ પ્રમાણે સેનાના સૂત્રો અનુસાર હવે જવાનો અને અધિકારીઓને ઈન્સ્ટાગ્રામના ઉપયોગની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, પરંતુ આ છૂટ કેટલાક કડક નિયમો અને શરતો સાથે આપવામાં આવી છે.

સેના દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિર્દેશો અનુસાર હવે જવાન અને સૈન્ય અધિકારી ઈન્સ્ટાગ્રામ પર કન્ટેન્ટ જોઈ શકે છે અને ગતિવિધિ પર નજર રાખી શકે છે, પરંતુ તેને પ્લેટફોર્મ પર પોતાનો ફોટો કે વીડિયો પોસ્ટ કરવા, કોઈ પોસ્ટને લાઇક કરવા કે તેના પર કોમેન્ટ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.

કેમ આ નિર્ણય લેવાયો
આ ફેરફારનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય સૈનિકોને ડિજિટલ જગત સાથે જોડી રાખવાનો છે, જેથી તે સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા વિમર્શ અને સામગ્રીથી માહિતગાર રહી શકે. આ સિવાય એક મોટું કારણ ઈન્ટલિજન્સ પણ છે, જે કોઈ સૈનિક ભ્રામક, નકલી કે રાષ્ટ્રવિરોધી પોસ્ટ દુએ છે તો તત્કાલ તેની સૂચના પોતાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને આપી શકે છે.

પ્રતિબંધોનું કારણ
સેના સમય-સમય પર સોશિયલ મીડિયાને લઈને કડક દિશાનિર્દેશ જારી કરતી રહી છે. ભૂતકાળમાં એવા ઘણા મામલા સામે આવ્યા, જ્યાં વિદેશી ગુપ્તચર એજન્સી (વિશેષ કરી પાકિસ્તાન અને ચીન) હનીટ્રેપ દ્વારા જવાનોને ફસાવી સંવેદનશીલ સૈન્ય જાણકારી હાસિલ કરવાનો પ્રયાસ કરતી રહી છે.

2020મા સેનાએ કડક વલણ અપનાવતા ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ સહિત 89 મોબાઇલ એપ્સને હટાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. વર્તમાનમાં ફેસબુક, એક્સ અને વોટ્સએપ જેવા પ્લેટફોર્મ કડક નિયમો અને સર્વેલાન્સની સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

‘સ્માર્ટફોન હવે જરૂરિયાત છે’
તાજેતરમાં ચાણક્ય ડિફેન્સ ડાયલોગ દરમિયાન સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ ઝેન-જી યુવાઓ અને તકનીક વચ્ચે વિરોધાભાસ પર મહત્વપૂર્ણ વાત કહી. તેમણે હાસ્ય સાથે તે પણ સ્વીકાર કર્યો કે એનડીએમાં આવતા કેડેટ્સને તે સમજાવવામાં સમય લાગે છે કે ફોન વગર પણ જીવન છે.
 

