વિશ્વની સૌથી આધુનિક આર્મી બનશે ભારતીય સેના, દરેક બટાલિયનમાં હશે 10,000 ડ્રોન, આકાશમાંથી કરશે મોતનો વરસાદ
Most Modern Army: ભારતની ઉત્તર અને પશ્ચિમ સરહદો પર વધતા પડકારો વચ્ચે, ભારતીય સેનાએ નિર્ણય લીધો છે કે ભવિષ્યનું યુદ્ધ માનવરહિત અને ડેટા-આધારિત હશે.
Most Modern Army: ભારતીય સેના ભવિષ્યના યુદ્ધો જીતવા માટે એક ઐતિહાસિક અને નિર્ણાયક પગલું ભરી રહી છે. સેનાએ તેની બટાલિયનના માળખાને બદલવા અને તેમને ડ્રોન અથવા UAV (માનવરહિત હવાઈ વાહનો)થી સજ્જ કરવા માટે એક વિશાળ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે.
સેનાનું લક્ષ્ય સ્પષ્ટ છે કે યુદ્ધના મેદાનમાં યુદ્ધક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવું. આ યોજના હેઠળ, દરેક આર્મી કોર્પ્સ 8,000થી 10,000 નાના અને મોટા ડ્રોનથી સજ્જ કરવામાં આવશે. આ કોઈપણ આધુનિક સેના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સૌથી મોટા તકનીકી ફેરફારોમાંનું એક છે. પરિણામે, સેનાએ તેના પાયદળ, તોપખાના અને સશસ્ત્ર બટાલિયનનું પુનર્ગઠન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેથી તેઓ યુદ્ધના મેદાનમાં હજારો ડ્રોન પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે.
આ ડ્રોન ક્રાંતિ એક કે બે કોર્પ્સ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, તેના બદલે, તે સેનાના દરેક કોર્પ્સ માટે લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ વ્યૂહરચના દુશ્મનની દરેક ચાલ, તેમની સપ્લાય લાઇન અને તેમની હિલચાલનું 24/7 રીઅલ-ટાઇમ દેખરેખ સુનિશ્ચિત કરશે. આ પ્રભુત્વ ફક્ત દેખરેખ પૂરતું મર્યાદિત રહેશે નહીં, ડ્રોન પોતે જ ચોકસાઈપૂર્વકના હુમલાઓ કરવામાં સક્ષમ હશે. આ નિર્ણય ચીન અને પાકિસ્તાન સાથેની સરહદો પર ભારતની લશ્કરી શ્રેષ્ઠતા જાળવી રાખવામાં નિર્ણાયક ગેમ-ચેન્જર સાબિત થશે.
ભારતીય સેનામાં ડ્રોન ક્રાંતિ
હાલની બટાલિયન રચના પરંપરાગત યુદ્ધ માટે રચાયેલ છે. નવી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે, સેના તેની બટાલિયનમાં 'ડ્રોન વોરફેર વિંગ' ને એકીકૃત કરી રહી છે. હવે, દરેક બટાલિયન પાસે ફક્ત પોતાના પરંપરાગત શસ્ત્રો જ નહીં, પણ એક મજબૂત ઓપરેટર અને જાળવણી ટીમ પણ હશે, જે આટલી મોટી સંખ્યામાં ડ્રોન ચલાવવા માટે સક્ષમ હશે.
પ્રતિ કોર્પ્સ 8,000-10,000 UAV
એક આર્મી કોર્પ્સમાં સામાન્ય રીતે 30,000થી 40,000 સૈનિકો હોય છે. 8,000થી 10,000 ડ્રોનનો અર્થ એ છે કે યુદ્ધના મેદાનમાં દરેક જગ્યાએ ડ્રોન હાજર રહેશે. આ વિશ્વની સૌથી મોટી ડ્રોન તૈનાતી યોજનાઓમાંની એક છે. આ સંખ્યામાં વિવિધ પ્રકારના ડ્રોનનો સમાવેશ થશે.
સર્વેલન્સ ડ્રોન: દુશ્મન પ્રદેશની જાસૂસી માટે
આત્મઘાતી ડ્રોન: 'કેમિકેઝ ડ્રોન' ઉર્ફે જે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા પર પોતાને બ્લાસ્ટ કરે છે.
સપ્લાય ડ્રોન: દુર્ગમ વિસ્તારોમાં સૈનિકોને તબીબી પુરવઠો અને દારૂગોળો પહોંચાડવા માટે.
બેટલસ્પેસ વર્ચસ્વ: તેનો ધ્યેય દુશ્મનને સતત દેખરેખ હેઠળ રાખવાનો અનુભવ કરાવવાનો છે. આ તેમની હિલચાલ અને તૈયારીઓને સંપૂર્ણપણે વિક્ષેપિત કરશે.
સ્વદેશીકરણ અને તકનીકી પડકારો
ડ્રોનની આ વિશાળ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, ભારતે તેની સ્વદેશી ડ્રોન ટેકનોલોજી પર આધાર રાખવો પડશે. આ ભારતીય ખાનગી સંરક્ષણ ઉદ્યોગને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપશે. પરિણામે, આ યોજના 'ડ્રોન સ્વોર્મ ટેકનોલોજી'ના વિકાસ પર પણ ભાર મૂકશે, જ્યાં સેંકડો ડ્રોન એક જ લક્ષ્ય પર હુમલો કરવા માટે એકસાથે ઉડે છે, જેનાથી દુશ્મન માટે તેમને અટકાવવાનું અશક્ય બને છે. આ સેનાનું એક એવું ક્રાંતિકારી આયોજન છે, જે ભવિષ્યના કોઈપણ યુદ્ધમાં ભારતીય સેનાને એક અસ્પષ્ટ અને નિર્ણાયક ધાર આપવાની ક્ષમતા ધરાવશે.
