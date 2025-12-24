'પાણી પણ ન આપ્યું...' ચીને 15 કલાક સુધી ભારતીય વ્લોગરને બંધક બનાવ્યો
Indian Travel Vlogger Detained In China: એક ભારતીય ટ્રાવેલ વ્લોગરને ચીનમાં ઘણા કલાકો સુધી અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, અને તેને ખોરાક અને પાણીનો પણ ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.
Indian Man Detained In China: ચીનમાં એક ભારતીય ટ્રાવેલ વ્લોગર અનંત મિત્તલને લગભગ 15 કલાક ગોંધી રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન તેને ભોજન પણ આપવામાં આવ્યું નહીં. વારંવાર રજૂઆત કરવા પર તેને માત્ર થોડું પાણી આપવામાં આવ્યું અને અટકાયતનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું નહીં.વ્લોગરે જણાવ્યું કે લાંબા સમય સુધી આ કષ્ટે તેને શારીરિક રીતે થકાવી દીધો હતો. તે માનસિક રૂપે પરેશાન થઈ ગયો હતો. એટલું જ નહીં ચીની અધિકારીઓએ તેનું બેગ પણ ચેક કર્યું હતું.
પાણી પણ ન આપ્યું
ન્યૂઝ 18ના રિપોર્ટ પ્રમાણે અનંત મિત્તલે જણાવ્યુ, 'તેણે મને ભોજન આપ્યું નહીં. ખૂબ વિનંતી બાદ મને 300-400 ગ્રામ પાણી આપ્યું. તેણે મારી બેગ ચેક કરી. મારી પાસે કંઈ ગેરકાયદેસર નહોતું. થોડા સમય બાદ હું એટલો થાકી ગયો કે બોલી શકતો નહોતો. મારી હાલત ખરાબ હતી. હું છેલ્લા છ વર્ષથી ચીન આવતો-જતો રહુ છું. મિત્તલ પ્રમાણે તેને તાજેતરમાં અરૂણાચલ પ્રદેશ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા એક વીડિયોને લઈને ગોંધી રાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તેણે આ વીડિયો હટાવી દીધો હતો.'
અરૂણાચલ મુદ્દે રોકવામાં આવ્યો
અનંતે જણાવ્યું કે ચીનમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે તેને ઇમિગ્રેશન પર રોકવામાં આવ્યો. તેના પાસપોર્ટ પર લાગેલા એક સ્ટિકરે સિસ્ટમમાં એલર્ટ આપ્યું, ત્યારબાદ એક ઓફિસર તેને ડિટેન્શન રૂમમાં લઈને પહોંચ્યા. ત્યાં અન્ય ઘણા વિદેશી હતા. 2 કલાક સુધી કોઈએ તેની સાથે વાત કરી નહીં. ત્યારબાદ તેને મામલાની ગંભીરતાનો અનુભવ થયો હતો. બાદમાં અધિકારીઓએ તેનો ફોન-કેમેરો જપ્ત કર્યો અને રેકોર્ડિંગ કરવાની ના પાડી. મિત્તલ પ્રમાણે 12 કલાક બાદ તેને જણાવવામાં આવ્યું કે તાજેતરમાં ચીનમાં અટકાયત કરવામાં આવેલા અરૂણાચલ પ્રદેશના એક નાગરિકના સમર્થનમાં પોસ્ટ કરવા પર તેની અટકાયત કરવામાં આવી.
ભારત પરત ફર્યો વ્લોગર
મિત્તલે જણાવ્યું કે તેમનો કોઈ સાથે કોઈ રાજકીય સંબંધ નથી, કે તેમનો કોઈ ખરાબ ઈરાદો નથી. તેમણે કહ્યું, "મને કોઈ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ નથી. હું ફક્ત બધાને પ્રેમ કરું છું અને મારી નજરથી તમારી સાથે આ દુનિયા શેર કરું છું. મારો કોઈ રાજકીય એજન્ડા નથી." અનંતે કહ્યું કે 15 કલાક પછી, એક ચીની અધિકારીએ તેમને જાણ કરી કે તેમની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હવે તેમને દેશ છોડવો પડશે. વ્લોગરે પુષ્ટિ આપી કે તેઓ હવે ભારત પાછા ફર્યા છે અને યુટ્યુબ પર ઘટનાનો વિગતવાર વિડિઓ અપલોડ કર્યો છે.
