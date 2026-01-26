Republic Day 2026: ગેસ ચેમ્બરમાં રાખવામાં આવી છે ભારતીય બંધારણની મૂળ નકલ, જો બહાર કાઢવામાં આવે તો શું થશે?
Republic Day 2026: ભારતીય બંધારણની મૂળ નકલ ક્યા રાખવામાં આવી છે અને તેને હીલિયમ ગેસથી કઈ રીતે સુરક્ષિત રાખવામાં આવી છે? જાણો બંધારણના ઈતિહાસ, લેખન અને સંરક્ષણના રોચક તથ્ય...
Trending Photos
ભારતના બંધારણને લોકતંત્રનો આત્મા કહેવામાં આવે છે. 26 જાન્યુઆરી 1950ના બંધારણ લાગૂ થવાની સાથે ભારત સાર્વભૌમ પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્ર બન્યું હતું. આ ઐતિહાસિક દિવસની યાદમાં દર વર્ષે કર્તવ્ય પથ પર ગણતંત્ર દિવસની ગૌરવ અને ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસ ન માત્ર રાષ્ટ્રીય પર્વ છે, પરંતુ બંધારણના મહત્વ અને તેની પ્રાથમિકતાનું પ્રતીક પણ છે.
ભારતીય બંધારણ દુનિયાનું સૌથી લાંબુ લેખિત બંધારણ છે. જ્યારે તેને પ્રથમવાર લાગૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેમાં 395 અનુચ્છેડ, 22 ભાગ અને 8 શેડ્યુલ સામેલ હતા. સમયની સાથે તેમાં ઘણા સંશોધન થયા, પરંતુ તેની મૂળ રચના આજે પણ યથાવત છે. ભારતીય બંધારણની એક ખાસ વાત છે કે તેની મૂળ કોપી ન તો ટાઈપ કરવામાં આવી હતી અને ન છાપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને સંપૂર્ણ રીતે હાથથી લખવામાં આવી હતી.
ક્યા સુરક્ષિત રાખવામાં આવી છે બંધારણની મૂળ પ્રતિ
જર્મન ન્યૂઝ વેબસાઇટ DW ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતીય બંધારણની મૂળ કોપીઓ નવી દિલ્હી સ્થિત સંસદ ભવનના પુસ્તકાલયમાં રાખવામાં આવી છે. તેને એક વિશેષ રૂપથી ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા સુરક્ષિત કક્ષમાં રાખવામાં આવી છે. આ કક્ષમાં ઉચ્ચ સ્તરની સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે, જ્યાં તાપમાન અને ભેજને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. અહીં પ્રવેશ માત્ર અધિકૃત અધિકારીઓને આપવામાં આવે છે.
હીલિયમ ગેસથી બની છે સુરક્ષા સિસ્ટમ
બંધારણની મૂળ પ્રતિ પાર્ચમેન્ટ પેપર પર લખવામાં આવી છે, જે સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. સામાન્ય વાતાવરણમાં ભેજ અને ઓક્સીજનને કારણે કાગળ પીળા પડી શકે છે કે ખરાબ થઈ શકે છે. આ કારણે બંધારણને હીલિયમ ગેસથી ભરેલા એક પારદર્શી બોક્સમાં રાખવામાં આવ્યું છે. હીલિયમ એક ઇટર્ન ગેસ છે, જે કોઈપણ રાસાયણિક પ્રતિક્રિયામાં ભાગ લેતો નથી. તેનાથી ઓક્સીજન બહાર રહે છે અને જંતુ, ફંગસ કે બેક્ટેરિયા ઉદ્ભવી શકતા નથી. જેનાથી સ્યાહી અને કાગળ બંને સુરક્ષિત રહે છે.
વૈજ્ઞાનિક રીતે સતત રાખવામાં આવે છે નજર
બંધારણની સુરક્ષા માટે વૈજ્ઞાનિક માપદંડોનું કડક પાલન કરવામાં આવે છે. આખા વર્ષ દરમિયાન એક તાપમાન અને ભેજ બનાવી રાખવામાં આવે છે, જેની દેખરેખ વિશેષ સેન્સરના માધ્યમથી થાય છે. સીધો પ્રકાશ અને અલ્ટ્રાવાયલેટ કિરણોથી બચાવવા માટે નિયંત્રિત પ્રકાશ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ બધા ઉપાયોનો ઉદ્દેશ્ય તે ખાસતી કરે છે કે બંધારણની મૂળ પ્રતિ આવનારી પેઢીઓ માટે સુરક્ષિત રહે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો ઈતિહાસ
શરૂઆતના વર્ષોમાં બંધારણની મૂળ પ્રતિને ફલાલેન કપડામાં વીંટી અને નેફથલીન બોલ્સની સાથે રાખવામાં આવી હતી. સમયની સાથે આ પદ્ધતી જૂની બની ગઈ. ત્યારબાદ વર્ષ 1994મા ભારત સરકારે આધુનિક સંરક્ષણ તકનીક અપનાવી અને અમેરિકાની સહાયતાથી હીલિયમ ગેસ ચેમ્બર તૈયાર કરી, જેનો આજે પણ બંધારણની સુરક્ષા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
બંધારણ સાથે જોડાયેલા રોચક તથ્ય
ભારતીય બંધારણને તૈયાર કરવામાં લગભગ 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. તેની મૂળ પ્રતિ આજે પણ હાથેથી લખેલી અવસ્થામાં સુરક્ષિત છે. બંધારણના દરેક પેજને એક કલાકૃતિની જેમ સજાવવામાં આવ્યું છે અને તેને દુનિયાના સૌથી સુરક્ષિત દસ્તાવેજોમાંથી એક માનવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે