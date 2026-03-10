Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaIndian Defence Special Story: 2026માં ભારતને મળશે આ શક્તિશાળી હથિયાર, લિસ્ટ જોઈને ધ્રૂજવા લાગશે દુશ્માન દેશ!

Indian Defence Special Story: 2026માં ભારતને મળશે આ શક્તિશાળી હથિયાર, લિસ્ટ જોઈને ધ્રૂજવા લાગશે દુશ્માન દેશ!

Indian Defence Power 2026: ભારતની સૈન્ય શક્તિ માટે વર્ષ 2026 માત્ર એક વર્ષ નથી, પરંતુ એક નવી શરૂઆત છે. તેજસ Mk-1A થી લઈને INS અરિદમન સુધી, અને C-295 થી લઈને સ્ટેલ્થ ફ્રિગેટ સુધીના શસ્ત્રો ભારતને વધુ શક્તિશાળી બનાવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:47 AM IST
  • તેજસ Mk-1A: ભારતીય આકાશની સ્વદેશી કરોડરજ્જુ
  • INS અરિદમન: સમુદ્રમાં ભારતની પરમાણુ ગેરંટી
  • C-295 બનશે ગેમ-ચેન્જર
  • સ્ટેલ્થ ફ્રિગેટ: સમુદ્રમાં અદ્રશ્ય શક્તિ
  • આકાશ NG અને હાઈ-ટેક ડ્રોન: આકાશની મજબૂત ઢાલ

Trending Photos

Indian Defence Special Story: 2026માં ભારતને મળશે આ શક્તિશાળી હથિયાર, લિસ્ટ જોઈને ધ્રૂજવા લાગશે દુશ્માન દેશ!

Indian Defence Power 2026: ભારતની સૈન્ય તૈયારીના દૃષ્ટિકોણથી વર્ષ 2026 એક 'ટર્નિંગ પોઈન્ટ' સાબિત થવા જઈ રહ્યું છે. ભૂમિસેના, વાયુસેના અને નૌસેના ત્રણેયને એકસાથે એવા આધુનિક હથિયારો અને પ્લેટફોર્મ મળવાના છે, જે ભારતને માત્ર પ્રાદેશિક જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સૈન્ય શક્તિ તરીકે વધુ મજબૂત બનાવશે. 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' હવે માત્ર એક નીતિ રહી નથી, પરંતુ યુદ્ધ ક્ષમતાનો મુખ્ય આધાર બની ગઈ છે.

ભારતીય સેનાઓએ 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે ભારત ત્વરિત અને સચોટ જવાબ આપવા સક્ષમ છે. ત્યારબાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને સૈન્ય આયોજનકારોએ ભવિષ્યના યુદ્ધને ધ્યાનમાં રાખીને લાંબા ગાળાની તૈયારીઓને પ્રાથમિકતા આપી છે. 2026માં મળનારા પ્લેટફોર્મ્સ આ વ્યૂહાત્મક વિચારધારાનું જ પરિણામ છે, જે ભારતને 'મલ્ટી-ડોમેન વોરફેર' માટે સજ્જ કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

No description available.

તેજસ Mk-1A: ભારતીય આકાશની સ્વદેશી કરોડરજ્જુ
ભારતીય વાયુસેના માટે 2026 ખાસ છે કારણ કે આ વર્ષે તેજસ Mk-1Aની ડિલિવરી ઝડપ પકડશે. HAL દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું આ ફાઇટર જેટ અગાઉના તેજસ કરતા વધુ ઘાતક, સ્માર્ટ અને ભરોસાપાત્ર છે. અહેવાલો મુજબ, આધુનિક એવિઓનિક્સ, શ્રેષ્ઠ રડાર અને એડવાન્સ હથિયારો સાથે તેજસ Mk-1A વાયુસેનાની સ્ક્વોડ્રનની અછત દૂર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આનાથી ભારતની 'એર ડોમિનેન્સ' ક્ષમતાને સીધો ફાયદો થશે.

No description available.

ફેબ્રુઆરી 2021માં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) સાથે 83 તેજસ Mk 1A વિમાન માટે 48 હજાર કરોડ રૂપિયામાં એક ડીલ થઈ. તેની ડિલિવરી માર્ચ 2024માં થવાની હતી. પરંતુ અમેરિકન કંપની જનરલ ઇલેક્ટ્રિક (GE) તરફથી એન્જિન F404 IN20 ની સપ્લાયમાં વિલંબને કારણે, ડિલિવરીમાં લગભગ દોઢ વર્ષનો વિલંબ થયો. HAL સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ માર્ચથી નવા એન્જિન આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. આ વર્ષના અંત સુધીમાં 12 તેજસ Mk 1A વિમાન વાયુસેનાને સોંપવામાં આવશે.

No description available.

તેજસ MIG-21 જાણો કોનું સ્થાન લેશે
સરકારે HAL સાથે કુલ 180 તેજસ Mk 1A માટે ડીલ કરી છે. પ્રથમ કન્સાઇન્મેન્ટમાં 83 એરક્રાફ્ટનો સમાવેશ થાય છે જ્યારે બીજા કન્સાઇન્મેન્ટમાં 67 હજાર કરોડ રૂપિયામાં 97 એરક્રાફ્ટની ડીલ થઈ છે. તેજસ MiG-21, MiG-27 અને જગુઆરનું સ્થાન લેશે, જે વાયુસેનામાંથી તબક્કાવાર બહાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. વાયુસેનાના કાફલામાં 42 વિમાન હોવા જોઈએ, જે ઘટાડીને 30 કરવામાં આવ્યા છે. એક દાયકામાં તેજસ Mk 1, Mk 1A, Mk 2ના 350 થી વધુ જેટ વાયુસેનામાં સામેલ થશે. પહેલું તેજસ Mk 2 વર્ષ 2028-29માં મળી શકે છે.

No description available.

INS અરિદમન: સમુદ્રમાં ભારતની પરમાણુ ગેરંટી
ભારતીય નૌસેના માટે 2026ની શરૂઆત ઐતિહાસિક માનવામાં આવે છે. નૌસેના પ્રમુખ એડમિરલ દિનેશ કે. ત્રિપાઠીએ ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં જ જાહેરાત કરી હતી કે ટૂંક સમયમાં ભારતીય નૌસેનામાં INS અરિદમન સામેલ થશે. INS અરિદમનના આગમન સાથે ભારતની 'ન્યુક્લિયર ટ્રાયડ' (જમીન, આકાશ અને સમુદ્રમાંથી પરમાણુ હુમલાની ક્ષમતા) વધુ મજબૂત બનશે. આ પરમાણુ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ સબમરીન દુશ્મનની નજરમાં આવ્યા વિના વળતો પરમાણુ હુમલો કરવામાં સક્ષમ છે. આનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે ભારતની 'સેકન્ડ-સ્ટ્રાઈક' ક્ષમતા હવે વધુ વિશ્વસનીય બનશે, જે કોઈપણ પરમાણુ ધમકીને નિષ્ફળ બનાવી શકે છે.

No description available.

INS અરિદમનની બનાવટ-ક્ષમતા
INS અરિદમન લગભગ 7,000 ટન વજન ધરાવતી પરમાણુ સબમરીન છે, જેને એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજી વેસલ (ATV) પ્રોગ્રામ હેઠળ શિપ બિલ્ડિંગ સેન્ટરમાં બનાવવામાં આવી છે. તેમાં 83 મેગાવોટ ક્ષમતા ધરાવતું પ્રેસરાઇઝ્ડ વોટર ન્યુક્લિયર રિએક્ટર લાગેલું છે. આ જ કારણે તે મહિનાઓ સુધી સમુદ્રની અંદર રહી શકે છે અને તેને વારંવાર સપાટી પર આવવાની જરૂર પડતી નથી. તેની લંબાઈ આશરે 110 મીટર બતાવવામાં આવી રહી છે અને તેને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે તે સમુદ્રની અંદર અત્યંત ઓછા અવાજ સાથે આગળ વધી શકે. સબમરીનમાં ખાસ ‘એનેકોઇક કોટિંગ’ લગાવવામાં આવ્યું છે જે અવાજને ઓછો કરે છે અને દુશ્મનના સોનારથી બચવામાં મદદ કરે છે.

No description available.

મિસાઇલ-હથિયાર પ્રણાલી
INS અરિદમનમાં ચાર વર્ટિકલ લૉન્ચ ટ્યુબ છે. આનાથી તે બે પ્રકારની સબમરીન-લોન્ચ્ડ બેલેસ્ટિક મિસાઇલો લઈ જઈ શકે છે. પહેલી છે K15 સાગરિકા મિસાઇલ, જેની મારક ક્ષમતા લગભગ 750 કિલોમીટર છે. તે ટૂંકા અંતરના ટાર્ગેટને નિશાન તાકવા માટે સક્ષમ છે. બીજી તરફ વધુ શક્તિશાળી K4 મિસાઇલ છે, જેની રેન્જ આશરે 3,500 કિલોમીટર સુધી માનવામાં આવે છે. K4ની લાંબી રેન્જ ભારતને સમુદ્રમાં રહીને જ દૂર સ્થિત વ્યૂહાત્મક ઠેકાણાં સુધી પહોંચવાની ક્ષમતા આપે છે. આ સબમરીન મહત્તમ 8 K4 મિસાઇલો અથવા 24 K15 મિસાઇલો લઈ જઈ શકે છે, જે તેના મિશન પર નિર્ભર કરે છે.

કેમ મહત્વની છે INS અરિદમન?
સમુદ્રમાં છુપાયેલી સબમરીન કોઈપણ દેશ માટે સૌથી વિશ્વસનીય જવાબી તાકાત માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેને શોધવી સરળ હોતી નથી. ખાસ કરીને પાડોશી દેશો ચીન અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપીને તે ભારતની સુરક્ષા રણનીતિને વધુ મજબૂતી આપશે. INS અરિદમન સામેલ થયા પછી ભારત પાસે ત્રણ પરમાણુ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ સબમરીન થઈ જશે. આનાથી ભારતની પરમાણુ ત્રિશક્તિ (Nuclear Triad) વધુ સંતુલિત થશે, જેમાં જમીન પરથી છોડવામાં આવતી મિસાઇલો, હવામાંથી છોડવામાં આવતા હથિયારો અને સમુદ્રમાંથી જવાબ આપવાની ક્ષમતા સામેલ છે. 

No description available.

C-295 બનશે ગેમ-ચેન્જર
ભારતને પ્રથમ સ્વદેશી રીતે નિર્મિત C-295 ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાન 2026માં મળવાનું છે. વડોદરામાં ટાટા-એરબસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું આ વિમાન ભારતીય એરોસ્પેસ ઉદ્યોગ માટે સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે. આ વિમાન સરહદી વિસ્તારોમાં સૈનિકો, હથિયારો અને રાહત સામગ્રીની ઝડપી અવરજવરને સરળ બનાવશે. આનાથી ભારતની સૈન્ય ગતિશીલતા (mobility) અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા બંને મજબૂત થશે.

No description available.

સ્ટેલ્થ ફ્રિગેટ: સમુદ્રમાં અદ્રશ્ય શક્તિ
ભારતીય નૌસેના માટે 2026માં પ્રોજેક્ટ-17A હેઠળ બનાવવામાં આવેલા સ્ટેલ્થ ફ્રિગેટ્સ સામેલ કરવામાં આવશે. આ યુદ્ધજહાજો રડારથી બચવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને આધુનિક સેન્સર તથા હથિયારોથી સજ્જ છે. આ ફ્રિગેટ્સની તૈનાતીથી હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં ભારતની પકડ વધુ મજબૂત બનશે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે ચીન તેની નૌકાદળની હાજરી સતત વધારી રહ્યું છે.

No description available.

આકાશ NG અને હાઈ-ટેક ડ્રોન: આકાશની મજબૂત ઢાલ
2026માં ભારતની એર ડિફેન્સ ક્ષમતાને પણ મોટું અપગ્રેડ મળશે. આકાશ નેક્સ્ટ જનરેશન (NG) મિસાઇલ સિસ્ટમ દુશ્મનના ફાઇટર જેટ, ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓને પહેલા કરતા વધુ સચોટતાથી રોકવા માટે સક્ષમ હશે. તેની સાથે આધુનિક ISR ડ્રોન રિયલ-ટાઇમ દેખરેખ અને સચોટ ટાર્ગેટિંગમાં સેનાની આંખ અને કાન બનશે.

No description available.  No description available.

આત્મનિર્ભર ભારતથી 2047ના લક્ષ્ય સુધી
ભારતીય નૌસેનાએ 2047 સુધીમાં સંપૂર્ણ આત્મનિર્ભર બનવાનો રોડમેપ પહેલેથી જ નક્કી કરી લીધો છે. દેશમાં અત્યારે ડઝનબંધ યુદ્ધજહાજો નિર્માણાધીન છે. 2026માં મળનારી આ સૈન્ય ક્ષમતાઓ માત્ર વર્તમાન જોખમોનો જવાબ નથી, પરંતુ ભવિષ્યના યુદ્ધ માટે ભારતની સજ્જતાનો સ્પષ્ટ સંદેશ પણ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Indian Defence NewsDefence NewsTejas Mk-1AIndian Army Power 2026

Trending news