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પાકિસ્તાનમાં છૂપાઈને બેઠેલા ભારતના દુશ્મનો પર મોદી સરકારની મોટી કાર્યવાહી

ભારત સરકારે પાકિસ્તાનમાં છૂપાઈ બેઠેલા દુશ્મનો વિરુદ્ધ મોટું પગલું ભતા લશ્કર એ તૈયબા અને જૈશ એ મોહમ્મદના ઓછામાં ઓછા 23 જેટલા લોકોને યુએપીએ હેઠળ આતંકી જાહેર કર્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:28 AM IST
પાકિસ્તાનમાં છૂપાઈને બેઠેલા ભારતના દુશ્મનો પર મોદી સરકારની મોટી કાર્યવાહી
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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