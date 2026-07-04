/પાકિસ્તાનમાં છૂપાઈને બેઠેલા ભારતના દુશ્મનો પર મોદી સરકારની મોટી કાર્યવાહી

કેન્દ્ર સરકારે ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓ (રોકથામ) અધિનિયમ 1967 (UAPA) હેઠળ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને આતંકી જાહેર કર્યા છે. આ તમામ પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકી સમૂહ જેમ કે લશ્કર એ તૈયબા (LeT) અને જૈશ એ મોહમ્મદ (JeM)સાથે જોડાયેલા છે તથા જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકી ગતિવિધિઓને અંજામ આપવા, યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરવા અને હથિયારોની તસ્કરીમાં સામેલ છે.
આ શંકાસ્પદોને જાહેર કરાયા આતંકી
ગૃહ મંત્રાલયે આ મામલે એક ગેઝેટ નોટિફિકેશન બહાર પાડીને આ તમામના નામ UAPAની ચોથી અનુસૂચીમાં સામેલ કર્યા છે. સરકાર મુજબ સૂચિમાં સામેલ મોટાભાગના પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદ, લશ્કર એ તૈયબા સાથે જોડાયેલા છે તથા હાલ પાકિસ્તાન કે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માં રહે છે. જેમાં મસૂદ ઈલિયાસ કાશ્મીર, મોહમ્મદ મુસાદિક, મુફ્તી મોહમ્મદ અસગર ખાન, હાફિઝ અબ્દુલ શકૂર, અબ્દુલ્લા જેહાદી, ફિરદૌસ અહમદ ભટ્ટ, ગુલામ ફરીદ, બિલાલ અહમદ મીર, આબિદ કયૂમ લોન, નઝીર અહમદ ગુજ્જર, અબ્દુલ રઉફ, અશફાક અહમદ, હાફિઝ ખાલિદ, વલીદ, મૌલાન સૈફુલ્લાહ ખાલિદ, મોહમ્મદ યાકૂબ, મૌલાના યુસુફ તૈબી, ઓવૈસ ફરૂઝ, કારી યાકુબ શેખ, રાણા ઈફ્તિખાર, વસીમ નૂર જાટ, મોહમ્મદ શહીદ ફૌઝલ, મૌલાના ઈમદાદ ઉલ્લાહ મક્કી, હારૂન રશીદ ગનઈના નામ સામેલ છે.
નગરોટા અને સુંજવા હુમલાઓ સાથે જોડાયેલા હોવાનો દાવો
ગૃહ મંત્રાલયના નોટિફિકેશનમાં મસૂદ ઈલિયાસ કાશ્મીરી, મોહમ્મદ મુસાદિક, મુફ્તી મોહમ્મદ અસગર ખાન અને હાફિઝ અબ્દુલ શકૂર જેવા નામ પણ સામેલ છે. સરકારનું કહેવું છે કે તેમનો સંબંધ 2016ના નગરોટા સ્થિત ભારતીય સેનાના શિબિર પર થયેલા આતંકી હુમલા અને 2022માં જમ્મુના સુંજવા વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળો પર થયેલા હુમલા સાથે હતો.
લશ્કર સાથે જોડાયેલા નામો પણ સામેલ
સૂચિમાં મોહમ્મદ શહીદ ફૈઝલ ઉર્ફે ઉસ્તાદ ઉર્ફે ઝાકિરનું નામ પણ સામેલ છે. ગૃહ મંત્રાલય તરફથી બહાર પડેલા નોટિફિકેશનમાં તેનું કાયમી સરનામું બેંગ્લુરુ કર્ણાટક હોવાનું જણાવ્યું છે. જ્યારે વર્તમાનમાં તે પાકિસ્તાનના રાવલપિંડીમાં રહેતો હોવાનું કહેવાયું છે. સરકારનો આરોપ છે કે તેનો સંબંધ લશ્કર ઐ તૈયબા, અલ કાયદા અને ISIS સાથે જોડાયેલા મોડ્યુલ સાથે છે. નોટિફિકેશન મુજબ તેના પર સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યુવાઓની ભરતી કરવી, હથિયારોની તાલિમ આપવી અને આતંકી ગતિવિધિઓ માટે ફંડ ભેગુ કરવા જેવી ગતિવિધિઓમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે.
UAPA હેઠળ કાર્યવાહી
ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ ઉપલબ્ધ જાણકારી અને રેકોર્ડના આધારે કેન્દ્ર સરકાર એ તારણ પર પહોંચી છે કે સૂચિમાં સામેલ વ્યક્તિઓ આતંકી ગતિવિધિમાં સંડોવાયેલા છે. જેના આધારે UAPAની કલમ 35 હેઠળ તેમના નામ કાયદાની ચોથી અનુસૂચિમાં જોડવામાં આવ્યા છે. આ નોટિફિકેશન બાદ સંબંધિત વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ UAPAની જોગવાઈઓ હેઠળ આગળની કાનૂની કાર્યવાહીનો માર્ગ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. આ નોટિફિકેશન ગૃહ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ રાકેશ રાઠી દ્વારા બહાર પડાયું છે.