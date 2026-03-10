ગેસની અછત સર્જાય તો સૌથી પહેલા કોને સિલિન્ડર મળશે? સરકારે જાહેર કરી દીધી યાદી
US-Israel Iran War: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા જંગની અસર દુનિયા પર પડી રહી છે. ઈરાને સ્ટ્રેટ હોર્મુઝ બંધ કરી દીધું છે, જેનાથી ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં ગેસ અને તેલની અછત સર્જાય રહી છે.
- દેશમાં ગેસની અછતથી લોકોમાં હડકંપ
- હોટલ ઉદ્યોગ પર થઈ શકે છે મોટી અસર
- ગેસની ફાળવણી માટે સરકારે નક્કી કરી પ્રાયોરિટી
Trending Photos
India Lpg Cylinder Crisis: ઈરાન-અમેરિકા-ઇઝરાયલ યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થઈ ગયો છે, જેનાથી LPG અને નેચરલ ગેસની સપ્લાય પર મોટી અસર પડી રહી છે. તેવામાં ભારતની પેટ્રોલિયમ મિનિસ્ટ્રીએ નેચરલ ગેસના અલોકેશન માટે ક્લિયર પ્રાયોરિટી લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. જો ગેસની કમી થઈ તો પહેલા ક્યા સેક્ટરને કેટલો ગેસ મળશે, તે હવે નક્કી થઈ ગયું છે.
કયા ક્ષેત્રોમાં ગેસ કાપ નહીં રહે?
સરકારનું કહેવું છે કે ઘરેલું યુઝર્સ અને જરૂરી સેક્ટરમાં ગેસની અછત સર્જાવા દેવામાં આવશે નહીં. તેથી તેને 100 ટકા સપ્લાય મળશે, એટલે કે કોઈ કાપ લાગૂ થશે નહીં.
ઘરમાં પાઇપ નેચરલ ગેસ (PNG): સીધો ઘરમાં પાઇપથી ગેસ આવે છે, જેનો ઉપયોગ રસોઈ માટે થાય છે.
CNG: ગાડીઓ, ઓટો અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ માટે કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ.
LPG પ્રોડક્શન: ઘરેલું રસોઈ બનાવવા માટે ઉપયોગ થનાર એલપીજી સિલિન્ડર.
પાઇપલાઇન્સ ચલાવવા માટે જરૂરી ઈંધણઃ ગેસને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે ખુદ ઉપયોગ થનાર ગેસ.
આ સેક્ટર સામાન્ય લોકોની રોજિંદી જરૂરિયાત સાથે જોડાયેલા છે, તેથી સરકાર તેને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. ઘરેલું PNG અને CNG ને સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રાખવામાં આવશે, જેથી લોકોને ભોજન બનાવવા કે ગાડી ચલાવવામાં કોઈ સમસ્યા થાય નહીં.
ક્યા સેક્ટર્સમાં ગેસનો કાપ મુકાશે?
કેન્દ્ર સરકાર ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા સેક્ટરોમાં ગેસ કાપ મુકશે. તેને પાછલા એવરેજ ઉપયોગના આધાર પર ઓછો ગેસ મળશે. એટલે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં કોઈ કંપનીએ જેટલા પણ ગેસનો ઉપયોગ કર્યો હશે, તેના કેટલાક ટકા આપવામાં આવશે.
ચા ઉદ્યોગ અને બીજા મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરઃ છેલ્લા છ મહિનાના એવરેજ વપરાશના માત્ર 80%.
ખાતર કંપનીઓઃ 70 ટકા ફાળવણી.
તેલ રિફાઇનરીઃ 65 ટકા ફાળવણી
હોટલ એસોસિએશન ચેતવણી આપી ચુક્યા છે કે કોમર્શિયલ ગેસ નહીં મળે તો બેંગલુરૂ જેવા શહેરોમાં હોટલ બંધ થવા લાગશે. સરકારનું ફોકસ સામાન્ય જનતા પર છે, તેથી ઘરેલું અને જરૂરી સેક્ટરને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂર પડવા પર વધુ પગલાં ભરવામાં આવશે.
કેન્દ્ર સરકારે ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુશનમાં ઘટાડાનો નિર્ણય કેમ લીધો?
આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે ભારત પોતાની LPG જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે અને તે મિડલ ઈસ્ટના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના રસ્તે આવે છે. યુદ્ધને કારણે આયાતમાં સમસ્યા આવી છે, જેથી કોમર્શિયલ LPG (હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ) માં પહેલાથી અછત છે. ઘરેલું એલપીજી ને બચાવવા માટે સરકારે રિફાઇનરીને વધુ પ્રોડક્શન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને ઘરેલું સિલિન્ડરના બુકિંગના અંતરને 21 દિવસથી વધારી 25 દિવસ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેથી સ્ટોક બચી શકે.
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે દેશમાં LPG નો સ્કોટ હજુ 40 દિવસ માટે છે. સાથે અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાંથી વૈકલ્પિક આયાત વધારવામાં આવી રહી છે. પરંતુ જો સંકટ લાંબુ ચાલશે તો ઈન્ડસ્ટ્રી પર અસર પડશે, જેમ કે ચાના બગીચામાં પ્રોડક્શન ઓછું થવું કે ખાતર કંપનીઓનું કામ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે