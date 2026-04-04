પેટ્રોલ અને એલપીજી અંગે ભારત સરકારે જાહેર કર્યું મોટું નિવેદન, ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે જનતાને કરી આ અપીલ, જાણો

Govt On Petrol Diesel Crisis: યુદ્ધને કારણે, ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને LPG પુરવઠાની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, સરકારે ફરી એકવાર દેશના નાગરિકોને પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા LPG પર અપીલ કરી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે પણ દેશમાં ગેસની અછત સર્જાઈ છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:11 PM IST
Govt On Petrol Diesel Crisis: અમેરિકા ઈઝરાયેલ અને ઇરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે, ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને LPG પુરવઠાની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, સરકારે ફરી એકવાર દેશના નાગરિકોને પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા LPG ખરીદવાથી ગભરાટમાં ન આવવાની અપીલ કરી છે. 

સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે પણ દેશમાં ઇંધણનો પુરવઠો પૂરતો છે. આ નિવેદનમાં જનતાને ખાતરી આપવામાં આવી છે કે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને રસોઈ ગેસ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે.

સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવા અને ઉર્જા બચાવવાની સલાહ

અહેવાલ મુજબ, શનિવારે સરકારે નાગરિકોને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGની ગભરાટમાં ખરીદી ટાળવા અપીલ કરી હતી. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને રસોઈ ગેસની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સક્રિય પગલાં લઈ રહી છે. ગભરાટમાં ખરીદી ટાળવાની અપીલ કરવા ઉપરાંત, મંત્રાલયે સ્પષ્ટપણે લોકોને ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવા અને ઉર્જા બચાવવાની સલાહ આપી છે.

નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સરકારે ઘરેલું LPG અને પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપી છે, ખાસ કરીને ઘરો, હોસ્પિટલો અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓ માટે. વધુમાં, રિફાઇનરી ઉત્પાદન વધારીને માંગનું સંચાલન કરવા માટે પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં LPG રિફિલ વચ્ચેનો સમય લંબાવવાનો સમાવેશ થાય છે.

સંગ્રહખોરી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે

રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેલ અને ગેસના સંગ્રહખોરી અને કાળાબજાર સામે સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આના ભાગ રૂપે, 3,700 થી વધુ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને LPG વિતરકોને લગભગ 1,000 કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. 

વધુમાં, અત્યાર સુધીમાં 27 ડીલરોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. મંત્રાલય તરફથી ડેટા રજૂ કરતા, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભૌગોલિક રાજકીય પરિસ્થિતિ પુરવઠા પર દબાણ લાવી રહી છે, પરંતુ કેન્દ્રો પર LPGની કોઈ અછત નોંધાઈ નથી. ગયા શુક્રવારે, આશરે 5.1 મિલિયન LPG સિલિન્ડરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે કુલ માંગના 95 ટકા જેટલું ઓનલાઈન બુકિંગ હતું.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

