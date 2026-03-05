શક્તિશાળી ઈઝરાયેલી બરાક-8 હોવા છતાં ભારતે રશિયાની Shtil-1 મિસાઈલો માટે કરોડો ખર્ચ્યા, જાણો કેમ
ભારતીય નેવીએ હાલમાં જ તેમની પાસે ઈઝરાયેલી બરાક-8 MR-SAM હોવા છતાં રશિયન શિલ્ટ-1 મિસાઈલો માટે 236 મિલિયન ડોલરની એક મોટી ડીલ કરી. ભારતે કેમ રશિયન મિસાઈલ સિસ્ટમ પર પસંદગી ઉતારી એ પણ જાણવા જેવું છે.
- ભારતીય નેવીએ રશિયન શ્ટિલ મિસાઈલો માટે 236 મિલિયન ડોલરની ડીલ કરી.
- ભારતીય નેવીના યુદ્ધ જહાજો પર બે પ્રકારની એરિયા એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે.
- બરાક- 8 (MR-SAM) જે ભારત રશિયાએ સંયુક્ત રીતે વિક્સાવેલી છે.
- જ્યારે બીજી Shtil-1 રશિયન બનાવટની છે.
Trending Photos
હાલ ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે જેમાં અમેરિકાનું ઈઝરાયેલને ભરપૂર સમર્થન છે. ઈરાન ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશોમાં પણ હાહાકાર મચાવી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી જોઈએ તો જ્યારથી રશિયા-યુક્રેનનું યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી સતત વિશ્વમાં ક્યાંકને ક્યાંક અશાંતિ જોવા મળી રહી છે. ત્યારબાદ ઈઝરાયેલ હમાસ વચ્ચે, પછી ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે પહેલગામ હુમલા બાદ સૈન્ય સંઘર્ષ થયો, અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ તણાવ ચાલુ છે અને હવે ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે. કહેવાનો અર્થ એ કે આવી સ્થિતિ વચ્ચે દેશની સરહદો સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી અનેકગણી વધી ગઈ છે. ત્યારે ભારતની સેનાઓ પણ પોતાની શક્તિમાં સતત વધારો કરી રહી છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ રશિયન કંપની જોડે એક મોટી ડીલ કરવામાં આવી છે. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે ભારતે ઈઝરાયેલની પાવરફૂલ મિસાઈલો હોવા છતાં આ ડીલ કરી છે. ત્યારે ખાસ જાણો કે ભારતીય નેવીએ શાં માટે આ ડીલ કરી અને એવી તે શું ખાસિયતો છે આ મિસાઈલની?
2182 કરોડનો મિસાઈલ કરાર
ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયની એક પ્રેસ રિલીઝ મુજબ હાલમાં જ ALH Mk-III (MR) and VL-Shtil મિસાઈલો માટે 550 મિલિયન ડોલર (અંદાજિત 5083 કરોડ)નો કરાર કર્યો છે. જમીનથી હવામાં માર કરનારી આ વર્ટિકલ લોન્ચ શ્ટિલ મિસાઈલો અને તે સંબંધિત મિસાઈલ હોલ્ડિંગ ફ્રેમની ખરીદી માટે રશિયન ફેડરેશનની JSC રોસોબોરોનએક્સપોર્ટ (JSC Rosoboronexport) સાથે 2182 કરોડ (236 મિલિયન ડોલર)નો કરાર કરાયો. આ ખરીદીનો હેતુ હવાઈ જોખમો સામે ફ્રન્ટલાઈન યુદ્ધ જહાજોની હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષમતાઓમાં વધારો કરવાનો છે. હવે આપણે સૌથી પહેલા તો આ મિસાઈલોની ખાસિયતો વિશે જાણીએ.
શ્ટિલ-1 (Shtil-1) મિસાઈલ અને બરાક-8 MR-SAM વિશે કેટલીક મહત્વની વાતો
1. આ એક એવી મિસાઈલ છે જેને ર શિયાના અલ્માઝ-એન્ટે દ્વારા હળવા પ્રકારના યુદ્ધ જહાજો માટે વિક્સાવવામાં આવી છે જે એક એરિયા એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. શ્ટિલ 1 એ 9M317ME સેમી એક્ટિવ રડાર હોમિંગ (SARH) મિસાઈલનો ઉપયોગ કરે છે, જે જમીન આધારિત બુક -M2 એર ડિફેન્સ સિસ્ટમમાં વપરાતી મિસાઈલનું નેવલ વેરિએન્ટ છે. 9M317ME એક સિંગલ સ્ટેજ સોલિડ ફ્યૂલ ઈન્ટરસેપ્ટર છે જેમાં કોમ્પેક્ટ VLS કેનિસ્ટરની અંદર ફિટ થવા માટે ફોલ્ડિંગ ફિન્સ છે. SARH સિસ્ટમ એક એવી સિસ્ટમ છે જે MR-SAM જેવી એક્ટિવ રડાર હોમિંગ (ARH) સિસ્ટમની ફાયર એન્ડ ફોર્ગેટ સુવિધા કરતા ખર્ચ, મિસાઈલ કદ અને ટર્મિનલ પાવરને પ્રાથમિકતા આપે છે.
2. SARH નો ઉપયોગ જહાજના ઉચ્ચ-શક્તિ ધરાવતા ફાયર કન્ટ્રોલ રડાર ( જેમ કે MR-90 Orekh) દ્વારા લક્ષ્યને મજબૂત રીતે પ્રકાશિત કરવાની ક્ષમતા આપે છે, જ્યારે ARH મિસાઈલ એક નાનું બેટરીથી સંચાલિત રેડિયો ફ્રીકવન્સી (RF) ટ્રાન્સમીટર પર આધાર રાખે છે. જેના કારણે લક્ષ્ય પ્રકાશ નબળો પડે છે. SARH સીકર્સ એ ARH સીકર્સ કરતા સસ્તા અને મોટા પાયે ઉત્પાદન કરવામાં સરળ છે.
3. ARH મિસાઈલ તેની ઓછી શક્તિવાળા RF ટ્રાન્સમીટરને લીધે જેમિંગ માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે. જ્યારે SARH સીકર પેસિવ હોય છે તે ફક્ત સાંભળે છે. આથી લક્ષ્ય માટે સીધી મિસાઈલને જામ કરવી મુશ્કેલ બને છે. શિલ્ટ-1 મિસાઈલ સિસ્ટમે જૂની શ્ટિલ/ઉરાગન સિસ્ટમની જગ્યા લીધી છે. જેમાં સિંગલ-આર્મ રેલ લોન્ચરનો ઉપયોગ થતો હતો. તેનાથી અલગ શ્ટિલ-1માં મોડ્યુલર, નીચે ડેક સેલ્યુલર વર્ટિકલ લોન્ચ સિસ્ટમ (VLS)નો ઉપયોગ થાય છે.
4. જો કે SARH સિસ્ટમની પણ કેટલીક મર્યાદાઓ છે. તે ખાસ કરીને ઓછા અંતરના એંગેજમેન્ટ માટે વધુ અસરકારક રીતે કામ કરી શકે છે.
શિલ્ટ-1 મિસાઈલનું પ્રદર્શન કેવું છે?
- - આ એક એ ખુબ જ ઝડપી ફાયરિંગ કરવામાં સક્ષમ સિસ્ટમ છે. જે દર 2-3 સેકન્ડે એક મિસાઈલ છોડી શકે છે.
- - શ્ટિલ-1ને સુપરસોનિક એરક્રાફ્ટ, હેલિકોપ્ટર, ડ્રોન અને હાઈ સ્પીડ એન્ટી શિપ મિસાઈલો સહિત વિવિધ પ્રકારના જોખમોને અટકાવવા માટે ડિઝાઈન કરાઈ છે. જે 3.5 કિમીથી 50 કિમી સુધીની રેન્જમાં 5 મીટરથી 15 કિમી સુધીની ઊંચાઈ પર નિશાન સાંધી શકે છે.
- - તેનું સિંગલ ઈન્સ્ટોલેશન 12 લક્ષ્યોને ટ્રેક કરી શકે છે. જે તેની અસરકારકતા દર્શાવે છે.
- - શ્ટિલ-1 સિસ્ટમ રશિયન નેવીના Project 11356R (Admiral Grigorovich-class) ફ્રિગેટ્સ માટે ડેવલપ કરવામાં આવી હતી. હાલ તે ભારતીય નેવીના Tushil-class ફ્રિગેટ્સમાં સજ્જ છે.
- - અગાઉ ઘણા ભારતીય નેવીના જહાજોમાં Shtil/Uragan સિસ્ટમ્સ ફીટ કરાઈ હતી જેમાં હવે શ્ટિલ 1 સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. આ જહાજોમાં INS તલવાર, INS ત્રિશુલ, INS તબર, INS તેગ, INS તરકશ, અને INS ત્રિકંદ સામેલ હતા.
ભારતે કેમ બરાકની જગ્યાએ શ્ટિલ-1ની કરી પસંદગી?
- - શ્ટિલ-1 એ ભારતીય નેવીના યુદ્ધ જહાજોમાં જે બે મુખ્ય એરિયા એર ડિફેન્સ લગાવવામાં આવી છે તેમાંની એક છે. જ્યારે બીજી ઈઝરાયેલ અને ભારતે સંયુક્ત રીતે વિક્સાવેલી MR-SAM (બરાક-8) છે.
- - શ્ટિલ-1 એ મજબૂત અને ખર્ચાની રીતે ખુબ અસરકારક સિસ્ટમ છે. Buk ફેમિલીના વિકાસ તરીકે તેનો ઓપરેશનલ ટ્રેક રેકોર્ડ વિશ્વસનીય અને નોંધપાત્ર છે.
- - શ્ટિલ-1 એ સેમી એક્ટિવ રડાર હોમિંગ (SARH) પર આધાર રાખે છે જેમાં જહાજ લક્ષ્ય સમર્પિત રડારો દ્વારા મિસાઈલ અથડાય ત્યાં સુધી પ્રકાશિત રાખે છે. જહાજના રડારની શક્તિ RF સ્ટેલ્થ ટેકનિક્સની અસરને ઘટાડવમાં મદદરૂપ છે. સિસ્ટમની તુલનાત્મક સરળ રચના અને અનેક વર્ટિકલ લોન્ચ સેલ્સની ઉપલબ્ધતા ઊંચો ફાયર રેટ શક્ય બનાવી શકે છે.
- - હવે વાત કરીએ MR-SAMની તો તે વધુ આધુનિક અને વધુ ખર્ચાળ ફાયર એન્ડ ફોરગેટ સિસ્ટમ છે. જે એક્ટિવ રડાર હોમિંગ (ARH)નો ઉપયોગ કરે છે. અંદાજે 70 કિમી સુધીની શ્રેષ્ઠ રેન્જ આપે છે. તેના ડ્યૂલ પલ્સ મોટરના કારણે તે વધુ સારી manoeuvrability પણ આપે છે.
- - જ્યારે શ્ટિલ-1 જેમાં 9M317ME મિસાઈલ વપરાય છે તે વધુ પરંપરાગત સિંગલ સ્ટેજ, સિંગલ પલ્સ, સોલિડ ફ્યૂલ મોટરનો ઉપયોગ કરે છે.
- - ઉચ્ચ મૂલ્ય ધરાવતા વિશાળકાય યુદ્ધ જહાજો માટે MR SAM વધુ યોગ્ય છે, જ્યારે શ્ટિલ-1 ફ્રિગ્રેટ્સ જેવા નાના પ્લેટફોર્મ્સ માટે એક સારું કોસ્ટ ઈફેક્ટિવ સોલ્યુશન બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે