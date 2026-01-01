રેલવેની મોટી જાહેરાત! આ તારીખથી દોડશે દેશની પહેલી બૂલેટ ટ્રેન, ગુજરાતથી થશે શરૂઆત
Bullet Train Launch Date : દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેનના સંચાલનની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું છે કે દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન કયા દિવસે દોડશે
Trending Photos
Mumbai Ahmedabad Bullet Train Update : દેશમાં બુલેટ ટ્રેનને લઈને મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. 15 ઓગસ્ટ, 2027 ના રોજ દેશમાં પહેલી બુલેટ ટ્રેન દોડશે. મહત્વની વાત એ છે કે, 5 ફેઝમાં મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચે ટ્રેનની શરૂઆત થશે.
ભારતીય રેલ્વેના ઈતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન દોડવાની તારીખ જાહેર કરી છે. દેશની પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ બુલેટ ટ્રેન મુંબઈ-અમદાવાદ કોરિડોર પર દોડશે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે તાજેતરમાં આ જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ગુજરાતમાં કાર્યરત થનારા પ્રથમ સેગમેન્ટ, સુરતથી વાપી સુધી, લગભગ 100 કિમીને લક્ષ્ય બનાવ્યું હતું.
5 ફેઝમાં બૂલેટ ટ્રેન દોડશે
- સૌપ્રથમ સુરતથી બિલિમોરા વચ્ચે ટ્રેન દોડશે.
- બીજા ફેઝમાં વાપીથી સુરત વચ્ચે દોડશે
- ત્રીજા ફેઝમાં વાપીથી અમદાવાદ વચ્ચે દોડશે
- ચોથા ફેઝમાં થાણેથી અમદાવાદ સુધી ટ્રેન દોડશે
- અંતિમ ફેઝમાં મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચે દોડશે બુલેટ
નવા વર્ષના પહેલા દિવસે, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જાહેરાત કરી હતી કે સુરત-બિલીમોરા સેગમેન્ટ પહેલા ખુલશે. આ પછી વાપી-સુરત સેગમેન્ટ, પછી વાપી-અમદાવાદ સેગમેન્ટ, પછી થાણે-અમદાવાદ કોરિડોર અને છેલ્લે મુંબઈ-અમદાવાદ કોરિડોર શરૂ થશે.
15 ઓગસ્ટ, 2027 સુધીમાં લોન્ચ
મુંબઈ-અમદાવાદ કોરિડોર પર દોડતી દેશની પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ, 2027 સુધીમાં કાર્યરત થવાની ધારણા છે. સ્વતંત્રતા દિવસ સાથે જોડાયેલી આ તારીખનું વિશેષ મહત્વ છે. હવે લક્ષ્ય 2027 છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ, 2027 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે.
પ્રોજેક્ટની વર્તમાન સ્થિતિ
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર (MAHSR) 508 કિમી લાંબો છે, જેનો મોટાભાગનો ભાગ એલિવેટેડ વાયડક્ટ્સ પર છે. જાપાનની શિંકનસેન ટેકનોલોજી પર આધારિત, આ પ્રોજેક્ટ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં બાંધકામ મોખરે છે, જ્યાં ઘણા નદી પુલ અને સ્ટીલ પુલ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. ટ્રાયલ રન 2026 માં શરૂ થવાની ધારણા છે, જેમાં પ્રથમ પ્રોટોટાઇપ ટ્રેન ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં ટ્રાયલ માટે તૈયાર છે.
ગુજરાતમાં સુરત-વાપી અથવા સુરત-બિલીમોરા સેગમેન્ટ પર પ્રથમ કોમર્શિયલ રન શરૂ થશે. સમગ્ર કોરિડોર 2029 સુધીમાં કાર્યરત થવાની ધારણા છે, જે મુંબઈથી અમદાવાદ સુધીની મુસાફરીનો સમય ઘટાડીને ફક્ત 2 કલાક અને 7 મિનિટ કરશે. મુસાફરોને ઝડપી, સલામત અને આરામદાયક મુસાફરી પૂરી પાડવા ઉપરાંત, આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય શહેરોને જોડીને આર્થિક વિકાસને પણ વેગ આપશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે