યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે ! રેલવેએ આપી મોટી રાહત, હવે છેલ્લી ઘડીએ પણ બદલી શકાશે બોર્ડિંગ પોઈન્ટ
Boarding Point Rule Change : ભારતીય રેલવેએ 1 એપ્રિલ, 2026થી એક નવો નિયમ લાગુ કર્યો છે, જે હેઠળ મુસાફરો હવે ટ્રેનના નિર્ધારિત પ્રસ્થાનના 30 મિનિટ પહેલા સુધી તેમના બોર્ડિંગ પોઈન્ટ બદલી શકે છે. આ સુવિધા IRCTC દ્વારા ઓનલાઈન અને કાઉન્ટર બંને પર ઉપલબ્ધ છે. જો કે, આ સુવિધા ફક્ત કન્ફર્મ્ડ અને RAC ટિકિટો પર જ લાગુ પડે છે.
Boarding Point Rule Change : રેલવે મુસાફરોને રાહત આપતા એક સારા સમાચાર છે. હવે તમે તમારી ટ્રેન ઉપડવાના સમય પહેલાં જ તમારા પ્રવાસના આયોજનમાં ફેરફાર કરી શકો છો. આ સુવિધા માટે ભારતીય રેલવેએ 1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવતા બોર્ડિંગ પોઇન્ટ બદલવાના નિયમોને સરળ બનાવ્યા છે. જેનો સીધો લાભ લાખો મુસાફરોને થશે.
મુસાફરો હવે ટ્રેનના નિર્ધારિત પ્રસ્થાનના માત્ર 30 મિનિટ પહેલાં સુધી તેમની ટ્રેનનું બોર્ડિંગ સ્ટેશન બદલી શકે છે. પહેલાં આ સમય મર્યાદા નોંધપાત્ર રીતે લાંબી હતી. જેના કારણે ઘણીવાર મુસાફરોને અસુવિધા થતી હતી. તમે IRCTC વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન દ્વારા અથવા રેલવે રિઝર્વેશન કાઉન્ટર દ્વારા સરળતાથી આ સુવિધાનો લાભ લઈ શકો છો.
નવી સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે ?
નવું બોર્ડિંગ પોઇન્ટ હવે બીજા રિઝર્વેશન ચાર્ટમાં અપડેટ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે ટ્રેન પ્રસ્થાન પહેલાં તરત જ ફેરફારો શક્ય બનશે. આ એવા મુસાફરો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે જેના પ્લાનમાં અચાનક છેલ્લી ઘડીએ ફેરફાર થાય છે.
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી મહત્વપૂર્ણ બાબતો
આ સુવિધા ફક્ત કન્ફર્મ્ડ અથવા RAC (રિઝર્વેશન અગેન્સ્ટ કેન્સલેશન) ટિકિટ ધરાવતા મુસાફરો માટે જ ઉપલબ્ધ છે. તે વેઇટિંગ લિસ્ટ ટિકિટ પર લાગુ પડતી નથી. એક મુખ્ય શરત એ છે કે બોર્ડિંગ પોઈન્ટ ફક્ત એક જ વાર બદલી શકાય છે. વધુમાં આ વિનંતી બીજા રિઝર્વેશન ચાર્ટ તૈયાર થાય તે પહેલાં સબમિટ કરવી જરૂરી છે.
ટિકિટ કેન્સલના નિયમો પણ બદલાયા
હવે, જો કોઈ મુસાફર પ્રસ્થાનના 24 થી 72 કલાક પહેલાં ટિકિટ કેન્સલ કરે છે, તો તેને ભાડાની રકમનો 25% રકમ ગુમાવવી પડશે. જો પ્રસ્થાનના 8 થી 24 કલાક પહેલાં ટિકિટ કેન્સલ કરવામાં આવે છે, તો ભાડાના 50% કાપવામાં આવશે. છેલ્લે જો ટ્રેનના નિર્ધારિત પ્રસ્થાનના 8 કલાકની અંદર ટિકિટ કેન્સલ કરવામાં આવે છે, તો મુસાફરને કોઈ રિફંડ મળશે નહીં. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તમે કેન્સલકરવામાં જેટલો વધુ વિલંબ કરશો, તેટલું વધુ નુકસાન થશે.
બોર્ડિંગ પોઈન્ટ કેવી રીતે બદલવો
- IRCTCમાં લોગ ઇન કરો
- "માય બુકિંગ" પર જાઓ
- તમારી ટિકિટ પસંદ કરો
- "બોર્ડિંગ પોઈન્ટ ચેન્જ" પર ક્લિક કરો
- નવું સ્ટેશન પસંદ કરો અને કન્ફર્મ કરો
રેલવેનો આ નવો નિયમ મુસાફરોને વધુ ફ્લેક્સિબિસિટી અને સુવિધા આપે છે. જો કે, ટિકિટ કેન્સલ કરવાના ચાર્જમાં કડકતા સાથે તમારે તમારી મુસાફરીનું પણ સમજદારીપૂર્વક આયોજન કરવું જોઈએ. જ્યારે તમારી પાસે હવે તમારી ટ્રેન પકડવા અંગે થોડી વધુ સ્વતંત્રતા છે, ત્યારે ટિકિટ રદ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
