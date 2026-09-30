Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Indian Railway New Rule: 1 ઓક્ટોબરથી આ વસ્તુ વિના ટ્રેનમાં મુસાફરી ભારે પડી જશે, ધ્યાનથી વાંચી લો આ જાણકારી

Indian Railway New Rule: 1 ઓક્ટોબરથી આ વસ્તુ વિના ટ્રેનમાં મુસાફરી ભારે પડી જશે, ધ્યાનથી વાંચી લો આ જાણકારી

Indian Railway New Rule: 1 ઓક્ટોબરથી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો ત્યારે સાથે ઓરિજિનલ આઈડી પ્રુફ પણ રાખજો. ટ્રેનમાં ટિકિટની સાથે આઈડી કાર્ડ પણ ચેક થશે. ભારતીય રેલ્વેની ખાસ ડ્રાઈવ શરુ થવાની છે જેમાં 4 કેટેગરીમાં મુસાફરી કરતાં યાત્રીઓ પર ખાસ નજર રાખવામાં આવશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 30, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:53 AM IST
Indian Railway New Rule: 1 ઓક્ટોબરથી આ વસ્તુ વિના ટ્રેનમાં મુસાફરી ભારે પડી જશે, ધ્યાનથી વાંચી લો આ જાણકારી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
3 ઓક્ટોબરથી 42 દિવસ સિંહ સહિત 4 રાશિઓ માટે ભારે, ધોળા દિવસે તારા દેખાડશે વક્રી શુક્ર
2
3
4
5