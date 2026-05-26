/Railway Rules: રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ ટ્રેનમાં ન કરો આ 6 કામ, બાકી એક ભૂલ અને આવી જશે આફત

Train Night Rules: ટ્રેનની સફર અને રાતની ટ્રેન... બારીમાંથી આવતી ઠંડી હવા અને ટ્રેનના અવાજ વચ્ચે શાંતિથી આરામ... હંમેશા લાંબી સફર લોકો ટ્રેનમાં એટલા માટે કરે છે, જેથી આરામ કરી શકાય. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ટ્રેનમાં રાત્રે સફર કરવાના કેટલાક નિયમ પણ હોય છે.
રાત્રે ટ્રેનમાં સફર કરનાર લોકો હંમેશા એવી ભૂલ કરે છે, જેનાથી બીજી યાત્રીકોને પરેશાની થઈ જાય છે. જો તમે પણ આવું કરો છો તો સાવધાન થઈ જસો. રેલવેના નાઇટ પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કરવા પર ન માત્ર ભારે દંડ ફટકારવામાં આવે છે, પરંતુ કોચમાં હાજર RPF તમને આગામી સ્ટેશન પર ઉતારી પણ શકે છે.
તો આવો જાણીએ રેલવેના છ નિયમ, જેનું પાલન રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ કરવું જરૂરી છે.
1. મોબાઇલનું લાઉડસ્પીકર ઓન રાખવું
સામાન્ય રીતે ઘણા લોકોને આદત હોય છે કે તે રાત્રે મોબાઈલ પર જોર-જોથી રીલ્સ જુએ છે કે લાઉડસ્પીકર પર ગીતો સાંભળે છે. પરંતુ રેલવેના નિયમ પ્રમાણે રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ તમે ટ્રેનમાં ભારે અવાજમાં સંગીત ન વગાડી શકો કે ન મોટેથી ફોન પર વાત કરી શકો. જો તમે આમ કરો તો તમારા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.
2. લાઇટ બંધ કરવાની ડેડલાઇન
ટ્રેનના દરેક કોચમાં રાત્રે 10 વાગવાની સાથે મેન લાઇટ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. રેલવેનો નિયમ કહે છે કે રાતના સમયે માત્ર નાઇટ લાઇટ જ ચાલું રહેવી જોઈએ જેથી યાત્રીકોની આંખમાં પ્રકાશ ન આવે અને તે આરામ કરી શકે. પરંતુ જો તમે રાત્રે ટ્રેનમાં લાઇટ ચાલુ રાખો છો અને કોઈ ફરિયાદ કરે તો કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
3. મિડલ બર્થને લઈને વિવાદ
ટ્રેનમાં મિડલ બર્થને લઈને ઘણીવાર લોઅર બર્થના યાત્રી સાથે ઝઘડો થઈ જાય છે. રેલવેના નિયમ પ્રમાણે રાત્રે 10થી સવારે છ વાગ્યા સુધી મિડલ બર્થ ખોલી તેના પર સૂઈ શકાય છે. જો તમારો મિડલ બર્થ છે અને તમે સાંજે 7 કલાકે તેને ખોલી બેસવા ઈચ્છો છો તો, લોઅર બર્થનો મુસાફર તમને રોકી શકે છે. તો રાત્રે 10 વાગી ગયા છે અને લોઅર બર્થનો મુસાફર મિડલ બર્થ ખોલવા દેતો નથી તો તમે તેની ફરિયાદ કરી શકો છો.
4. ટિકિટ ચેકિંગનો પણ છે કાયદો
શું તમને ખબર છે કે TTE તમારી ઊંઘ ખરાબ કરી રાત્રે ટિકિટ ચેક ન કરી શકે? રેલવેના નિયમ અનુસાર રાત્રે 10 કલાકથી સવારે છ વાગ્યા વચ્ચે TTE ટિકિટ બળજબરીથી ચેક કરશે નહીં. પરંતુ આ નિયમ તે યાત્રીકો પર લાગૂ થશે નહીં જે રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ ટ્રેનમાં ચઢ્યા છે.
5. ખોટો અવાજ કરવા પર કાર્યવાહી
જો તમે ગ્રુપમાં ટ્રેનમાં સફર કરો છો અને રાત્રે જોરશોરથી અવાજ કરી રહ્યાં છો તો, રેલવેના નિયમ પ્રમાણે આ ગુનો છે. ટ્રેનમાં શાંતિ બનાવી રાખવી દરેક યાત્રીકની જવાબદારી છે.
6. રાત્રે ભોજનની ડેડલાઇન
જો તમે ઓનલાઈન ભોજન મંગાવો છો તો ધ્યાન રાખો કે રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ ઈ-કેટરિંગ દ્વારા ભોજન મંગાવવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. રેલવેના નિયમ પ્રમાણે રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ કોઈ વેન્ડર્સને ભોજન પીરસવાની મંજૂરી હોતી નથી. તેથી પ્રયાસ કરો કે તમારૂ ડિનર વહેલું પતાવી લો.
નાની ભૂલ પડી શકે છે ભારે
તમને જણાવી દઈએ કે ટ્રેનમાં સફર દરમિયાન તમારી નાની ભૂલ ન માત્ર દંડનું કારણ બને છે, પરંતુ તમારી આબરૂના ધજાગરા ઉડાવી શકે છે. એટલે કે રેલવેના નિયમ બધાની ભલાઈ અને શાંતિ બનાવી રાખવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. એટલે હવે તમે જ્યારે ટ્રેનમાં સફર કરો તો રેલવેના આ નિયમને યાદ રાખો.