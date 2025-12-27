ભારતનું એક એવું રેલવે સ્ટેશન જે આજે પણ નામની જોઈ રહ્યું છે રાહ, પીળું બોર્ડ હજુ પણ ખાલી
unknown railway station of india: ભારતનું રેલવે નેટવર્ક વિશ્વના સૌથી મોટા નેટવર્કમાંનું એક છે. તેને દુનિયાનું ચોથું સૌથી મોટું રેલવે નેટવર્ક અને દેશની 'લાઇફલાઇન' માનવામાં આવે છે. દરરોજ હજારો મુસાફરો ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરીને પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચે છે. તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે કોઈપણ સ્ટેશન પર પહોંચતા પહેલા રેલવે લાઇનના કિનારે એક પીળું બોર્ડ દેખાય છે, જેના પર તે સ્ટેશનનું નામ લખેલું હોય છે.
Trending Photos
unknown railway station of india: ભારતનું રેલવે નેટવર્ક વિશ્વના સૌથી મોટા નેટવર્કમાંનું એક છે. તેને દુનિયાનું ચોથું સૌથી મોટું રેલવે નેટવર્ક અને દેશની 'લાઇફલાઇન' માનવામાં આવે છે. દરરોજ હજારો મુસાફરો ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરીને પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચે છે. તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે કોઈપણ સ્ટેશન પર પહોંચતા પહેલા રેલવે લાઇનના કિનારે એક પીળું બોર્ડ દેખાય છે, જેના પર તે સ્ટેશનનું નામ લખેલું હોય છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક એવું સ્ટેશન પણ છે જેનું પીળું બોર્ડ આજે પણ ખાલી છે? આ સ્ટેશનની પોતાની કોઈ સત્તાવાર ઓળખ નથી. આજે અમે તમને આ અનોખા સ્ટેશન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
ક્યાં આવેલું છે આ સ્ટેશન?
જે સ્ટેશનની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તે પશ્ચિમ બંગાળના બર્ધમાન જિલ્લામાં આવેલું છે. આ સ્ટેશન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી 'કોરા કાગળ' જેવું બની રહ્યું છે, કારણ કે તેના પીળા બોર્ડ પર હજુ સુધી કોઈ નામ લખવામાં આવ્યું નથી. આ સ્ટેશન આજે પણ પોતાની ઓળખ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.
કયા નામથી થઈ હતી શરૂઆત?
જાણકારી માટે તમને જણાવી દઈએ કે આ સ્ટેશનની કહાની વર્ષ 2008માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે બાંકુડા-મૈસગ્રામ રેલવે સેક્શન પર એક નવું સ્ટેશન તૈયાર થયું હતું. બર્ધમાન શહેરથી 35 કિલોમીટર દૂર આ સ્ટેશન બે ગામો, રૈના અને રૈનાગઢની બિલકુલ વચ્ચે આવેલું હતું. શરૂઆતની કાગળની કાર્યવાહી અને બાંધકામ પછી રેલવેએ આ સ્ટેશનનું નામ 'રૈનાગઢ' નક્કી કર્યું અને બોર્ડ પર પણ તે જ નામ લખી દેવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ રૈનાગઢના લોકો ખુશ હતા કે સ્ટેશનને તેમના ગામની ઓળખ મળી, પરંતુ આ ખુશી લાંબો સમય ટકી શકી નહીં.
જેવું બોર્ડ પર 'રૈનાગઢ' નામ લખાયું કે તરત જ વિરોધના સૂર ઉઠ્યા. નજીકના રૈના ગામના લોકોએ આ નામ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો. રૈના ગામના ગ્રામજનોએ દાવો કર્યો કે જે જમીન પર આ સ્ટેશન અને પ્લેટફોર્મ બન્યું છે તે તેમની જમીન છે. તેમનું કહેવું હતું કે જો જમીન અમારી હોય તો સ્ટેશનનું નામ રૈનાગઢ કેમ રાખવામાં આવ્યું? રૈના ગામના લોકો માંગ કરવા લાગ્યા કે સ્ટેશનનું નામ બદલીને તેમના ગામના નામ પરથી 'રૈના' રાખવામાં આવે. બે ગામો વચ્ચેનો આ વિવાદ ધીમે-ધીમે એટલો વધી ગયો કે મામલો રેલવે બોર્ડ સુધી પહોંચ્યો.
કોર્ટે આપ્યો ઐતિહાસિક નિર્ણય
રેલવે પ્રશાસને બંને પક્ષોને સમજાવવાના ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ કોઈ પણ ગામ નમતું જોખવા તૈયાર નહોતું. મામલો ઉકેલાવાને બદલે વધુ ગૂંચવાયો અને અંતે આ વિવાદમાં કોર્ટની એન્ટ્રી થઈ. વિવાદ અને કામકાજમાં પડતી અડચણોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો. કોર્ટના આદેશ બાદ અધિકારીઓએ સ્ટેશન પર લાગેલા પીળા બોર્ડ પરથી 'રૈનાગઢ' નામ સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખ્યું. ત્યારથી અત્યાર સુધી આ બોર્ડ આજે પણ કોરું જ છે. આ સ્ટેશન પરથી રોજ હજારો મુસાફરો મુસાફરી કરે છે, પરંતુ સ્ટેશનનું આજે પણ કોઈ સત્તાવાર નામ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે