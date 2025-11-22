ટ્રેનથી પણ કરી શકો છો વિદેશ યાત્રા, ફક્ત પાકિસ્તાન જ નહીં આ દેશોમાં પણ જઈ શકો છો
જ્યારે પણ વિદેશ જવાની વાત આવે ત્યારે આપણા મનમાં સૌથી પહેલા ફ્લાઇટ આવે છે, જો કે કેટલાક દેશોમાં તમે ટ્રેન દ્વારા પણ મુસાફરી કરી શકો છે, ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને એવા રેલવે સ્ટેશન વિશે જણાવીશું, જ્યાંથી તમે ડાયરેક્ટ વિદેશની ટ્રેન પકડી શકો છો.
જ્યારે તમે અન્ય દેશોની મુસાફરી કરવાનું વિચારો છો, ત્યારે સૌથી પહેલા મનમાં ફ્લાઇટ આવે છે, કારણ કે મોટાભાગની મુસાફરી વિમાન દ્વારા થાય છે. જો કે, ભારતમાં કેટલાક રેલવે સ્ટેશનો છે જ્યાંથી તમે સીધા અન્ય દેશો માટે ટ્રેન પકડી શકો છો. જો તમારે પાડોશી દેશ નેપાળ જવું હોય તો તમે ટ્રેનથી મુસાફરી કરી શકો છો. નેપાળ જતી ટ્રેનો ભારતના જયનગર રેલવે સ્ટેશનથી ઉપડે છે.
મધુબની જિલ્લામાં આવેલું આ સ્ટેશન ભારતનું છેલ્લું રેલવે સ્ટેશન માનવામાં આવે છે. નેપાળના જનકપુર જતી સીધી ટ્રેનો અહીંથી મળે છે. નેપાળ સ્ટેશન ભારતીય સ્ટેશનની દિવાલની બીજી બાજુ આવેલું છે, જ્યાં ઓવરબ્રિજ છે. આ સ્ટેશન પર મુસાફરો થોડા ચેકિંગ બાદ સીધા નેપાળ જતી ટ્રેનમાં ચઢી શકે છે. જ્યારે ઘણા લોકોને ખબર નહીં હોય, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જતી ટ્રેનો અલગ અલગ સ્ટેશનોથી ઉપડે છે, પરંતુ નેપાળ જતી ટ્રેનો જયનગર સ્ટેશનથી ઉપડે છે.
બિહાર-નેપાળ સરહદ નજીક સ્થિત રક્સૌલ જંકશન, નેપાળ જવા માટે મુસાફરો માટે એક મુખ્ય પરિવહન બિંદુ માનવામાં આવે છે. તેને નેપાળના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભારતના વિવિધ ભાગોને નેપાળ સાથે જોડતી ટ્રેનો અહીંથી પસાર થાય છે.
મુસાફરી માટે માન્ય પાસપોર્ટ અને વિઝા જરૂરી
પશ્ચિમ બંગાળમાં પેટ્રાપોલ રેલવે સ્ટેશન ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પર એક મુખ્ય પરિવહન કેન્દ્ર છે. બ્રિટિશ કાળ દરમિયાન બનેલ આ સ્ટેશન બાંગ્લાદેશના ખુલના સાથે બ્રોડગેજ લાઇન દ્વારા જોડાયેલું છે. બંધન એક્સપ્રેસ અહીંથી પસાર થાય છે, પરંતુ મુસાફરી માટે માન્ય પાસપોર્ટ અને વિઝા જરૂરી છે.
પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર દિનાજપુરમાં રાધિકાપુર રેલવે સ્ટેશન ભારત-બાંગ્લાદેશ રેલ પરિવહન પરનું એક બિંદુ છે. માલ અને પેસેન્જર ટ્રેનો બંને દેશો વચ્ચે મુસાફરી કરે છે. તે સરહદ ચેકપોઇન્ટ તરીકે પણ કામ કરે છે.
હલ્દીબારી રેલવે સ્ટેશન બાંગ્લાદેશ સરહદથી માત્ર 4 કિલોમીટર દૂર છે. બંને દેશો ચિલાહાટી સ્ટેશન દ્વારા જોડાયેલા છે. આ રૂટ પર ભારતથી ઢાકા સુધી ટ્રેનો દોડે છે અને લોકો તેનો ઉપયોગ વેપાર અને મુસાફરી માટે કરે છે.
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ટ્રેનો હાલમાં સ્થગિત છે
અટારી ભારત-પાકિસ્તાન રેલવે લિંક પરનું સૌથી મોટું અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્ટેશન છે. અગાઉ સમજૌતા એક્સપ્રેસ આ રૂટ પર દોડતી હતી, જે ભારતના અટારીથી પાકિસ્તાનના લાહોર સુધી ચાલતી હતી. આ સ્ટેશન ભારત-પાકિસ્તાન સરહદની ખૂબ નજીક છે અને તેને પાકિસ્તાનની મુસાફરી માટે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે.
વધુમાં, રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લામાં આવેલું મુનાબાઓ રેલવે સ્ટેશન પાકિસ્તાનના કરાચી-ખોખરાપાર રૂટ સાથે જોડાયેલું છે. આ રૂટ પર થાર લિંક એક્સપ્રેસ દોડતી હતી. તે બે સ્ટેશનો વચ્ચેની બીજી મોટી રેલ લિંક હતી. આ સ્ટેશન કડક સુરક્ષા હેઠળ છે અને મુસાફરી માટે પાસપોર્ટ અને વિઝા જરૂરી છે, જોકે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ટ્રેનો હાલમાં સ્થગિત છે.
