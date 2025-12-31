Prev
રેલવેની મોટી જાહેરાત, ટ્રેન ટિકિટ પર મળશે 3% ડિસ્કાઉન્ટ ! આ દિવસથી શરૂ થશે ઓફર

જો તમે દરરોજ અથવા વારંવાર ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. રેલવેએ મુસાફરોને ડિજિટલ ટિકિટિંગનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. મુસાફરોને હવે જનરલ (અનામત) ટિકિટ પર 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:35 PM IST

રેલવેએ દૈનિક ટ્રેન મુસાફરો માટે મોટી રાહતની જાહેરાત કરી છે. જો તમે જનરલ ટિકિટ ખરીદો છો અને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરો છો, તો તમારા ખિસ્સા હળવા નહીં થાય. રેલવે મંત્રાલયે RailOne એપ દ્વારા અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટની ખરીદી પર 3 ટકાનું સીધું ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ખાસ ઓફર 14 જાન્યુઆરી, 2026થી 14 જુલાઈ, 2026 સુધી માન્ય રહેશે, જેનો સીધો લાભ લાખો મુસાફરોને થશે.

રેલવે મંત્રાલયે આ સંદર્ભમાં સેન્ટર ફોર રેલ્વે ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ્સ (CRIS)ને એક પત્ર મોકલ્યો છે, જેમાં તેમને સોફ્ટવેર સિસ્ટમમાં જરૂરી ફેરફારો કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે નિર્ધારિત તારીખથી, મુસાફરોને RailOne એપ પર ટિકિટ બુક કરાવવા પર આપમેળે 3% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા અને અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટિંગ સિસ્ટમને સરળ બનાવવા માટે રેલવેનું આ પગલું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

R-Wallet કેશબેક ચાલુ

હાલમાં RailOne એપ પર જનરલ ટિકિટ બુક કરાવતી વખતે મુસાફરોને R-Wallet થી ચૂકવણી કરતી વખતે 3% કેશબેક મળે છે. રેલવેએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ સુવિધા પહેલાની જેમ જ ચાલુ રહેશે. નવી યોજના એ હકીકત માટે નોંધપાત્ર છે કે હવે 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ ફક્ત આર-વોલેટ દ્વારા જ નહીં, પરંતુ કોઈપણ ડિજિટલ પેમેન્ટ પદ્ધતિ જેમ કે યુપીઆઈ, ડેબિટ કાર્ડ અથવા અન્ય ઓનલાઈન પેમેન્ટ વિકલ્પો પર પણ આપવામાં આવશે.

ડિજિટલ પેમેન્ટ પર ડિસ્કાઉન્ટ

રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી કેશબેક સુવિધા મર્યાદિત સંખ્યામાં પેમેન્ટ પદ્ધતિઓ સુધી મર્યાદિત હતી, પરંતુ નવી સિસ્ટમનો હેતુ શક્ય તેટલા મુસાફરોને લાભ આપવાનો છે. આ ફક્ત ડિજિટલ વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન આપશે નહીં પરંતુ ટિકિટ કાઉન્ટર પર ભીડ ઘટાડવાની પણ અપેક્ષા છે. આ નિર્ણય મેટ્રો શહેરો અને ઉપનગરીય વિસ્તારોમાં દૈનિક મુસાફરો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

મુસાફરોને મુખ્ય ફાયદા

રેલવે દ્વારા અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ, પ્લેટફોર્મ ટિકિટ અને અન્ય સેવાઓ બુક કરવા માટે એક જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ તરીકે RailOne એપ્લિકેશન વિકસાવવામાં આવી છે. આ એપ્લિકેશન તમારા મોબાઇલ ફોનથી સીધી ટિકિટ બુક કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે લાઈનમાં ઉભા રહેવાની ઝંઝટમાંથી છૂટકારો આપે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

