ભારતીય રેલવે મોટી જાહેરાત, ટિકિટ કેન્સલેશનથી લઈને બોર્ડિંગ પોઈન્ટ સુધીના નિયમો બદલાયા

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaભારતીય રેલવે મોટી જાહેરાત, ટિકિટ કેન્સલેશનથી લઈને બોર્ડિંગ પોઈન્ટ સુધીના નિયમો બદલાયા

Indian Railway : ભારતીય રેલવે દ્વારા કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ટિકિટ કેન્સલેશન, રિઝર્વેશન ચાર્ટ, બોર્ડિંગ સ્ટેશન સહિતના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:20 PM IST
  • ભારતીય રેલવે દ્વારા કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર
  • ટિકિટ કેન્સલેશનના નિયમોમાં ફેરફાર
  • બોર્ડિંગ પોઈન્ટ બદલવામાં મોટી રાહત

Indian Railway : ભારતીય રેલવેએ ટિકિટ કેન્સલેશનથી લઈને રિઝર્વેશન અને બોર્ડિંગ પોઈન્ટના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. નવા નિયમો હેઠળ, મુસાફરોને તેમની મુસાફરીનું આયોજન સરળ બનશે. રેલવે 1 એપ્રિલ, 2026 અને 15 એપ્રિલ, 2026 વચ્ચે તબક્કાવાર રીતે આ ફેરફારો લાગુ કરશે.

ટિકિટ કેન્સલેશનના નિયમોમાં ફેરફાર

  • જો તમે ટ્રેનના પ્રસ્થાનના 72 કલાકથી વધુ સમય પહેલાં કન્ફર્મ ટિકિટ રદ કરો છો, તો તમને વધુ રિફંડ રકમ મળશે. આ કિસ્સામાં, મુસાફર પર ન્યૂનતમ ફ્લેટ કેન્સલેશન ચાર્જ લાગુ પડશે.
  • જો કન્ફર્મ ટિકિટ ટ્રેનના નિર્ધારિત પ્રસ્થાન સમયના 72 કલાકથી 24 કલાક પહેલાં રદ કરવામાં આવે છે, તો માનક દંડ લાગુ થશે. આ નિયમ હેઠળ, ભાડાના 25% વસૂલવામાં આવશે.
  • જો ટ્રેનના પ્રસ્થાન સમયના 24 કલાકથી 8 કલાક પહેલાં રદ કરવામાં આવે છે, તો ભાડાના 50% કાપવામાં આવશે.
  • જો કન્ફર્મ ટ્રેન ટિકિટ નિર્ધારિત પ્રસ્થાન સમયના 8 કલાક કરતાં ઓછા સમય પહેલાં રદ કરવામાં આવે છે, તો કોઈ રિફંડ આપવામાં આવશે નહીં.

બોર્ડિંગ પોઈન્ટ બદલવામાં મોટી રાહત

મુસાફરો હવે ટ્રેનના નિર્ધારિત પ્રસ્થાન સમયના 30 મિનિટ પહેલાં સુધી તેમનું બોર્ડિંગ સ્ટેશન બદલી શકશે. રેલવે મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા મોટા શહેરોમાં ઉપયોગી થશે જ્યાં એક કરતાં વધુ રેલવે સ્ટેશન છે. આનાથી મુસાફરો તેમની સુવિધા અનુસાર નજીકના કોઈપણ સ્ટેશનથી મુસાફરી શરૂ કરી શકશે. અગાઉ આ સુવિધા રિઝર્વેશન ચાર્ટ તૈયાર થાય તે પહેલાંના સમયગાળા સુધી મર્યાદિત હતી.

આધાર OTP ફરજિયાત 

ટિકિટના સંગ્રહખોરોને રોકવા માટે તત્કાલ બુકિંગ માટે આધાર OTP ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. વધુમાં ઈ-ટિકિટ રદ કરતી વખતે હવે મેન્યુઅલી TDR (ટિકિટ ડિપોઝિટ રિસિપ્ટ) ફાઇલ કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રક્રિયા હવે સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત થશે અને રિફંડ સીધા ખાતામાં જમા થશે. પહેલાં મુસાફરો પાસે ફક્ત તેમના ડેસ્ટિનેશન સ્ટેશન પર જ ટિકિટ રદ કરવાની સુવિધા હતી. જો કે, હવે કોઈપણ સ્ટેશનના કાઉન્ટર પર ટિકિટ રદ કરી શકાય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

