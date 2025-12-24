Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

હવે રેલની પટરીઓ પર નહિ થાય પ્રાણીઓના મોત! રેલવે AI ની મદદથી રોકશે અકસ્માત

Railway AI Surveillance : હાથીઓના મોતની ઘટના બાદ રાજધાની એક્સપ્રેસ અકસ્માત બાદ રેલવેએ પોતાની પકડ મજબૂત કરી, પાટા પર AI નો ઉપયોગ કરીને હાથી અને વાઘને બચાવવાની તૈયારી
 

Dec 24, 2025

હવે રેલની પટરીઓ પર નહિ થાય પ્રાણીઓના મોત! રેલવે AI ની મદદથી રોકશે અકસ્માત

Railway Accident Prevention : આસામમાં પાટા પર 7 હાથીઓના મૃત્યુ બાદ રેલ્વેએ AI-આધારિત સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

ભારતીય રેલ્વેની રેલ્વે ટ્રેક પર વન્યજીવનનું રક્ષણ કરવા માટે AI પહેલ
ભારતીય રેલ્વેએ રેલ્વે ટ્રેક પર હાથીઓ સહિત વન્યજીવનનું રક્ષણ કરવા માટે AI-આધારિત ઇન્ટ્રુઝન ડિટેક્શન સિસ્ટમ (IDS) તૈનાત કરી છે. આ સિસ્ટમ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ એકોસ્ટિક સિસ્ટમ (DAS) ટેકનોલોજી પર આધારિત છે, જે પાટા નજીક હાથીઓની હાજરી શોધી કાઢશે. 

પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અને વિસ્તરણ યોજના
નોર્થઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વે (NFR) ના 141 રૂટ કિલોમીટર પર સિસ્ટમ સફળતાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવી છે. સકારાત્મક પરિણામો બાદ, 981 રૂટ કિલોમીટર માટે નવા ટેન્ડર જારી કરવામાં આવ્યા છે. કુલ મળીને, સિસ્ટમ હવે 1,122 રૂટ કિલોમીટર પર લાગુ કરવામાં આવશે.

ભારતીય રેલ્વેએ રેલ્વે ટ્રેક પર વન્યજીવન સુરક્ષા માટે તેની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત સિસ્ટમને મજબૂત બનાવી છે. ભારતીય રેલ્વેએ રેલ્વે ટ્રેક પર હાથીઓ સહિત વન્યજીવનનું રક્ષણ કરવા માટે AI-આધારિત ઇન્ટ્રુઝન ડિટેક્શન સિસ્ટમ (IDS) તૈનાત કરી છે. રેલ્વેએ ટ્રેક પર હાથીઓ, સિંહ અને વાઘથી બચવા માટે લોકો પાઇલટ્સને અડધો કિલોમીટર અગાઉ ચેતવણી આપવા માટે AI-આધારિત કેમેરા સ્થાપિત કર્યા છે. હાથીઓની હાજરી શોધવા માટે ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ એકોસ્ટિક સિસ્ટમ (DAS) નો ઉપયોગ કરીને AI-આધારિત ઇન્ટ્રુઝન ડિટેક્શન સિસ્ટમ પણ રેલ્વે ટ્રેક પર સ્થાપિત કરી છે.

તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

  • વાસ્તવિક સમયમાં રેલ્વે ટ્રેક નજીક હાથીઓની પ્રવૃત્તિ શોધી કાઢે છે.
  • લોકો પાઇલટ્સ, સ્ટેશન માસ્ટર્સ અને કંટ્રોલ રૂમને તાત્કાલિક ચેતવણીઓ મોકલે છે.
  • AI-આધારિત કેમેરા ટ્રેનના આગમનના 0.5 કિલોમીટર પહેલા ચેતવણીઓ આપે છે.

વન્યજીવન સંરક્ષણ તરફ એક મોટું પગલું
હાથી, સિંહ અને વાઘ જેવા વન્યજીવનને લગતા અકસ્માતોને રોકવામાં મદદ કરે છે. ટેકનોલોજી આધારિત ઉકેલો માનવ અને વન્યજીવન બંને માટે સલામતી સુનિશ્ચિત કરે છે. 

શું ફાયદો થશે?
હાથી, સિંહ અને વાઘ જેવા વન્યજીવોને લગતા અકસ્માતોને રોકવામાં મદદ કરે છે. આ ટેકનોલોજી-આધારિત ઉકેલ માનવ અને વન્યજીવન બંનેની સલામતી સુનિશ્ચિત કરશે.

