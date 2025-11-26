જો ચાલતી ટ્રેનમાં અચાનક તબિયત બગડે, તો આ રીતે ડૉક્ટરને બોલાવો; ફી ફક્ત ₹100!
ભારતીય રેલવેએ સફર દરમિયાન અચાનક તબીયત બગડવા પર યાત્રીકો માટે ખાસ સુવિધા ઉભી કરી છે. તમે ટીટીઈ કે હેલ્પલાઇન 138 પર કોલ કરી આગામી સ્ટેશન પર ડોક્ટર બોલાવી શકો છો. તે માટે તમારે માત્ર 100 રૂપિયા ચાર્જ ચુકવવો પડશે.
દરરોજ લાખોની સંખ્યામાં ભારતીયો રેલવેમાં સફર કરે છે. ટ્રેનની સફર શાનદાર હોય છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જો લાંબી યાત્રા દરમિયાન ચાલતી ટ્રેનમાં અચાનક તમારી કે તમારી સાથે બેઠેલા કોઈ યાત્રીની તબીયત ખરાબ થઈ જાય તો શું થશે? ગભરામણ થવી સ્વાભાવિક છે. ઘણીવાર યાત્રી માત્ર તે વિચારી પરેશાન થઈ જાય છે કે હવે શું કરવામાં આવે, ડોક્ટર ક્યા મળશે? પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય રેલવેએ આ ગંભીર સમસ્યાનું એક જરૂરી અને કામનું સમાધાન તૈયાર રાખ્યું છે. રેલવેની પાસે એક એવી વ્યવસ્થા છે જે હેઠળ તમે ચાલતી ટ્રેનમાં ડોક્ટરને બોલાવી શકો છો.
ટ્રેનમાં ડૉક્ટરને બોલાવવાની પ્રક્રિયા શું છે?
ખરેખર, રેલવે દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી આ મેડિકલ ઇમરજન્સી સુવિધા દરેક મુસાફર માટે જીવનરેખાથી ઓછી નથી. જ્યારે પણ કોઈ મુસાફરની તબિયત અચાનક બગડે છે, ત્યારે પહેલું પગલું શું છે? સૌ પ્રથમ, તમારે તાત્કાલિક વિલંબ કર્યા વિના ટ્રેનમાં ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ (TTE) ને જાણ કરવી જોઈએ. TTE તમારી ફરિયાદને ગંભીરતાથી લેશે અને તરત જ ટ્રેન કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરશે. ત્યારબાદ કંટ્રોલ રૂમ સક્રિય થશે અને આગામી મુખ્ય સ્ટેશન પર મુસાફરની તપાસ કરવા માટે એક ડૉક્ટર તૈયાર રાખશે. ટ્રેન તે સ્ટેશન પર રોકાતાની સાથે જ, ડૉક્ટર તરત જ કોચમાં પ્રવેશ કરશે અને દર્દીની તપાસ કરશે અને જરૂરી સારવાર આપશે. આ પ્રક્રિયા લાગે તેટલી સરળ છે, છતાં અસરકારક છે. આ સુવિધા મેલ, એક્સપ્રેસ અને પેસેન્જર ટ્રેનો સહિત તમામ પ્રકારની ટ્રેનોમાં ઉપલબ્ધ છે.
₹100 ની સામાન્ય રકમ
રેલવે દ્વારા આપવામાં આવી રહેલી આ સુવિધા ફ્રી નથી, પરંતુ તે માટે તમારે વધુ રકમ ચુકવવાની નથી. રેલવેએ ડોક્ટરને બોલાવવા માટે 100 રૂપિયાનો ચાર્જ નક્કી કર્યો છે. જ્યારે ડોક્ટર સ્ટેશન પર આવી તમારી તપાસ કરે છે અને જરૂરી પ્રાથમિક સારવાર આપે છે તો તમારે 100 રૂપિયા ડોક્ટરને ચુકવવા પડશે. ડોક્ટર તમને તેની રસીદ પણ આપશે. આ સિવાય જો ડોક્ટર તમને કોઈ દવા આપે છે તો તેનો ચાર્જ અલગથી રહેશે.
પેટમાં દુખાવો, તાવ અને ઉલટી માટે મફત દવા
કેટલીકવાર, મુસાફરોને કોઈ મોટી કે ગંભીર સમસ્યા થતી નથી. મુસાફરી દરમિયાન, લોકો ઘણીવાર હળવો તાવ, શરીરમાં દુખાવો, ઉલટી, ઝાડા અથવા એલર્જી જેવી સામાન્ય સમસ્યાઓનો અનુભવ કરે છે. રેલવે પાસે આ નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ માટે બીજી સુવિધા છે. જો તમે આવા સામાન્ય કારણોસર અસ્વસ્થતા અનુભવો છો, તો તમારે પહેલા TTE ને જાણ કરવી જોઈએ. TTE ગાર્ડના ડબ્બામાં રાખવામાં આવેલી પ્રાથમિક સારવાર કીટમાંથી દવાનો એક ડોઝ આપશે. સૌથી સારી વાત એ છે કે મુસાફરને દવાના આ એક ડોઝ માટે કોઈ ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી. આ દવા સંપૂર્ણપણે મફત છે.
ઈમરજન્સીમાં કયા નંબર પર કોલ કરવો?
આ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે એક રાષ્ટ્રીય હેલ્પલાઇન નંબર પણ છે. રેલવે અધિકારીઓ પ્રમાણે જો સફર દરમિયાન કોઈ યાત્રીની તબીયત બગડે છે અને ટીટીઈ કે ગાર્ડ તત્કાલ મળતા નથી તો યાત્રી રેલવે હેલ્પલાઇન નંબર 138 પર સીધો કોલ કરી શકે છે. આ નંબર પર સૂચના આપવાથી કંટ્રોલ રૂમને જાણકારી મળી જાય છે અને આગામી સ્ટેશન પર મેડિકલ મદદ મળી જાય છે. તમે ઈચ્છો તો ઈમરજન્સીમાં ટીટીઈને સૂચના આપો અથવા 138 પર કોલ કરો, તમને મદદ મળી જશે.
