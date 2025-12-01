આજથી ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગના નિયમો બદલાયા, હવે આના વગર નહીં થાય બુકિંગ
Tatkal Tickets Booking Rules : પશ્ચિમ રેલવેએ આજથી કેટલીક ટ્રેનોમાં OTP આધારિત તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. આ યોજના હેઠળ તમે તમારા મોબાઇલ નંબર પર મળેલ OTP દાખલ કર્યા પછી જ ટિકિટ બુક કરી શકો છો.
Tatkal Tickets Booking Rules : જો તમે વારંવાર ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો અને ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. રેલવે મંત્રાલયે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. નવા નિયમો હેઠળ, 1 ડિસેમ્બરથી તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે તમારા મોબાઇલ ફોન પર પ્રાપ્ત OTP ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે. હવેથી OTP દાખલ કર્યા વિના કોઈપણ ટિકિટ બુક કરવામાં આવશે નહીં. તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ અંગેની ફરિયાદો બાદ રેલવે દ્વારા આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
જો OTP દાખલ ન કરવામાં આવે તો તત્કાલ ટિકિટ રદ કરવામાં આવશે!
IRCTC વેબસાઇટ હોય કે એપ્લિકેશન, રેલવે કાઉન્ટર હોય કે એજન્ટ નવા નિયમો કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી રોકવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. હવે તત્કાલ ટિકિટ બુક કરતી વખતે તમે જે મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો છો તેમાં તરત જ OTP પ્રાપ્ત થશે. જ્યાં સુધી તમે કોડ દાખલ નહીં કરો, ત્યાં સુધી તમારી ટિકિટ કન્ફર્મ થશે નહીં. જો તમે ખોટો નંબર દાખલ કરો છો અથવા તમારો ફોન સ્વીચઓફ છે, તો સીટ બીજા કોઈને મળી જશે. રેલવેએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, "સાચો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો, નહીં તો બુકિંગ પ્રોસેસ થશે નહીં."
આ ફેરફાર 1 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવ્યો
આ ફેરફાર સૌપ્રથમ પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા લાગુ કરવામાં આવ્યો. આ નિયમ શરૂઆતમાં પશ્ચિમ રેલવેની બે હાઈ ડિમાન્ડવાળી ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. મુંબઈ સેન્ટ્રલ-અમદાવાદ શતાબ્દી એક્સપ્રેસ (12009/12010) 1 ડિસેમ્બરથી અને સાબરમતી-નવી દિલ્હી રાજધાની એક્સપ્રેસ (12957/12958) 4 ડિસેમ્બરથી તત્કાલ ટિકિટ ફક્ત OTP દ્વારા જ બુક કરવામાં આવશે. આ નિયમ ધીમે ધીમે દેશની બધી તત્કાલ ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય PRO વિનીત અભિષેકે જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફાર રેલવે બોર્ડના નિર્દેશો પર લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નવો OTP નિયમ દરેક જગ્યાએ લાગુ કરવામાં આવશે. આ નિયમ ફક્ત ઓનલાઈન જ નહીં, પરંતુ દરેક જગ્યાએ લાગુ કરવામાં આવશે. બુકિંગ રેલવે PRS કાઉન્ટર, અધિકૃત રેલવે એજન્ટો, IRCTC વેબસાઇટ (irctc.co.in) અને IRCTC રેલ કનેક્ટ મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર OTP દ્વારા બુકિંગ કરવામાં આવશે.
તત્કાલ ટિકિટ કેવી રીતે બુક કરવી ?
- તમે સત્તાવાર IRCTC વેબસાઇટ અથવા અન્ય પ્લેટફોર્મ દ્વારા તત્કાલ ટિકિટ બુક કરી શકો છો.
- બુકિંગ કરતા પહેલા તમારા IRCTC એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો
- તમારી મુસાફરીની તારીખ સાથે તમારા સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશન દાખલ કરો
- સર્ચ ફોર્મમાં 'તત્કાલ' ક્વોટા વિકલ્પ પસંદ કરો. ઉપલબ્ધ ટ્રેનો શોધો અને તમારો મનપસંદ વિકલ્પ પસંદ કરો
- હવે મુસાફરનું નામ, ઉંમર, લિંગ વગેરે દાખલ કરો. તમે 'માસ્ટર લિસ્ટ' સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને તમારી માહિતી એકત્રિત કરીને સમય બચાવી શકો છો.
- નેટ બેંકિંગ, ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ અથવા પેમેન્ટ વોલેટ જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી પેમેન્ટ કરો
