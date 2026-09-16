Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /1 નવેમ્બરથી બદલાશે રેલવેનો નિયમ, AC કોચમાં ફ્રીમાં કરી શકાશે મુસાફરી, સરકાર કોના માટે શરૂ કરી રહી છે આ સુવિધા?

1 નવેમ્બરથી બદલાશે રેલવેનો નિયમ, AC કોચમાં ફ્રીમાં કરી શકાશે મુસાફરી, સરકાર કોના માટે શરૂ કરી રહી છે આ સુવિધા?

Indian Railways Free AC Travel : રક્ષા મંત્રાલયે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના બહાદુરી પુરસ્કાર વિજેતાઓ અને તેમના પરિવારો માટે જીવનભર મફત રેલ મુસાફરીની જાહેરાત કરી છે. 1 નવેમ્બર, 2026થી શરૂ થનારી ડિજિટલ સુવિધા અને ઓનલાઇન નોંધણી પ્રક્રિયા અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 16, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:00 PM IST
1 નવેમ્બરથી બદલાશે રેલવેનો નિયમ, AC કોચમાં ફ્રીમાં કરી શકાશે મુસાફરી, સરકાર કોના માટે શરૂ કરી રહી છે આ સુવિધા?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi Birthday: સરકારની આ 7 ક્રાંતિકારી પહેલો, જેણે બદલી નાખી ભારતની ડિજિટલ સફર
2
3
4
5