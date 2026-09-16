/1 નવેમ્બરથી બદલાશે રેલવેનો નિયમ, AC કોચમાં ફ્રીમાં કરી શકાશે મુસાફરી, સરકાર કોના માટે શરૂ કરી રહી છે આ સુવિધા?

Indian Railways Free AC Travel : દેશની સુરક્ષા માટે અદમ્ય સાહસનું પ્રદર્શન કરનારા અને સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનારા બહાદુર સૈનિકોના સન્માનમાં સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. સેના મેડલ, નૌ-સેના મેડલ અને વાયુ-સેના મેડલ મેળવનારા સૈનિકો અને તેમના પરિવારો હવે ભારતીય રેલવેમાં જીવનભર મફત મુસાફરી કરવા માટે હકદાર રહેશે.
આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને અત્યંત સરળ અને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ બનાવવામાં આવી છે. દેશના નાયકો અને તેમના પરિવારોનું વધુ સન્માન કરવાના ઉદ્દેશ્યથી સંરક્ષણ મંત્રાલયે જીવનભર રેલ મુસાફરીની આ સુવિધા પૂરી પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય હેઠળ, સેના મેડલ, નૌ-સેના મેડલ અને વાયુ-સેના મેડલ મેળવનારાઓને મફત ટ્રેન મુસાફરીનો લાભ મળશે.
AC કોચમાં ફ્રી મુસાફરી કરી શકશે
આ યોજના હેઠળ પાત્ર લાભાર્થીઓ ભારતીય રેલવેના ફર્સ્ટ ક્લાસ AC, સેકન્ડ AC અને AC ચેર કાર કોચમાં મફત મુસાફરી કરી શકે છે. આ સુવિધા વીરતા પુરસ્કાર વિજેતાઓ તેમજ તેમના જીવનસાથી માટે જીવનભર ઉપલબ્ધ રહેશે. જે કિસ્સાઓમાં લાભાર્થી વિધવા કે વિધુર હોય, ત્યાં સુધી આ સુવિધા તેમના પુનર્લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી માન્ય રહેશે. સરકારે નાની ઉંમરે દેશ માટે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનારા નાયકોના યોગદાનને પણ સ્વીકાર્યું છે. મરણોત્તર વીરતા મેડલ મેળવનારા અપરિણીત સૈનિકોના માતા-પિતાને પણ આ યોજના હેઠળ પાત્ર લાભાર્થી માનવામાં આવે છે.
પેપરલેસ અને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ પ્રક્રિયા
સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ સુવિધા મેળવવાની પ્રક્રિયાને અત્યંત સરળ અને પારદર્શક બનાવી છે. લાભાર્થીઓએ આ લાભ મેળવવા માટે સરકારી કચેરીઓના ધક્કા ખાવાની જરૂર રહેશે નહીં. પાત્ર લાભાર્થીઓએ ભારતીય રેલવેના 'કન્સેશન કાર્ડ' પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઇન નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે. એકવાર ચકાસણી અને પ્રમાણીકરણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય પછી, ઓનલાઇન ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાવેલ પાસ જારી કરવામાં આવશે.
1 નવેમ્બરથી ઓનલાઇન બુકિંગ શરૂ
એકવાર ડિજિટલ ટ્રાવેલ પાસ જારી થઈ જાય પછી પાત્ર લાભાર્થીઓ ખૂબ જ સરળતાથી તેમની ટ્રેન ટિકિટ બુક કરી શકશે. 1 નવેમ્બર, 2026થી ભારતીય રેલવેના IRCCP વેબ પોર્ટલ પર ઇલેક્ટ્રોનિક પાસ આધારિત ઓનલાઇન ટિકિટ બુકિંગ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવશે. આ પેપરલેસ સિસ્ટમ કાગળની કાર્યવાહીને દૂર કરશે અને બિનજરૂરી વિલંબ અટકાવશે.
સૈનિકો અને તેમના પરિવારોને સન્માન
રક્ષા નિષ્ણાતો માને છે કે આ પહેલ સૈનિકો અને તેમના પરિવારોના કલ્યાણ પ્રત્યે સરકારની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. જે રીતે સૈનિકોએ અત્યંત કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં દેશની સરહદોનું રક્ષણ કર્યું છે, તે જ રીતે તેમના બલિદાનનું સન્માન કરવું એ દેશની ફરજ છે. આ પગલું માત્ર ફરજ પરના અને નિવૃત્ત જવાનોના મનોબળમાં જ વધારો નહીં કરે, પરંતુ ભાવિ પેઢીઓને દેશભક્તિ માટે પ્રેરણા પણ આપશે.