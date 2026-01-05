આજથી ટિકિટ બુકિંગના નિયમમાં મોટો ફેરફાર, ખાસ જાણો...નહીં તો રિઝર્વેશન નહીં કરાવી શકો
IRCTC Ticket Booking: ભારતીય રેલવેએ ટિકિટ બુકિંગના નિયમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. આજથી શું બદલાયું અને આગામી 12 જાન્યુઆરી શું વધુ કડકાઈ આચરવામાં આવશે તે ખાસ જાણો.
ભારતીય રેલવેએ ટિકિટ રિઝર્વેશનની સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. રેલવેએ વર્ષ 2026માં ટિકિટ બુકિંગ માટેના નિયમોમાં અનેક મોટા ફેરફાર કર્યા છે. 5 જાન્યુઆરીથી રેલવેએ એડવાન્સ બુકિંગ રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં આધાર કાર્ડની જરૂરિયાત વધારી છે. એડવાન્સ બુકિંગ માટે આધાર જરૂરી કર્યું છે. જો તમારું IRCTC એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક નહીં હોય તો તમે સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ટિકિટનું બુકિંગ નહીં કરી શકો.
5 જાન્યુઆરીથી બદલાયો નિયમ
રેલવેએ એડવાન્સ ટિકિટ બુકિંગ એટલે કે 60 દિવસ પહેલા ખુલતી ટિકિટ વિન્ડોના પહેલા દિવસ માટે નિયમ બદલ્યો છે. રેલવેના નિયમ મુજબ બુકિંગ ખુલવાના પહેલા દિવસે જેમણે પોતાના IRCTC એકાઉન્ટને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં કર્યું હોય તેમને રેલવેના નિયમ મુજબ ટિકિટ બુકિંગમાં પરેશાની થશે. 5 જાન્યુઆરીથી આધાર લિંક વગરના IRCTC યૂઝર્સ સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ટિકિટ રિઝર્વેશન કરાવી શકશે નહીં. આ નિયમ એડવાન્સ ટિકિટ વિન્ડો ખુલ્યાના ફક્ત પહેલા દિવસે જ લાગૂ થશે.
12 જાન્યુઆરીથી વધુ કડકાઈ
રેલવેના દલાલો અને ટિકિટોમાં ગરબડીઓને રોકવા માટે આ નિર્ણય લેવાયો છે. નવા નિયમ હેઠળ 29 ડિસેમ્બરથી સવારે 8થી 12 વાગ્યા સુધી આધારવાળા યૂઝર્સ માટે ટિકિટ બુકિંગ બંધ રખાયું. જ્યારે 5 જાન્યુઆરી એટલે કે આજથી તેને વધારીને સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યું. જ્યારે 12 જાન્યુઆરીથી સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને રાતે 12 વાગ્યા સુધીનો સમય કરવામાં આવશે. એટલે કે જેમની પાસે આધાર કાર્ડ નહીં હોય તેઓ ફક્ત રાતે જ ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરી શકશે. જો કે રેલવેએ આ કડકાઈ ફક્ત ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ પર લાગૂ કરી છે. ઓફલાઈન ટિકિટ બુકિંગ યથાવત ચાલુ રહેશે.
કેમ લીધો આ નિર્ણય
રેલવેએ ટિકિટ બુકિંગમાં થતી ગડબડીઓને રોકવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. આધારની મદદથી ફેક એકાઉન્ટ, ગેરરીતિઓની ઓળખ થઈ શકશે. આધાર વગરના લાખો ફેક એકાઉન્ટ બંધ ક રાયા છે. રેલવેના આ નિર્ણયથી એડવાન્સ ટિકિટના ઓપનિંગ ડે પર હવે સામાન્ય નાગરિકોને કન્ફર્મ ટિકિટ મળવામાં સરળતા રહેશે. જેમની પાસે આધાર નથી તેઓ કાં તો ઓફલાઈન ટિકિટ બુક કરાવી શકશે અથવા તો ડેડલાઈન પૂરી થયા બાદ કરી શકશે. આધાર સાથે લિંક IRCTC એકાઉન્ટમાં ઓટીપીની મદદથી ટિકિટ બુકિંગ પૂરું થાય છે.
IRCTC પર આધાર કઈ રીતે લિંક કરવું
IRCTC એપ કે વેબસાઈટથી ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરાવવા માટે તમારે એકાઉન્ટને આધાર સાથે લિંક કરવું પડશે. આ માટે તમે IRCTC એકાઉન્ટને લોગ ઈન કરો. ત્યારબાદ My Profile પર જઈને Aadhaar KYC પર જઈને તમારો આધાર નંબર નાખો. ત્યારબાદ તમારા મોબાઈલ ફોન પર ઓટીપી આવશે. જેને ભર્યા બાદ તમારું IRCTC એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક થઈ જશે.
