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ભારતીય રેલવેનો મેગા પ્લાન: દિલ્હી-મુંબઈ સહિત 7 રૂટ પર બિછાવાશે ફોરલેન ટ્રેક, જાણો

Indian Railways 4th Lane Track: ભારતીય રેલ્વે મુસાફરોની મુસાફરીને સરળ બનાવવા અને ટ્રેનની ક્ષમતા વધારવા માટે મોટી તૈયારીઓ કરી રહી છે. તે કેટલાક રૂટ પર ચાર-લેન ટ્રેક નાખવાની યોજના બનાવી રહી છે. આનાથી ટ્રેનોમાં વિલંબ ઓછો થશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:23 PM IST
ભારતીય રેલવેનો મેગા પ્લાન: દિલ્હી-મુંબઈ સહિત 7 રૂટ પર બિછાવાશે ફોરલેન ટ્રેક, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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