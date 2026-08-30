/ભારતીય રેલવેનો મેગા પ્લાન: દિલ્હી-મુંબઈ સહિત 7 રૂટ પર બિછાવાશે ફોરલેન ટ્રેક, જાણો

Indian Railways 4th Lane Track: રોડ રૂટની જેમ, ભારતીય રેલ્વે હવે તેના સાત સૌથી વ્યસ્ત રૂટને ચાર-લેન ટ્રેકમાં રૂપાંતરિત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. રેલ્વે દેશના કેટલાક સૌથી વ્યસ્ત રેલ્વે કોરિડોર પર આશરે 11,000 કિલોમીટર માટે આ ટ્રેક નાખશે. ચાર-લેન બનાવીને, ભારતીય રેલ્વે આ રૂટ પર ટ્રેનોની સંખ્યામાં વધારો કરશે, જેનાથી વધતા મુસાફરો અને માલવાહક ટ્રાફિકને સરળ બનાવશે.
આ વ્યસ્ત રેલ્વે રૂટ હાલમાં દેશના કુલ રેલ્વે ટ્રાફિકના આશરે 41 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે તેઓ કુલ રેલ્વે નેટવર્કના માત્ર 16% પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ કોરિડોર દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને હાવડા જેવા મુખ્ય શહેરોને જોડે છે, જે તેમને પેસેન્જર અને માલવાહક ટ્રેનો બંને માટે મહત્વપૂર્ણ રૂટ બનાવે છે.
કઈ રેલ્વે લાઇનનો સમાવેશ કરવામાં આવશે?
ચાર-માર્ગીય બનાવવા વિશે રેલ્વે મંત્રીએ શું કહ્યું?
રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ રૂટ પર ચાર રેલ્વે લાઇન નાખવા માટે માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. આ વિસ્તરણનો હેતુ વધારાની ક્ષમતા બનાવવા અને મુસાફરો અને માલ પરિવહનમાં ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિને ટેકો આપવાનો છે. રેલ્વે મંત્રાલયે રેલ પરિવહનના આર્થિક અને પર્યાવરણીય ફાયદાઓ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, જેમાં પરિવહન ખર્ચમાં ઘટાડો અને સ્વચ્છ પરિવહનનો સમાવેશ થાય છે.
આ રૂટ પર સૌથી વધુ ભીડ
દિલ્હી-હાવડા અને દિલ્હી-મુંબઈ કોરિડોર સૌથી વ્યસ્ત રૂટમાંના એક છે. બંને રૂટ પર એક્સપ્રેસ ટ્રેનો 160 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે. દિલ્હી-હાવડા રૂટ પર દરરોજ 120 થી વધુ પેસેન્જર ટ્રેનો અને આશરે 100 માલગાડીઓ દોડે છે. આ કોરિડોર આશરે 1,400 કિલોમીટર લાંબો છે. દિલ્હી-મુંબઈ રૂટ પર દરરોજ 90 થી વધુ પેસેન્જર ટ્રેનો અને આશરે 80-85 માલગાડીઓ દોડે છે. આ રૂટ આશરે 1,500 કિલોમીટર લાંબો છે.
આ પછી, હાવડા-ચેન્નાઈ રૂટ આશરે 1,653 કિલોમીટર લાંબો છે, જ્યારે દિલ્હી-ચેન્નાઈ રૂટ આશરે 2,174 કિલોમીટર લાંબો છે. ચેન્નાઈ-મુંબઈ રૂટ આશરે 1,289 કિલોમીટર લાંબો છે. સમગ્ર નેટવર્ક પર દરરોજ આશરે 25,000 ટ્રેનો દોડે છે. ભારતીય રેલ્વેએ 2025-26 દરમિયાન 7.41 અબજથી વધુ મુસાફરોનું પરિવહન કર્યું.