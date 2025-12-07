ઈન્ડિગો સંકટ પર મદદે આવ્યું રેલવે! આજથી 3 દિવસમાં અનેક ઝોનમાં 89 વિશેષ ટ્રેન દોડાવશે
Indian Railway Help In Indigo Flight Crisis : મોટા શહેરો જેમ કે મુંબઈ, દિલ્હી, પુણે, હાવડા, હૈદરાબાદ વગેરેમાં આવતા અને જતા મુસાફરોની ભીડ ઘટાડવા માટે વિશેષ ટ્રેનો; ઉત્તર પૂર્વીય રેલ્વે (NER) દિલ્હી અને મુંબઈ વચ્ચે 6 ટ્રિપ્સ દોડાવશે
IndiGo flights cancelled : વ્યાપક માંગને પગલે, ભારતીય રેલ્વેએ શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન વ્યાપક ફ્લાઇટ રદ્દીકરણ અને વધારાની ભીડના સંદર્ભમાં મુસાફરીને સરળ બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. આજે શરૂ કરીને, આગામી ત્રણ દિવસમાં અનેક ઝોનમાં 89 વિશેષ ટ્રેન સેવાઓ (100 થી વધુ ટ્રિપ્સ) દોડાવવામાં આવશે. આનાથી સરળ મુસાફરીમાં મદદ મળશે અને રેલ મુસાફરીની વધતી માંગ વચ્ચે પૂરતી કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત થશે.
મધ્ય રેલ્વે મુસાફરોની વધેલી માંગને પહોંચી વળવા માટે 14 વિશેષ ટ્રેન સેવાઓનું સંચાલન કરશે. આમાં 6 અને 7 ડિસેમ્બરના રોજ ટ્રેન નંબર 01413/01414 પુણે–બેંગલુરુ–પુણે; 7 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ 01409/01410 પુણે–હઝરત નિઝામુદ્દીન–પુણે; 7 અને 8 ડિસેમ્બરના રોજ 01019/01020 લોકમાન્ય ટિલક ટર્મિનસ (LTT)–માડગાંવ–LTT; 6 અને 7 ડિસેમ્બરના રોજ 01077/01078 છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ (CSMT)–હઝરત નિઝામુદ્દીન–CSMT; 6 અને 7 ડિસેમ્બરના રોજ 01015/01016 LTT–લખનૌ–LTT; 6 અને 7 ડિસેમ્બરના રોજ 01012/01011 નાગપુર–CSMT–નાગપુર; 7 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ 05587/05588 ગોરખપુર–LTT–ગોરખપુર; અને 10 અને 12 ડિસેમ્બરના રોજ 08245/08246 બિલાસપુર–LTT–બિલાસપુરનો સમાવેશ થાય છે.
દક્ષિણ પૂર્વીય રેલ્વેએ તાજેતરના ફ્લાઇટ રદ્દીકરણ પછી માંગમાં વધારો થવાને સંભાળવા માટે વિશેષ ટ્રેનોનું આયોજન કર્યું છે. આમાં ટ્રેન નંબર 08073/08074 સાન્ત્રાગાછી–યેલહંકા–સાન્ત્રાગાછીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 08073 સાન્ત્રાગાછીથી 7 ડિસેમ્બરે ઉપડશે, અને 08074 યેલહંકાથી 9 ડિસેમ્બરે પરત ફરશે. ટ્રેન નંબર 02870/02869 હાવડા–CSMT–હાવડા સ્પેશિયલ દોડશે, જેમાં 02870 હાવડાથી 6 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે, અને 02869 CSMT થી 8 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે. ટ્રેન નંબર 07148/07149 ચેરલાપલ્લી–શાલીમાર–ચેરલાપલ્લીનું સંચાલન કરવામાં આવશે, જેમાં 07148 ચેરલાપલ્લીથી 6 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે, અને 07149 શાલીમારથી 8 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે.
મુસાફરોની વધારાની ભીડનું સંચાલન કરવા માટે, દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વે આજે, 6 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ત્રણ વિશેષ ટ્રેનોનું સંચાલન કરી રહી છે. ટ્રેન નંબર 07148 ચેરલાપલ્લીથી શાલીમાર, ટ્રેન નંબર 07146 સિકંદરાબાદથી ચેન્નઈ એગમોર, અને ટ્રેન નંબર 07150 હૈદરાબાદથી મુંબઈ LTT આજે પ્રસ્થાન કરી ચૂકી છે.
પૂર્વીય રેલ્વે હાવડા, સીલદહ અને મુખ્ય સ્થળો વચ્ચે વિશેષ ટ્રેન સેવાઓનું સંચાલન કરશે. ટ્રેન નંબર 03009/03010 હાવડા–નવી દિલ્હી–હાવડા સ્પેશિયલ દોડશે, જેમાં 03009 હાવડાથી 6 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે, અને 03010 નવી દિલ્હીથી 8 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે. ટ્રેન નંબર 03127/03128 સીલદહ–LTT–સીલદહ સ્પેશિયલનું સંચાલન કરવામાં આવશે, જેમાં 03127 સીલદહથી 6 ડિસેમ્બરે ઉપડશે, અને 03128 LTT થી 9 ડિસેમ્બરે પ્રસ્થાન કરશે.
પશ્ચિમ રેલ્વે મુસાફરીની વધેલી માંગને પહોંચી વળવા માટે સાત વિશેષ ટ્રેનોનું સંચાલન કરશે. આમાં ટ્રેન નંબર 09001/09002 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–ભિવાની સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ (દ્વિ-સાપ્તાહિક)નો સમાવેશ થાય છે, જે 9 અને 30 ડિસેમ્બર વચ્ચે મુંબઈ સેન્ટ્રલથી દર મંગળવાર અને શુક્રવારે અને 10 અને 31 ડિસેમ્બર વચ્ચે ભિવાનીથી દર બુધવાર અને શનિવારે ચાલશે, કુલ 14 ટ્રિપ્સ. માર્ગમાં આ ટ્રેન બંને દિશામાં બોરીવલી, પાલઘર, વાપી, વલસાડ, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, રતલામ, મંદસૌર, નીમચ, ચિત્તોડગઢ, ભિલવાડા, બિજયનગર, નસીરાબાદ, અજમેર, કિશનગઢ, જયપુર, ગાંધીનગર જયપુર, બાંદીકુઈ, અલવર, રેવાડી, કોસલી અને ચરખી દાદરી સ્ટેશનો પર રોકાશે. ટ્રેન નંબર 09003/09004 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–શકુર બસ્તી સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ 8 અને 29 ડિસેમ્બર વચ્ચે મુંબઈ સેન્ટ્રલથી મંગળવાર અને શુક્રવાર સિવાય દરરોજ, અને 9 અને 30 ડિસેમ્બર વચ્ચે શકુર બસ્તીથી બુધવાર અને શનિવાર સિવાય દરરોજ દોડશે, કુલ 32 ટ્રિપ્સ, જેનું બુકિંગ 6 ડિસેમ્બરના રોજ ખુલશે. ટ્રેન નંબર 09730/09729 બાંદ્રા ટર્મિનસ–દુર્ગપુરા સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ 09730 સાથે 8 ડિસેમ્બરના રોજ બાંદ્રા ટર્મિનસથી પ્રસ્થાન કરશે અને 09729 સાથે 7 ડિસેમ્બરના રોજ દુર્ગપુરાથી પ્રસ્થાન કરશે, જેનું બુકિંગ 6 ડિસેમ્બરના રોજ ખુલશે. આ ટ્રેનમાં ફર્સ્ટ એસી, એસી - 2 ટાયર, એસી - 3 ટાયર, સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસ કોચનો સમાવેશ થાય છે.
મુસાફરોની વધેલી માંગના પ્રતિભાવમાં, ભારતીય રેલ્વે ગોરખપુરથી વધારાની સેવાઓનું સંચાલન કરશે. ટ્રેન નંબર 05591/05592 ગોરખપુર–આનંદ વિહાર ટર્મિનલ–ગોરખપુર બે ટ્રિપ્સ માટે દોડશે, જેમાં 7 અને 8 ડિસેમ્બરના રોજ ગોરખપુરથી અને 8 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ આનંદ વિહાર ટર્મિનલથી પ્રસ્થાન થશે. ટ્રેન નંબર 05587/05588 ગોરખપુર–LTT–ગોરખપુર 7 ડિસેમ્બરના રોજ ગોરખપુરથી અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ LTT થી પ્રસ્થાન સાથે દોડશે.
બિહારથી શિયાળુ મુસાફરીની સુવિધા માટે, પૂર્વ મધ્ય રેલ્વે પટના અને દરભંગાથી આનંદ વિહાર ટર્મિનલ સુધી વિશેષ ટ્રેનોનું સંચાલન કરશે. ટ્રેન નંબર 02309/02310 પટના–આનંદ વિહાર ટર્મિનલ–પટના 6 અને 8 ડિસેમ્બરના રોજ પટનાથી અને 7 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ આનંદ વિહાર ટર્મિનલથી પ્રસ્થાન સાથે દોડશે. ટ્રેન નંબર 02395/02396 પટના–આનંદ વિહાર ટર્મિનલ–પટનાનું સંચાલન કરવામાં આવશે, જેમાં 02395 પટનાથી 7 ડિસેમ્બરના રોજ અને 02396 આનંદ વિહાર ટર્મિનલથી 8 ડિસેમ્બરના રોજ ઉપડશે. ટ્રેન નંબર 05563/05564 દરભંગા–આનંદ વિહાર ટર્મિનલ–દરભંગા 7 ડિસેમ્બરના રોજ દરભંગાથી અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ આનંદ વિહાર ટર્મિનલથી પ્રસ્થાન સાથે દોડશે.
ઉત્તર પશ્ચિમ રેલ્વે આગામી મુસાફરીના સમયગાળા દરમિયાન મુસાફરોની વધારાની ભીડ દૂર કરવા માટે એક-ટ્રિપના આધારે બે સ્પેશિયલ ફેર સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું સંચાલન કરશે. ટ્રેન નંબર 04725 હિસાર–ખાડકી સ્પેશિયલ 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ હિસારથી પ્રસ્થાન કરશે, જ્યારે પરત સેવા, ટ્રેન નંબર 04726 ખાડકી–હિસાર સ્પેશિયલ, 8 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ખાડકીથી પ્રસ્થાન કરશે. ઉત્તર પશ્ચિમ રેલ્વે એક-ટ્રિપ સ્પેશિયલ ફેર સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 09729 દુર્ગપુરા–બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ પણ દોડાવશે, જે 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ દુર્ગપુરાથી પ્રસ્થાન કરશે. પરત સેવા, ટ્રેન નંબર 09730 બાંદ્રા ટર્મિનસ–દુર્ગપુરા સ્પેશિયલ, 8 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ બાંદ્રા ટર્મિનસથી ઉપડશે.
મુસાફરોની સુવિધા માટે, ઉત્તર મધ્ય રેલ્વે પ્રયાગરાજ અને નવી દિલ્હી વચ્ચે વિશેષ ટ્રેનોનું સંચાલન કરશે. ટ્રેન નંબર 02417 6 અને 8 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રયાગરાજથી પ્રસ્થાન કરશે, અને 7 અને 9 ડિસેમ્બરના રોજ ટ્રેન નંબર 02418 તરીકે નવી દિલ્હીથી પરત ફરશે, જેમાં દરેક દિશામાં કુલ બે ટ્રિપ્સ થશે. તેવી જ રીતે, ટ્રેન નંબર 02275 7 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રયાગરાજથી પ્રસ્થાન કરશે, અને 8 ડિસેમ્બરના રોજ ટ્રેન નંબર 02276 તરીકે નવી દિલ્હીથી પરત ફરશે, જેમાં દરેક દિશામાં એક-એક ટ્રિપનું સંચાલન થશે.
ઉત્તરીય રેલ્વે 6 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ 02439 નવી દિલ્હી–શહીદ કેપ્ટન તુષાર મહાજન ઉધમપુર વંદે ભારત દોડાવશે, તેની સાથે તે જ તારીખે અનુરૂપ 02440 ઉધમપુર–નવી દિલ્હી વંદે ભારત પણ દોડાવશે, જે રાષ્ટ્રીય રાજધાની અને જમ્મુ અને કાશ્મીર વચ્ચે ઝડપી અને વધુ આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરશે. ઉત્તર અને પશ્ચિમ વચ્ચે લાંબા અંતરની અવરજવરની સુવિધા માટે, 04002 નવી દિલ્હી–મુંબઈ સેન્ટ્રલ ટ્રેન 6 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ દોડશે, જ્યારે પરત સેવા 04001 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–નવી દિલ્હી 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ દોડશે. ઉત્તરીય રેલ્વે 04080 હઝરત નિઝામુદ્દીન–તિરુવનંતપુરમ સેન્ટ્રલ સ્પેશિયલ દ્વારા પણ દિલ્હીને દક્ષિણ રેલ્વે સાથે જોડશે, જે 6 ડિસેમ્બર 2025 માટે નિર્ધારિત છે. દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વે નેટવર્કમાં પ્રાદેશિક ગતિશીલતાને મજબૂત કરતા, 07703 ચલિપલ્લી–જલિમાર ટ્રેન 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ દોડશે.
શિયાળુ ભીડનું સંચાલન કરવા માટે, દુર્ગ અને હઝરત નિઝામુદ્દીન વચ્ચે એક વિશેષ ટ્રેન દોડશે. ટ્રેન 08760 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ દુર્ગથી પ્રસ્થાન કરશે, અને ટ્રેન 08761 8 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ હઝરત નિઝામુદ્દીનથી પ્રસ્થાન કરશે.
