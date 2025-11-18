રાજધાની, શતાબ્દી અને વંદે ભારતના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર, ટ્રેનમાં ફ્રીમાં મળશે આ સુવિધા !
IRCTC No Food Option : રેલવે દ્વારા રજૂ કરાયેલ "નો ફૂડ ઓપ્શન" સુવિધા હેઠળ તમને ફૂડ વિકલ્પ પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા છે. જો તમે ફૂડ વિકલ્પ પસંદ કરો છો, તો તેનો ચાર્જ તમારી ટિકિટમાં ઉમેરવામાં આવે છે. જો તમે ફૂડ વિકલ્પ સિલેક્ટ કરતા નથી, તો ટિકિટ સસ્તી થઈ જાય છે. જો કે, તમને રેલ નીરની બોટલ ફ્રીમાં મળે છે.
IRCTC No Food Option : કોવિડ-19 મહામારી બાદ ભારતીય રેલવેએ મુસાફરીમાં અનેક ફેરફારો લાગુ કર્યા છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ છે કે રાજધાની, શતાબ્દી અને વંદે ભારત જેવી પ્રીમિયમ ટ્રેનોમાં ફૂડ સંપૂર્ણપણે વૈકલ્પિક બનાવવામાં આવ્યું છે. હવે તમારે ટિકિટ બુક કરાવતી વખતે પસંદ કરવું પડશે કે તમારે ફૂડ જોઈએ છે કે નહીં. જો તમે "હા" પસંદ કરો છો, તો ભાડામાં કેટરિંગ ચાર્જ ઉમેરવામાં આવે છે, જો તમે ફૂડ વિકલ્પ સિલેક્ટ કરતા નથી તો તેના પૈસા ટિકિટમાંથી બાદ કરવામાં આવે છે.
જો તમે અગાઉ 'નો ફૂડ' વિકલ્પ પસંદ કર્યો હોય, તો પણ તમે IRCTCની ઈ-કેટરિંગ સેવા દ્વારા અથવા ઓનબોર્ડ એટેન્ડન્ટ પાસેથી ફૂડ ઓર્ડર કરી શકો છો. અગાઉથી ના પાડવાનો અર્થ ફક્ત ભાડું ઘટાડવામાં આવે છે, પરંતુ સુવિધા તો મળશે. ઘણા મુસાફરો ચિંતિત હતા કે જો તેઓ ફૂડ ઓર્ડર નહીં આપે, તો તેમને રેલ નીરની 1 લિટરની બોટલ મફત નહીં મળે. સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે, પરંતુ સત્ય કંઈક બીજું છે.
IRCTCના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને જણાવ્યું હતું કે, "દરેક મુસાફરને 1 લિટર રેલ નીરની બોટલ મફતમાં મળશે, પછી ભલે તેમણે ફૂડ વિકલ્પ પસંદ કર્યો હોય કે ન હોય." આનો અર્થ એ છે કે પાણી તમારા ફૂડ સાથે સંબંધિત નથી. હવે, બોર્ડિંગ પછી દરેક સીટ પર પાણીની બોટલ મૂકવામાં આવે છે. ઓક્ટોબરમાં અચાનક એક અફવા ફેલાઈ ગઈ કે રાજધાની, શતાબ્દી અને વંદે ભારત ટ્રેનો માટે IRCTC એપ અને વેબસાઇટ પરથી "નો ફૂડ" વિકલ્પ ગાયબ થઈ ગયો છે. હવે, આ ટ્રેનોમાં ખાવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. ઘણા મુસાફરોએ આના સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યા હતા.
એક વરિષ્ઠ રેલવે અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી, "'નો ફૂડ' વિકલ્પ હજુ પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. કોઈ નવી નીતિ નથી. જૂનો વિકલ્પ એ જ રહે છે, ફક્ત લોકેશનમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જો તમે રાજધાની, શતાબ્દી અથવા વંદે ભારત ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છો અને ઘરેથી ખોરાક લાવવા માંગતા હો અથવા ડાયેટ પર છો, તો 'નો ફૂડ' વિકલ્પ પસંદ કરવા માટે નિઃસંકોચ રહો. આનાથી તમારું ભાડું બચશે અને તમને રેલ નીરની 1 લિટરની મફત બોટલ પણ મળશે. જો તમને મુસાફરી દરમિયાન ભૂખ લાગે તો તમે ગમે ત્યારે તેનો ઓર્ડર આપી શકો છો."
