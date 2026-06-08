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New Rule: ભારતીય રેલ્વે બદલશે 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, ઓગસ્ટથી થશે હાઇ-ટેક બુકિંગ, જાણો

New Reservation System: ભારતીય રેલ્વે ઓગસ્ટથી શરૂ થતી તેની 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમમાં મોટા ફેરફારો કરવા માટે તૈયાર છે. લગભગ ચાર દાયકા જૂની પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ (PRS), જે 1986થી કાર્યરત છે, હવે ફક્ત યાદગીરી રહેશે નહીં. રેલ્વે તેને સંપૂર્ણપણે નવી, આધુનિક અને વીજળીથી ઝડપી રિઝર્વેશન સિસ્ટમથી બદલશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:23 PM IST
New Rule: ભારતીય રેલ્વે બદલશે 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, ઓગસ્ટથી થશે હાઇ-ટેક બુકિંગ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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