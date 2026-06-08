/New Rule: ભારતીય રેલ્વે બદલશે 40 વર્ષ જૂની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, ઓગસ્ટથી થશે હાઇ-ટેક બુકિંગ, જાણો

New Reservation System: તાજેતરમાં, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ મેગા પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા કરી. તેમણે રેલ્વે અધિકારીઓને કડક સૂચનાઓ આપી છે કે જ્યારે ઓગસ્ટથી ટ્રેનો ધીમે ધીમે નવી સિસ્ટમમાં સંક્રમિત થશે, ત્યારે સામાન્ય મુસાફરોને ટિકિટ બુકિંગમાં કોઈ તકનીકી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો ન પડે.
1986ની સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર શા માટે પડી?
ભારતીય રેલ્વેનું વર્તમાન ટિકિટ બુકિંગ માળખું 1986માં વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 40 વર્ષોમાં ટેકનોલોજીમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. જ્યારે 2002માં પહેલી વાર ઇન્ટરનેટ ટિકિટ બુકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ઓનલાઈન ગ્રાહકોની સંખ્યા ખૂબ ઓછી હતી. પરંતુ આજે, પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ છે.
હાલમાં, લગભગ 88% રેલ્વે ટિકિટ ઓનલાઈન બુકિંગ દ્વારા બુક કરવામાં આવે છે. તહેવારોની મોસમ દરમિયાન અથવા સવારના તત્કાલ બુકિંગ દરમિયાન, સર્વર લોડમાં અચાનક વધારો થવાથી વેબસાઇટ્સ અને એપ્સ ધીમી પડી જશે. આ આધુનિક સિસ્ટમ આ વધતી જતી ડિજિટલ માંગ અને ભારે ભારને સંભાળવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
1. તત્કાલ બુકિંગ દરમિયાન સર્વર ક્રેશ થવાની સમસ્યા કાયમ માટે દૂર થશે
નવી રિઝર્વેશન સિસ્ટમ અદ્યતન ક્લાઉડ અને ઉચ્ચ-ક્ષમતાવાળી ટેકનોલોજી પર કામ કરે છે. તેની ડેટા પ્રોસેસિંગ ક્ષમતા જૂની સિસ્ટમ કરતા અનેક ગણી વધારે છે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે જ્યારે તત્કાલ ટિકિટ વિન્ડો ખુલશે અથવા ભારે તહેવારોની ભીડ દરમિયાન પણ, સર્વર ઓવરફ્લો થશે નહીં, અને બુકિંગ સરળ રહેશે.
2. AI 94 ટકા ચોકસાઈ સાથે ટિકિટ કન્ફર્મ થશે કે નહીં તેની ભવિષ્યવાણી કરશે
આ નવી સિસ્ટમની સૌથી ક્રાંતિકારી વિશેષતા તેની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત વેઇટિંગ પ્રિડિક્શન સુવિધા છે. જો તમને વેઇટિંગ લિસ્ટ ટિકિટ મળે છે, તો આ સિસ્ટમ તમને જણાવશે કે તમારી ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની શક્યતા કેટલી છે. પહેલાં, આ સુવિધાની ચોકસાઈ ફક્ત 53% હતી, પરંતુ હવે, આધુનિક AI ની મદદથી, તે 94% સચોટ થઈ ગઈ છે. આનાથી મુસાફરો તેમની મુસાફરીનું વધુ સારી રીતે આયોજન કરી શકશે.
3. RailOne એપની જબરદસ્ત સફળતા
આ નવી સિસ્ટમ રેલ્વેના નવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, 'RailOne' એપ સાથે સંપૂર્ણપણે સમન્વયિત થશે. જુલાઈ 2025માં લોન્ચ થયેલી, આ એપને એક વર્ષમાં 3.5 કરોડથી વધુ ડાઉનલોડ્સ મળ્યા છે. આ એપ પર દરરોજ આશરે 9.29 લાખ ટિકિટ બુક કરવામાં આવે છે. આ સિંગલ એપ દ્વારા, મુસાફરો ફક્ત રિઝર્વેશન જ નહીં પરંતુ લાઈવ ટ્રેન સ્ટેટસ, કોચ પોઝિશન અને ફરિયાદો નોંધાવવા સહિત વિવિધ સેવાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે.