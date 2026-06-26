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સાવધાન! રાત્રિના આ એક કલાકમાં થાય છે સૌથી વધુ ગંભીર અકસ્માતો, રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Dangerous Driving Hour:​ રોડ સેફ્ટી રિપોર્ટમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે રાત્રિના એક ખાસ કલાક દરમિયાન સૌથી વધુ માર્ગ અકસ્માતો થાય છે. જાણો તેની પાછળનું કારણ અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:52 AM IST
સાવધાન! રાત્રિના આ એક કલાકમાં થાય છે સૌથી વધુ ગંભીર અકસ્માતો, રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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