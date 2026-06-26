/સાવધાન! રાત્રિના આ એક કલાકમાં થાય છે સૌથી વધુ ગંભીર અકસ્માતો, રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Dangerous Driving Hour:: ભારતમાં વાહનોનું વેચાણ સતત વધી રહ્યું છે, જેના કારણે રસ્તાઓ પર વાહનોની ભીડ પણ સતત વધી રહી છે. આ જ કારણે ભારતમાં માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યામાં પણ મોટો વધારો થયો છે અને દરરોજ હજારો લોકો માર્ગ અકસ્માતનો ભોગ બને છે. તાજેતરમાં સામે આવેલા એક રોડ સેફ્ટી રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, રાત્રિનો એક એવો સમય છે જ્યારે સૌથી વધુ માર્ગ અકસ્માતો નોંધાય છે.
નવાઈની વાત એ છે કે આ સમય દરમિયાન રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક પણ ઓછો હોય છે, તેમ છતાં અકસ્માતોનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે થાક, ઊંઘ અને અતિશય ઝડપ (તેજ રફતાર) જેવા કારણો આ સમયને સૌથી વધુ ખતરનાક બનાવી દે છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ સમયે રસ્તા પર અકસ્માતો કેમ વધી જાય છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય રસ્તાઓ પર વાહન ચલાવવાનો સૌથી ખતરનાક સમય રાત્રે 9 થી 10 વાગ્યાનો છે. તેનાથી વિપરીત, વાહન ચલાવવાનો સૌથી સુરક્ષિત સમય બપોરે 1 થી 2 વાગ્યાનો છે.
રાત્રિનો આ સમય કેમ છે સૌથી ખતરનાક?
શા માટે વધી જાય છે જોખમ?
સામાન્ય રીતે લોકો એવું વિચારે છે કે ખાલી રસ્તા પર ડ્રાઇવિંગ કરવું વધુ સુરક્ષિત છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા આનાથી તદ્દન અલગ છે. રાત્રે રસ્તાઓ પર લાઇટ ઓછી હોય છે અને ઘણી જગ્યાએ વિઝિબિલિટી (દ્રશ્યતા) પણ નબળી હોય છે. આ સિવાય ભારે વાહનો (ટ્રક વગેરે) પણ આ સમયે વધુ પ્રમાણમાં દોડતા હોય છે.
અતિશય ઝડપ અને ઓછી સતર્કતાનું આ મિશ્રણ અકસ્માતોનું જોખમ વધારી દે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ડ્રાઇવર સામે આવી રહેલા જોખમનો સમયસર અંદાજ પણ લગાવી શકતો નથી. આ જ કારણ છે કે ઓછો ટ્રાફિક હોવા છતાં અકસ્માતોની સંખ્યા વધી જાય છે.
ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો
રાત્રે 9 થી 10 વાગ્યાની વચ્ચે જ કેમ વધી જાય છે જોખમ?
અભ્યાસ અનુસાર, દિવસના મોટાભાગના સમયમાં લોકોનું ડ્રાઇવિંગ વર્તન પ્રમાણમાં સ્થિર રહે છે, પરંતુ રાત્રે 8 વાગ્યા પછી તેમાં ઘટાડો થવાનું શરૂ થઈ જાય છે.
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આ રિપોર્ટ ડ્રાઇવિંગ સંબંધિત કેટલીક સામાન્ય માન્યતાઓ અને ધારણાઓને પણ પડકારે છે:
ભારતીય ડ્રાઇવરોની સૌથી ખરાબ આદતો કઈ છે?
સંશોધકોએ ભારતીય વાહન ચાલકોના ડ્રાઇવિંગ વર્તનમાં કેટલીક મુખ્ય નબળાઈઓની ઓળખ કરી છે, જે અકસ્માતોનું કારણ બને છે:
હવામાનની કોઈ અસર નહીં: રસપ્રદ વાત એ છે કે બદલાતા હવામાનની ડ્રાઇવિંગ પેટર્ન પર કોઈ ખાસ અસર જોવા મળી નથી. ઉનાળો, ચોમાસુ અને શિયાળો—ત્રણેય ઋતુઓમાં સરેરાશ ડ્રાઇવિંગ સ્કોર ઘણી હદ સુધી એકસમાન રહ્યો છે. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હવામાનની સ્થિતિ કરતાં ડ્રાઇવરનું પોતાનું વર્તન માર્ગ સલામતીમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.
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આ રિપોર્ટ દેશમાં માર્ગ સલામતીને લઈને એક મોટી ચિંતા તરફ ઈશારો કરે છે:
રાત્રિના સમયે ડ્રાઇવિંગ સંબંધિત 5 મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોત્તરી
પ્રશ્ન 1: રાત્રે રસ્તાઓ ખાલી હોવા છતાં અકસ્માતનું જોખમ કેમ વધી જાય છે?
ઉત્તર: રાત્રે રસ્તાઓ ખાલી જોઈને લોકો વાહનની સ્પીડ વધારી દે છે. આ સિવાય થાક, ઊંઘ આવવી, રસ્તા પર ઓછી લાઈટ અને નબળી વિઝિબિલિટી (દ્રશ્યતા) જેવા કારણોને લીધે ઓછો ટ્રાફિક હોવા છતાં અકસ્માતોનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે.
પ્રશ્ન 2: મોડી રાત્રે ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે ડ્રાઇવરથી કઈ મોટી ભૂલો થાય છે?
ઉત્તર: મોડી રાત્રે લાંબી મુસાફરીના કારણે ડ્રાઇવરનું શરીર થાકી જાય છે, જેના લીધે ડ્રાઇવરને ઝોકું આવી જાય છે અથવા ઊંઘ આવવા લાગે છે અને ધ્યાન રસ્તા પરથી હટી જાય છે. આ ઉપરાંત, ખાલી રસ્તા પર અતિશય ઝડપે (તેજ રફતાર) વાહન ચલાવવું એ પણ એક મોટી ભૂલ છે.
પ્રશ્ન 3: રાત્રિના સમયે ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે રસ્તા પર કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
ઉત્તર: રાત્રિના સમયે રસ્તાઓ પર લાઇટ ઓછી હોય છે જેના કારણે વિઝિબિલિટી નબળી રહે છે. આ ઉપરાંત, આ સમયે રસ્તાઓ પર ભારે વાહનો (જેમ કે ટ્રક વગેરે) ની સંખ્યા પણ વધુ હોય છે, જેના લીધે ડ્રાઇવર સામે આવી રહેલા જોખમનો સમયસર અંદાજ લગાવી શકતો નથી.
પ્રશ્ન 4: રાત્રે લાંબી મુસાફરી દરમિયાન થાક અને ઊંઘથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ?
ઉત્તર: રાત્રે લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતી વખતે વચ્ચે-વચ્ચે બ્રેક (વિરામ) લેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. હંમેશા પૂરતી ઊંઘ લીધા પછી જ મુસાફરી શરૂ કરવી જોઈએ અને જો ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન ઊંઘ જેવું લાગે, તો તરત જ વાહન બાજુ પર થંભાવીને આરામ કરવો જોઈએ.
પ્રશ્ન 5: રાત્રિ મુસાફરીને સુરક્ષિત બનાવવા માટે કઈ સાવચેતીઓ રાખવી જરૂરી છે?
ઉત્તર: રાત્રિ મુસાફરી સુરક્ષિત બનાવવા માટે વાહનની ગતિ મર્યાદિત રાખવી (અતિશય ઝડપથી બચવું), હેડલાઇટ્સનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો, સીટ બેલ્ટ બાંધવો અને ટ્રાફિકના અન્ય સુરક્ષા નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જરૂરી છે.