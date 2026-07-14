/ઈરાનના ટેન્કર હુમલામાં ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત: હરકતમાં આવી ભારત સરકાર, ઈરાની રાજદૂત સમક્ષ નોંધાવ્યો કડક વિરોધ

ઈરાનના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE) ના ટેન્કરો પર થયેલા હુમલામાં એક ભારતીય નાવિકનું મોત થયું છે, ત્યારબાદ ભારત સરકારે કડક વલણ દાખવ્યું છે. ભારતે દિલ્હીમાં ઈરાની દુતાવાસને સમન્સ પાઠવ્યું છે અને તેના પર જવાબ માંગ્યો છે.
ભારતના સમન્સ બાદ ઈરાની રાજદ્વારી વિદેશ મંત્રાલય પહોંચ્યા. તેમાં ઈરાનના ડેપ્યુટી ચીફ મિશન (DCM) મોહમ્મદ ઝવાદ હુસૈની પણ સામેલ હતા. ભારતીય અધિકારીઓએ ઈરાનની સામે સમુદ્રમાં કામ કરનાર પોતાના મોટા સમુદાયની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ વિસ્તારમાં હજારો ભારતીય નાગરિક મર્ચંટ જહાજો પર કામ કરે છે અને તે હંમેશા વધુ જોખમવાળા વિસ્તારમાં હોય છે.
એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત
ઈરાને યુએઈના મોમ્બાસા ટેન્કર પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું, જ્યારે 8 અન્યને ઈજા થઈ છે. તેમાં છ ભારતીય અને બે યુક્રેની નાગરિક સામેલ છે. ઈજાગ્રસ્તોમાં ચારની હાલત ગંભીર છે. ઈરાનના હુમલા બાદ બંને ટેન્કરમાં આગ લાગી ગઈ, જેના પર બાદમાં કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH | Delhi: Iranian diplomats including Deputy Chief of Mission (DCM) Mohammad Javad Hosseini, who were summoned by Ministry of External Affairs, over recent attack on merchant vessels in Hormuz, leave from MEA
An Indian sailor was killed, six others were wounded in Iranian… pic.twitter.com/BUTEFblCdO
— ANI (@ANI) July 14, 2026
ઈરાનના હુમલાથી યુએઈ ગુસ્સામાં
યુએઈએ ઈરાનના હુમલાની નિંદા કરતા તેને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ભંગ ગણાવ્યો છે. સાથે આ પ્રકારના હુમલાને પ્રાદેશિક સુરક્ષા માટે ખતરો ગણાવ્યા છે. UAEએ કહ્યું- અમારી પાસે આ તણાવને વધારનારી કાર્યવાહીનો જવાબ આપવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.
આ ઘટના ઈરાન અને તેના પાદોશી દેશો વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે થઈ છે, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક સંવેદનશીલ કેન્દ્ર બની ગયું છે. મહત્વનું છે કે હોર્મુઝ એક સાંકળો સમુદ્રી રસ્તો છે, જ્યાંથી દુનિયાનો આશરે 5મો તેલનો હિસ્સો એક્સપોર્ટ થાય છે.
UAE ના ક્યા ટેન્કર પર થયા હુમલા?
ઓમાનની સમુદ્રી સરહદમાં થયેલા ઈરાનના આ હુમલાએ પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધારી દીધો છે. ત્યારબાદ હોર્મુઝમાં કોમર્શિયલ જહાજોના નેવિગેશન પર ખતરો વધી ગયો છે. UAE ના રક્ષા મંત્રાલયે આ હુમલા બાદ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે જે જહાજો પર હુમલો થયો તે તેલ ટેન્કર મોમ્બાસા અને LNG કરિયર અલ બહિયા હતા. યુએઈએ કહ્યું કે દક્ષિણી શિપિંગ લેનથી પસાર થવા સમયે જહાજો પર ઈરાની ક્રૂઝ મિસાઇલોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.