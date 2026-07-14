Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ઈરાનના ટેન્કર હુમલામાં ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત: હરકતમાં આવી ભારત સરકાર, ઈરાની રાજદૂત સમક્ષ નોંધાવ્યો કડક વિરોધ

ઈરાનના ટેન્કર હુમલામાં ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત: હરકતમાં આવી ભારત સરકાર, ઈરાની રાજદૂત સમક્ષ નોંધાવ્યો કડક વિરોધ

ઈરાને UAE ના મોમ્બાસા ટેન્કર પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં એક ભારતીય નાવિકનું મોત થયું હુતં, જ્યારે આઠ અન્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા જેમાં છ ભારતીય અને બે યુક્રેની સામેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:06 PM IST
ઈરાનના ટેન્કર હુમલામાં ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત: હરકતમાં આવી ભારત સરકાર, ઈરાની રાજદૂત સમક્ષ નોંધાવ્યો કડક વિરોધ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી: સાદગીભર્યું વ્યક્તિત્વ, સેવાભાવથી ભરેલું જીવન અને ગૌસેવા પ્ર
Essel Group13 min ago
2
Jethalal Gada42 min ago
3
best automatic cng cars to buy45 min ago
4
Gujarat weather expert49 min ago
5
eng vs ind1 hr ago