Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

આ છે ભારતની સૌથી ધીમી ટ્રેન, સાયકલની પણ પાછળ રહી જાય છે રેલગાડી; જાણો રૂટ

Slowest train in India: ભારતની સૌથી ધીમી ટ્રેનનો રેકોર્ડ મેટ્ટુપાલયમ-ઉટી નીલગિરિ પેસેન્જર ટ્રેન પાસે છે. આ ટ્રેન ભારતની સૌથી ઝડપી ટ્રેન કરતા 16 ગણી ધીમી છે. તમિલનાડુના આકર્ષક નજારામાંથી પસાર થતી આ ટ્રેન 46 કિલોમીટરનું અંતર 5 કલાકમાં પૂરું કરે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:45 PM IST

Trending Photos

આ છે ભારતની સૌથી ધીમી ટ્રેન, સાયકલની પણ પાછળ રહી જાય છે રેલગાડી; જાણો રૂટ

Slowest train in India: દુનિયાભરના દેશો આજના યુગમાં ઘણી ફાસ્ટ ટ્રેન છે. જેમાં કોઈ બુલેટ ટ્રેન બનાવી રહ્યું છે, તો કોઈ હાઇપરલૂપની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ભારત પણ આ મામલે પાછળ નથી. ભારત પણ પોતાની ગતિએ તેમાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે, હજી પણ ભારતની એક ટ્રેન એવી છે, જે એટલી ધીમી ગતિએ ચાલે છે કે મોટા ભાગના સાયકલ સવારો પણ તેનાથી આગળ નીકળી જાય?

જો નહીં... તો ચાલો અમે જણાવીએ. આ ટ્રેન છે દક્ષિણ ભારતની મનમોહક વાદીઓમાંથી પસાર થતી મેટ્ટુપાલયમ-ઉટી નીલગિરિ પેસેન્જર ટ્રેન. પ્રકૃતિના સૌંદર્યના દર્શન કરાવતી આ ટ્રેનની ધીમી રફતાર જ દર વર્ષે હજારો પ્રવાસીઓને પોતાની તરફ ખેંચે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મેટ્ટુપાલયમથી ઊધગમંડલમ (ઉટી) સુધી ચાલતી આ ટ્રેન 46 કિલોમીટરનું અંતર 5 કલાકમાં પૂરું કરે છે. તેની આ ધીમી ગતિ જ તેને ખૂબ જ ખાસ બનાવે છે. આ ટ્રેન ધીમે-ધીમે ચઢાણ ચઢતા કિલોર, કુન્નુર, વેલિંગ્ટન, લવડેલ અને છેલ્લે ઉટી પહોંચે છે. આ ઊંચા ચઢાણ દરમિયાન આ ટ્રેન 208 વળાંકોમાંથી પસાર થયા છે. આ ટ્રેન 250 પુલો અને 16 સુરંગોમાંથી પસાર થઈને તેમાં સવાર લોકો માટે જીવનનો એક ખાસ અનુભવ બનાવે છે. તેની વાદળી બોગીઓમાં બેઠેલા મુસાફરો માટે આ અનુભવ અદ્ભુત હોય છે.

કેટલું છે ભાડું?
તેના ભાડાની વાત કરીએ તો પ્રથમ શ્રેણીનું ભાડું લગભગ 600 રૂપિયા છે, જ્યારે દ્વિતીય શ્રેણીનું ભાડું તેનાથી લગભગ અડધું છે. ટ્રેન મેટ્ટુપાલયમથી સવારે લગભગ 7.10 વાગ્યે નીકળે છે અને બપોરે 12 વાગ્યે ઉટી પહોંચે છે. ત્યાંથી પરત આવતી વખતે આ ટ્રેન બપોરે 2 વાગ્યે ઉટીથી રવાના થઈને સાંજે 5.35 વાગ્યે મેટ્ટુપાલયમ પહોંચે છે.

ક્યારે થયું હતું તેનું નિર્માણ?
ભારતમાં હિલ સ્ટેશનોને વાહન વ્યવહાર સાથે જોડવા માટે અંગ્રેજોએ ખૂબ મહેનત કરી. યુનેસ્કોના રિપોર્ટ મુજબ 1854માં પહેલીવાર પ્રસ્તાવિત નીલગિરિ માઉન્ટેન રેલવેને સાકાર થવામાં લગભગ પાંચ દાયકા લાગ્યા. પહાડોની ઊંચાઈ અને તીવ્ર ચઢાણે આ પ્રોજેક્ટને અનેક પડકારો આપ્યા. આખરે 1891માં તેનું કામ શરૂ થયું અને 1908 સુધીમાં આ મીટર-ગેજની સિંગલ ટ્રેક લાઇન તૈયાર થઈ ગઈ. દાર્જિલિંગ હિમાલયન રેલવે અને કાલકા-શિમલા રેલવેની સાથે આ લાઇન યુનેસ્કોની 'માઉન્ટેન રેલવેઝ ઓફ ઇન્ડિયા' વારસાગત સૂચિમાં સામેલ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
slowest train in indiaIndia RailwayMettupalayam Ooty Nilgiri Passenger Trainભારતીય રેલવેભારતની સૌથી ધીમી ટ્રેન

Trending news