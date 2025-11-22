ભારતની 'મિસ્ટ્રી ટ્રેન', જે ચાલતા-ચાલતા પાટા પરથી થઈ ગઈ હતી ગાયબ, 43 વર્ષ પછી નાસાની નજર પડી તો વિશ્વભરની એજન્સીઓમાં મચ્યો ગભરાટ
India Mystery Train: જેમ બર્મુડા ટ્રાયેન્ગલએ વિશ્વભરમાં અસંખ્ય રહસ્યોને જન્મ આપ્યો છે, તેમ ભારતના પાટા પર પણ એક એવું જ રહસ્ય છુપાયેલું હતું, એક ટ્રેનનું રહસ્ય જે દાયકાઓ સુધી અદ્રશ્ય રહી. કોઈ સ્ટેશને તેની એન્ટ્રી રેકોર્ડ કરી નહીં, કોઈ કર્મચારીએ તેને યાદ ન રાખ્યું, અને જ્યારે, 43 વર્ષ પછી, નાસાએ અચાનક તેને જોયું, ત્યારે ભારતથી રશિયા અને ચીન સુધીની સુરક્ષા એજન્સીઓ હચમચી ગઈ.
India Mystery Train: આ કહાની ફિલ્મની પટકથા જેવી લાગે છે, પરંતુ આ ઘટના વર્ષો સુધી ભારતીય રેલ્વેની ફાઇલોમાં દટાયેલી રહી, એક દિવસ, અવકાશમાંથી લીધેલા ફોટાએ બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા.
ટ્રેન પાટા પર હતી, ફક્ત એન્જિન સ્ટેશન પર પહોંચ્યું, અને ટ્રેન ગાયબ થઈ ગઈ!
16 જૂન, 1976ની સવારે, એક માલગાડી અહમદનગરથી તિનસુકિયા માટે રવાના થઈ. રૂટ પર ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, અને તિનસુકિયા સ્ટેશન પર જગ્યાના અભાવે, લોકો પાઇલટે ટ્રેનને થોડે દૂર રોકી દીધી. હવામાન સુધરતા જ પાછા ફરવા અને ટ્રેનને જોડવાનો ઇરાદો રાખીને, તે ફક્ત એન્જિન સાથે સ્ટેશન છોડી ગયો.
પરંતુ તે દિવસે, વરસાદ અટક્યો નહીં અને તે જ સમયે એક રમત શરૂ થઈ જેની કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી. પૂર આવ્યું, પાટા ધોવાઈ ગયા, અને રેલ્વે "ભૂલી ગયા" કે એક આખી ટ્રેન જંગલમાં છોડી દેવામાં આવી હતી. લોકો પાટાનું સમારકામ કરવામાં અને પૂરના વિનાશનો સામનો કરવામાં વ્યસ્ત હતા, અને અંધાધૂંધીમાં, એક માલગાડી, એક આખી ટ્રેન, રેલ્વે રેકોર્ડમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ. દાયકાઓ વીતી ગયા, પરંતુ કોઈને યાદ નહોતું કે એક પણ રેક ગુમ છે.
43 વર્ષ પછી, નાસાએ તે જોયું, અને વિશ્વભરની એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ
પરંતુ પછી, ડિસેમ્બર 2019માં, નાસા એશિયા-આફ્રિકા ક્ષેત્રના જંગલોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યું હતું જ્યારે સેટેલાઇટ કેમેરાએ તિનસુકિયાના જંગલમાં એક શંકાસ્પદ વસ્તુ જોઈ. અમેરિકન નિષ્ણાતોને શંકા ગઈ, શું ભારતે દૂરના, ગાઢ જંગલોમાં મોટી મિસાઇલ છુપાવી હતી? છબીઓ તરત જ શેર કરવામાં આવી. રશિયન અને ચીની ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ સક્રિય થઈ ગઈ. ભારત પણ સતર્ક થઈ ગયું. આ જંગલોમાં એવું શું છે જેના પર મહાસત્તાઓ નજર રાખી રહી છે, એજન્સીઓ પહોંચી, અને રહસ્ય ખુલી ગયું, તે કોઈ મિસાઈલ નહીં, પણ 1976માં ખોવાયેલી માલગાડી હતી.
જ્યારે ભારતીય ગુપ્તચર અને રેલવે તપાસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી, ત્યારે તેમને ગાઢ ઝાડીઓ અને જંગલોમાં આખી ટ્રેન રેક, કાટ લાગી ગયેલી અને ઝાડીઓમાં દટાયેલી મળી. વર્ષોથી, આ વિસ્તાર સાપ, જંતુઓ અને જંગલી પ્રાણીઓ માટે લગભગ માણસોથી કપાયેલો હતો. કોઈ ટ્રેક રહ્યો નહીં, અને કોઈને યાદ નહોતું કે ત્યાં કોઈ માલગાડી રહી હતી અને ડ્રાઈવર? તે ઘટનાના થોડા મહિના પછી જ ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો.
રેલવેનો ખુલાસો: આવી કોઈ રેક મળી ન હતી
2020માં, રેલવેએ સત્તાવાર રીતે જણાવ્યું હતું કે આવી કોઈ ગુમ થયેલી ટ્રેન મળી હોવાની તેમની પાસે કોઈ પુષ્ટિ નથી. જ્યારે ઘણા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે એજન્સીઓએ સ્થળ પર જૂની રેકની હાજરી સ્વીકારી હતી, તેની પાછળની કહાની વિચિત્ર, રહસ્યમય અને લગભગ અવિશ્વસનીય તરીકે વર્ણવવામાં આવી હતી.
