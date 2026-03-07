Prev
રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર છૂટ આપવાના અમેરિકાના દાવા પર ભારતે કર્યો જોરદાર પલટવાર

હોર્મુઝ જળમાર્ગ ઈરાને બંધ કરતા ઊભા થયેલા ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના પડકાર પર અમેરિકાએ જાણે ઉપકાર કરતું હોય તે રીતે ભારતને 30 દિવસ સુધી રશિયન ઓઈલ ખરીદવા માટે છૂટ આપી હોવાનો દાવો કરતા  ભારતે હવે પલટવાર કરીને અમેરિકાને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 07, 2026, 06:32 PM IST
  • અમેરિકાનો દાવો હતો કે ભારતને રશિયન ઓઈલની ખરીદી માટે 30 દિવસની છૂટ.
  • હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ થતા ઓઈલ અને ગેસ મુદ્દે ઊભા થયા છે પડકારો.
  • ભારતે કહ્યું કે ખરીદી માટે આવી શોર્ટટર્મ છૂટ પર તે નિર્ભર નથી.

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે 28મી ફેબ્રુઆરીથી યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. જેમાં અમેરિકાએ પણ ઝંપ લાવેલું છે. હવે આ સ્થિતિ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ પર મોટો પડકાર ઊભો થઈ રહ્યો છે. જેને લઈને અમેરિકાએ એવું કહી દીધુ કે ભારત 30 દિવસ સુધી રશિયન ઓઈલ ખરીદી શકે. પરંતુ ભારતે અમેરિકાના રશિયાના ઓઈલ આયાત માટે છૂટ આપ્યાનો જે દાવો કર્યો તેના પર ભારતે જોરદાર પલટવાર કર્યો છે. ભારતે શનિવારે ચોખ્ખું કહી દીધુ કે રશિયન ઓઈલ ખરીદવા માટે ભારતને કોઈની મંજૂરીની જરૂર નથી. ભારતે કહ્યું કે તે રશિયન ઓઈલની ખરીદી ચાલુ રાખશે. 

અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધના કારણે ભારે તણાવભર્યો માહોલ છે. દુનિયાભરમાં ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવી છે. ઈરાનના સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ જહાજો ન જવા દેવાની ધમકીના પગલે ક્રૂડ ઓઈલ પર અસર પડી છે.

શું કહ્યું ભારત સરકારે?
ભારત સરકારના પ્રેસ ઈન્ફોર્મેશન બ્યૂરોએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે ભારત આવી ખરીદી માટે શોર્ટ ટર્મ છૂટ પર નિર્ભર નથી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે "ભારત રશિયન ઓઈલ ખરીદવા માટે ક્યારેય કોઈ પણ દેશ પર નિર્ભર રહ્યું નથી. ભારત ફેબ્રુઆરી 2026માં પણ રશિયન ઓઈલ ઈમ્પોર્ટ કરતું હતું, અને રશિયા હજુ પણ ભારતનો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઈલ સપ્લાયર છે." અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાએ ફેબ્રુઆરીમાં એક વચગાળાની ટ્રેડ ડીલ હેઠળ રશિયન ઓઈલને મુદ્દો બનાવીને જે 25 ટકા દંડાત્મક ટેરીફ લગાવ્યો હતો તે હટાવ્યો હતો. જેને રશિયન ઓઈલની ખરીદી બંધ કરવાના  કમિટમેન્ટ તરીકે ગણાવ્યું હતું. 

— Zee News (@ZeeNews) March 7, 2026

રાંધણ ગેસના બાટલામાં ભાવ વધારો
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવાયું છે કે ભારત પાસે શોર્ટ ટર્મ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે 250 મિલિયન બેરલથી વધુ ક્રૂડ અને પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્નો સારો સ્ટોક છે. જો કે ભારત સરકારે આજે રાંધણ ગેસના બાટલાના ભાવમાં વધારો ઝીંક્યો છે. LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયા વધારો થયો છે. તથા કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં પણ વધારો ઝીંકાયો છે. 

દુનિયાભરમાં શુક્રવારે ક્રૂડ 8.5 ટકા વધી ગયું અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વળી પાછું એવું નિવેદન આપ્યું કે ઈરાનનું બિનશરતી સરન્ડર જ યુદ્ધના અંતનો એકમાત્ર રસ્તો છે જેના કારણે આ અઠવાડિયે ક્રૂડ લગભગ 30 ટકા ચડી ગયું. 

રશિયાએ પણ આપ્યો અમેરિકાને ઝટકો
બીજી બાજુ રશિયાએ પણ શુક્રવારે કહ્યું કે તે ભારત એક્સપોર્ટ થતા ક્રૂડ ઓઈલના આંકડા જાહેર કરશે નહીં અને તેને છૂપાવીને રાખશે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ ઓફિસ ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસકોવે આ ટિપ્પણી અમેરિકાના નાણામંત્રી સ્કોટ બેસેન્ટના એ નિવેદન બાદ કરી જેમાં પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતીય રિફાઈનરીઓને રશિયન ઓઈલ ખરીદી માટે 30 દિવસની હંગામી છૂટ આપવાની વાત કરી હતી. પેસકોવે ભારતને અપાયેલા ક્રૂડ ઓઈલ વિશે પૂછવામાં આવતા કહ્યું કે અમે સ્પષ્ટકારણોસર માત્રાના કોઈ આંકડા આપીશું નહીં. ખરાબ ઈચ્છનારા ઘણા લોકો છે. 

 

Iran-Israel WariranisraelamericaRussian Oil

