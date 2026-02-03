Prev
શોખ બડી ચીઝ હૈ... 6 લાખની કાર માટે 2 કરોડની નંબર પ્લેટ, આ નંબર આટલો ખાસ કેમ ?

Costliest Number Plate : શોખ બડી ચીઝ હૈ ! આ કહેવત તમે સો વાર સાંભળી હશે, પરંતુ આંધ્રપ્રદેશના એક માણસે તેને સાચી સાબિત કરી છે. તેણે પોતાની કાર પર VIP નંબર પ્લેટ મેળવવા માટે મોટી રકમ ખર્ચી નાખી છે. તેણે 6 લાખની કાર માટે 2 કરોડની નંબર પ્લેટ ખરીદી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ નંબર આટલો ખાસ કેમ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:43 PM IST

Costliest Number Plate : કહેવત છે કે શોખની કોઈ કિંમત હોતી નથી. આનું તાજેતરનું ઉદાહરણ આંધ્રપ્રદેશમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં એક વ્યક્તિએ કારની નંબર પ્લેટ ખરીદવા માટે 2 કરોડથી વધુ રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા. DDC 001 નામની આ નંબર પ્લેટ હવે ભારતની સૌથી મોંઘી નંબર પ્લેટ બની ગઈ છે.

ભારતની સૌથી મોંઘી નંબર પ્લેટ

આ ઐતિહાસિક હરાજી તાજેતરમાં બિગ બોય ટોય્ઝ (BBT)ના નવા ઓક્શન હાઉસમાં થઈ હતી. તેની પહેલી જ ઇવેન્ટમાં પ્લેટફોર્મે રેકોર્ડ બનાવ્યો, જ્યારે DDC 001 નંબર પ્લેટ 2.08 કરોડમાં વેચાઈ. આ બોલીએ VIP અને વિન્ટેજ નંબર પ્લેટની હરાજીમાં એક નવો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યો.

આંધ્રપ્રદેશના ઉદ્યોગપતિએ સૌથી વધુ બોલી લગાવી

આ નંબર પ્લેટ આંધ્રપ્રદેશના ગુંટુરના રહેવાસી ઉદ્યોગપતિ કિરણ કોલ્પાકુલા દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી. હરાજી સંબંધિત માહિતી અનુસાર, DDC 001 પહેલા BBTના માલિક પાસે હતી અને હવે તેને સત્તાવાર રીતે નવા માલિકને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. નવાઈની વાત એ છે કે આ મોંઘી નંબર પ્લેટ મારુતિ સુઝુકી ઇગ્નિસ માટે ખરીદવામાં આવી હતી, જેની કિંમત લગભગ 5 લાખ રૂપિયા છે.

કિંમત પાછલા રેકોર્ડ કરતા અનેક ગણી વધારે

DDC 001 પહેલા દેશની સૌથી મોંઘી નંબર પ્લેટ KL 07 DG 0007 માનવામાં આવતી હતી, જે લગભગ 46 લાખમાં વેચાઈ હતી. નવી બોલીએ તે રેકોર્ડને અનેક ગણો વટાવી દીધો છે. આનો અર્થ એ થયો કે અગાઉ આટલી રકમમાં લક્ઝરી કાર ખરીદી શકાતી હવે તેમાં માત્ર નંબર પ્લેટ ખરીદી શકાય છે.

2 કરોડ રૂપિયામાં લગભગ 20 મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો જેવી SUV અથવા ઘણી પ્રીમિયમ સેડાન અને લક્ઝરી SUV ખરીદી શકાય છે. તેમ છતાં નંબર પ્લેટ પર ખર્ચાતી મોટી રકમ VIP નંબરોમાં વધતી જતી રુચિ અને તેને સ્ટેટસ સિમ્બોલ તરીકે જોવાની ધારણાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

DDC 001ની હરાજીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારતમાં VIP નંબર પ્લેટ હવે ફક્ત ઓળખનું પ્રતીક નથી, પરંતુ હવે તેને સ્ટેટસ સિમ્બોલ અને સંગ્રહિત સંપત્તિ તરીકે જોવામાં આવે છે. 2 કરોડથી વધુમાં વેચાયેલી આ નંબર પ્લેટ માત્ર એક રેકોર્ડ જ નથી, પરંતુ બદલાતા શોખ અને વૈભવી સંસ્કૃતિનું ચિત્ર પણ રજૂ કરે છે.

