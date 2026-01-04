Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

વેનેઝુએલાના સંકટ પર ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા, વિદેશ મંત્રાલયે શું કરી અપીલ, જાણો

India First Reaction: આ ઘટનાક્રમ ચિંતાજનક ગણાવવામાં આવ્યો છે. ભારતે તમામ સંબંધિત પક્ષોને વાતચીત દ્વારા વિવાદિત મુદ્દાઓનો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલ લાવવા વિનંતી કરી છે. આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવી જરૂરી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:21 PM IST

Trending Photos

વેનેઝુએલાના સંકટ પર ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા, વિદેશ મંત્રાલયે શું કરી અપીલ, જાણો

India First Reaction: ભારતે એક નિવેદન જાહેર કરીને વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની અમેરિકન સૈન્ય દ્વારા ધરપકડ અને તેના પરિણામે ત્યાં ઉભી થયેલી તંગ પરિસ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ રવિવારે એક સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરીને વેનેઝુએલાની ઘટના પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને તમામ પક્ષોને શાંતિ જાળવવા વિનંતી કરી છે. 

પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને તેના લોકોની સલામતી

Add Zee News as a Preferred Source

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત વેનેઝુએલાની પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેની પ્રાથમિકતા પ્રાદેશિક સ્થિરતા અને તેના લોકોની સલામતી છે.

વિવાદિત મુદ્દાઓનો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલ

ભારતે વેનેઝુએલામાં તાજેતરના થયેલા ઘટનાક્રમને ચિંતાજનક ગણાવ્યો છે. ભારતે તમામ સંબંધિત પક્ષોને વાતચીત દ્વારા વિવાદિત મુદ્દાઓનો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલ લાવવા વિનંતી કરી છે. આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવી જરૂરી છે.

ભારતીય સમુદાયના સંપર્કમાં

વિદેશ મંત્રાલયે વેનેઝુએલામાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોની સલામતી અંગેની પરિસ્થિતિ પણ સ્પષ્ટ કરી છે. કારાકાસમાં ભારતીય દૂતાવાસ ત્યાંના ભારતીય સમુદાયના સંપર્કમાં છે. દૂતાવાસને ભારતીયોને શક્ય તમામ સહાય અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનું ચાલુ રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

વેનેઝુએલાના લોકોની સુખાકારી

વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, વેનેઝુએલામાં તાજેતરના વિકાસ ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે. અમે બદલાતી પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ. ભારત વેનેઝુએલાના લોકોની સુખાકારી અને સલામતી માટે પોતાના સમર્થનની પુષ્ટિ કરે છે. 

વધુમાં જણાવ્યું કે, અમે તમામ સંબંધિત પક્ષોને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવા માટે વાતચીત દ્વારા શાંતિપૂર્ણ રીતે મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવે. કારાકાસમાં ભારતીય દૂતાવાસ ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે સંપર્કમાં છે અને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડતું રહેશે."

પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવી છે ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી

શનિવારે રાત્રે, ભારત સરકારે તેના નાગરિકો માટે કડક ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જાહેર કરી હતી. તેણે ભારતીયોને વેનેઝુએલાની બિન-આવશ્યક મુસાફરી ટાળવાની સલાહ આપી હતી. ત્યાં રહેતા ભારતીયોને પણ તેમની હિલચાલ મર્યાદિત કરવા અને અત્યંત સાવધાની રાખવા કહેવામાં આવ્યું હતું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
VenezuelaVenezuela CrisisVenezuela Presidentdonald trumpUS-Venezuela ConflictMEAIndia on Venezuela CrisisGujarati NewsIndia first reaction

Trending news