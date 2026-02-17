Prev
Explainer: 'કારગિલ અને ઓપરેશન સિંદૂર'માં પાકિસ્તાનને ધૂળ ચટાડનાર 'પિનાકા'ને ખરીદવા કેમ ઉતાવળું બન્યું ફ્રાન્સ?

Pinaka Rocket System: ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની ભારત મુલાકાતની સૌથી મોટી ખાસિયત ₹3.25 લાખ કરોડની મહાડીલ છે, જે ભારતીય વાયુસેના (IAF) ની તાકાતમાં અનેકગણો વધારો કરશે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે ફ્રાન્સ પણ ભારતના પિનાકા રોકેટ સિસ્ટમમાં રસ દાખવી રહ્યું છે. પિનાકા એક મલ્ટી બેરલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ છે, જે અમેરિકી HIMARS અને રશિયા Tornado S જેવી પ્રણાલીઓને કડક ટક્કર આપે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:53 PM IST

Pinaka Rocket System: ભારત હવે પહેલા જેવું રહ્યું નથી. આજનું ભારત શસ્ત્રો ખરીદતો દેશ નથી, પરંતુ સ્વદેશી વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વિકસિત શસ્ત્રોનો નિકાસકાર પણ બની ગયો છે. ભારતીય શસ્ત્રોની નિકાસ હવે ત્રીજા વિશ્વના દેશો સુધી મર્યાદિત નથી, વિકસિત દેશો પણ ભારતની સંરક્ષણ પ્રણાલીઓમાં રસ દાખવી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, ફ્રાન્સ પણ ભારત પાસેથી એક ચોક્કસ સિસ્ટમ ખરીદવામાં રસ ધરાવે છે. એ શસ્ત્રનું નામ છે 'પિનાકા' રોકેટ લોન્ચર. અમે તમને જણાવી દઈએ કે ભારત પાસે રહેલું પિનાકા રોકેટ લોન્ચરનું નામ ભગવાન શિવના પિનાક ધનુષ પરથી પાડવામાં આવ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પિનાકા રોકેટ સિસ્ટમ પર ફ્રાન્સની નજર
આપણે પિનાકા રોકેટ સિસ્ટમ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ ભારતની સૌથી અદ્યતન મલ્ટી-બેરલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ છે, જે તેના વર્ગની મુખ્ય સિસ્ટમો સાથે સ્પર્ધા કરે છે. તે અમેરિકન HIMARS અને રશિયન ટોર્નાડો S સાથે સીધી સ્પર્ધા કરે છે. અહેવાલો અનુસાર, પિનાકા અંગે ફ્રાન્સ અને ભારત વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. જો આ સોદોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, તો તે ભારતના શસ્ત્ર નિકાસ માટે એક મોટી સિદ્ધિ હશે. ફ્રાન્સ એક વિકસિત દેશ છે, વૈશ્વિક શસ્ત્ર બજારમાં એક મુખ્ય ખેલાડી છે અને નાટોનો સભ્ય છે. તેથી, ભારતીય સિસ્ટમમાં ફ્રાન્સનો વિશ્વાસ ભારતની સંરક્ષણ ક્ષમતાઓની નોંધપાત્ર માન્યતા હશે.

ક્યાં સુધી પહોંચી ચર્ચાઓ?
તાજેતરમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય ફ્રેન્ચ પ્રતિનિધિમંડળે પિનાકા સિસ્ટમના પ્રદર્શન, લોન્ચર અને દારૂગોળાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. ફ્રાન્સ તેની સેનાની જૂની M270 રોકેટ સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરવા માંગે છે. તે એક નવી રોકેટ સિસ્ટમ પણ વિકસાવી રહ્યું છે, પરંતુ તેમાં સમય લાગશે. તેથી તાત્કાલિક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે પિનાકાને એક વિકલ્પ તરીકે ગણવામાં આવી રહ્યું છે. તાજેતરમાં, પિનાકાના અદ્યતન સંસ્કરણનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

પિનાકાની શક્તિ અને વિશેષતાઓ
પિનાકા એક સસ્તી અને શક્તિશાળી રોકેટ સિસ્ટમ છે. તે લગભગ ત્રણ દાયકાથી ભારતીય સેના સાથે સેવામાં છે અને તેને સતત અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે. તેણે કારગિલ યુદ્ધમાં તેની ક્ષમતાઓ સાબિત કરી હતી. આર્મેનિયાએ આ સિસ્ટમ ભારત પાસેથી ખરીદી લીધી છે. તેના હાલના વર્ઝનમાં 75થી 90 કિલોમીટરની રેન્જ છે. પિનાકા એમકે 3 ની રેન્જ 120 થી 130 કિલોમીટર છે. પિનાકા એમકે 4 પર પણ કામ કરી રહ્યું છે, જે તેની રેન્જ 300 કિલોમીટર સુધી વધારી શકે છે. કિંમતની વાત કરીએ તો, પિનાકા સિસ્ટમની કિંમત લગભગ ₹23 કરોડ રૂપિયા છે, જ્યારે અમેરિકન સિસ્ટમની કિંમત લગભગ ₹19.5 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે. આ આઠ ગણો ભાવ તફાવત દર્શાવે છે. DRDO એ તેને સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વિકસાવ્યું છે અને તેના કોઈપણ પાર્ટ માટે વિદેશી સ્ત્રોતો પર આધાર રાખતું નથી.

શું છે પિનાકા રોકેટની મુખ્ય વિશેષતાઓ?

  • પિનાકાની સૌથી નોંધપાત્ર તાકાત તેની ઝડપી ફાયરિંગ ક્ષમતા છે.
  • તે પર્વતીય અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં પણ ખૂબ અસરકારક છે.
  • એક જ લોન્ચર 44 સેકન્ડમાં 12 રોકેટ ફાયર કરી શકે છે.
  • સંપૂર્ણ બેટરીમાં 6 લોન્ચર હોય છે અને તે એક મિનિટમાં 72 રોકેટ ફાયર કરી શકે છે.
  • તે એક ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારને નષ્ટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
  • તેમાં બહુ-દિશાત્મક ફાયરિંગ ક્ષમતા છે.
  • દરેક લોન્ચર જુદી જુદી દિશામાં એકસાથે રોકેટ ફાયર કરી શકે છે.
  • તે મેદાનો, રણ અને પર્વતો સહિત તમામ ભૂ-પ્રદેશોમાં અસરકારક છે.
  • તે શૂટ-એન્ડ-સ્કૂટ ક્ષમતાથી સજ્જ છે, જેનો અર્થ છે કે તે ફાયરિંગ પછી ઝડપથી સ્થાનાંતરિત થાય છે.
  • તેનાથી દુશ્મન માટે લક્ષ્ય બનાવવું અત્યંત મુશ્કેલ બનાવે છે.
  • તેમાં ચાર ઓપરેશન મોડ છે: ઓટોનોમસ, સ્ટેન્ડ-અલોન, રિમોટ અને મેન્યુઅલ.

શું પિનાકા શ્રેષ્ઠ છે?
કોઈપણ સિસ્ટમને સેનામાં શ્રેષ્ઠ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવી મુશ્કેલ છે. તે જરૂરિયાત અને વ્યૂહરચના પર આધાર રાખે છે. જો કે, તેની કિંમત, ફાયરિંગ ક્ષમતા અને તમામ ભૂપ્રદેશમાં અસરકારકતાને કારણે પિનાકાને તેની શ્રેણીમાં ટોચની સિસ્ટમોમાંની એક ગણવામાં આવે છે. મલ્ટી-બેરલ રોકેટ સિસ્ટમ્સ માટે વૈશ્વિક રેન્કિંગમાં તેને ટોચના 5માં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અમેરિકન સિસ્ટમની રેન્જ 300થી 499 કિલોમીટર હોવાનું નોંધાયું છે, જ્યારે રશિયન સિસ્ટમની રેન્જ 120 થી 200 કિલોમીટર છે. પિનાકાની રેન્જ હાલમાં ટૂંકી છે, પરંતુ તેની ઝડપી ફાયર ક્ષમતા તેને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવે છે. જ્યારે HIMARS 45 સેકન્ડમાં 6 રોકેટ ફાયર કરે છે, ત્યારે પિનાકા 44 સેકન્ડમાં 12 રોકેટ ફાયર કરી શકે છે. તેની ફાયરપાવરથી તે ટૂંકા સમયમાં મોટા વિસ્તારને નિશાન બનાવી શકે છે.

સંરક્ષણ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવા માર્ગદર્શિત રોકેટ સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) દ્વારા વિકસાવવામાં આવશે. DRDO પહેલાથી જ 120-કિમી રેન્જ વર્ઝનના અંતિમ ચરણમાં છે. ટૂંક સમયમાં તેના પરીક્ષણની વાતો થઈ રહી છે. આશા છે કે આગામી નાણાકીય વર્ષમાં. સફળ પરીક્ષણો પછી બિડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા વિકાસ-કમ-ઉત્પાદન ભાગીદારો (DcPPs) ની પસંદગી કરવામાં આવશે, જેઓ તેનું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરશે. આ દરખાસ્ત ટૂંક સમયમાં મંજૂરી માટે સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC) સમક્ષ મૂકવામાં આવશે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહના નેતૃત્વ હેઠળ સંરક્ષણ મંત્રાલય સ્વદેશી શસ્ત્રોના વિકાસને વિશેષ પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે.

હાલના લોન્ચર્સના ફાયદા
મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે નવા 120-કિમી રેન્જના રોકેટ હાલના પિનાકા લોન્ચર્સથી ફાયર કરી શકાય છે. હાલમાં આ લોન્ચર્સ 40 કિ.મી અને 75 કિ.મીથી વધુ રેન્જવાળા રોકેટ ફાયર કરી શકે છે. આનાથી સેનાને નવા લોન્ચર્સ ખરીદવાની જરૂરિયાત દૂર થશે, પરિણામે ખર્ચમાં બચત થશે અને ઝડપી અપગ્રેડ શક્ય બનશે. પિનાકા સિસ્ટમ એક મલ્ટી-બેરલ રોકેટ લોન્ચર (MBRL) છે જે 44 સેકન્ડમાં 12 રોકેટ ફાયર કરી શકે છે. તે તેના ઝડપી પ્રતિભાવ, ચોકસાઈ અને વિસ્તારને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાની ક્ષમતા માટે જાણીતી છે.

તાજેતરના કરારો અને હાલની રેજિમેન્ટ્સને મજબૂત બનાવશે
આ વર્ષના શરૂઆતમાં સંરક્ષણ મંત્રાલયે પિનાકા સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે મોટા કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. એરિયા ડેનિયલ મ્યુનિશન (ADM) ટાઇપ-1 અને હાઇ એક્સપ્લોઝિવ પ્રી-ફ્રેગમેન્ટેડ (HEPF) Mk-1 રોકેટ ખરીદવા માટે ઇકોનોમિક એક્સપ્લોઝિવ્સ લિમિટેડ (EEL) અને મ્યુનિશન્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (MIL) સાથે કુલ ₹10,147 કરોડના કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. શક્તિ સોફ્ટવેરને અપગ્રેડ કરવા માટે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) સાથે પણ કરાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ બધા કરારો સંરક્ષણ સચિવ રાજેશ કુમાર સિંહની હાજરીમાં હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. સેના હાલની પિનાકા રેજિમેન્ટને મજબૂત બનાવી રહી છે. તાજેતરમાં, એરિયા ડેનિયલ દારૂગોળાના ઓર્ડર પણ આપવામાં આવ્યા હતા.

પિનાકાની સફળતાની કહાની અને સેનાનું સમર્થન
પિનાકા સ્વદેશી શસ્ત્રોની સૌથી મોટી સફળતાઓમાંની એક છે. આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે એકવાર લાંબા અંતરના પિનાકા તૈયાર થઈ જાય, પછી સેના અન્ય વૈકલ્પિક શસ્ત્રો માટેની યોજનાઓ છોડી શકે છે. આ સિસ્ટમમાં સેનાનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ દર્શાવે છે. તેણે ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.

પિનાકા મલ્ટી-બેરલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ શું છે?
પિનાકા ભારતની અગ્રણી મલ્ટી-બેરલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ છે, જે વિશ્વની કોઈપણ સિસ્ટમ સાથે સ્પર્ધા કરે છે. તે અમેરિકન HIMARS અને રશિયન ટોર્નાડો-S રોકેટ સિસ્ટમ સાથે સીધી સ્પર્ધા કરે છે. ફ્રાન્સ અને ભારત હાલમાં પિનાકા રોકેટ સિસ્ટમ માટે વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં, એક ઉચ્ચ-સ્તરીય ફ્રેન્ચ પ્રતિનિધિમંડળે સિસ્ટમના પ્રદર્શન લોન્ચર અને દારૂગોળાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી.

શું ફ્રાન્સ પાસે પોતાનું રોકેટ લોન્ચર નથી?
હાલમાં, ફ્રેન્ચ સેના પાસે M270 લાન્સ રોકેટ યુનિટેયર્સ નામની રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ છે, જે ઘણી જૂની છે. ફ્રાન્સ તેને અપગ્રેડ કરવા માંગે છે. જો કે, ફ્રાન્સ તેની પોતાની નવી રોકેટ સિસ્ટમ, ફ્રેપ લોંગ પોર્ટે ટેરેસ્ટ્રીયલ સિસ્ટમ પણ વિકસાવી રહ્યું છે. જો કે, એવું માનવામાં આવે છે કે તેની પૂર્ણતામાં ઘણો સમય લાગશે. આવી સ્થિતિમાં ફ્રાન્સ ત્યાં સુધી સેનાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે પિનાકા ખરીદવા માંગે છે.

પિનાકાની વિશેષતાઓ
ખરેખર, પિનાકા એક ખૂબ સસ્તી અને અસરકારક રોકેટ સિસ્ટમ છે જે ગુણવત્તામાં અમેરિકન સિસ્ટમ HIMARS ને ટક્કર આપે છે. પિનાકા લગભગ ત્રણ દાયકાથી ભારતીય સેનામાં સેવા આપી રહી છે અને તેને સતત અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે. તેણે કારગિલ યુદ્ધમાં પોતાની ક્ષમતાઓ દર્શાવી હતી. આર્મેનિયાએ આ સિસ્ટમ ભારત પાસેથી ખરીદી લીધી છે.

પિનાકાની રેન્જ શું છે?
હાલમાં, પિનાકા પાસે 75 થી 90 કિમીની રેન્જ છે. ભારતે પિનાકા Mk3 પણ વિકસાવ્યું છે, જેની રેન્જ 120થી 130 કિમી છે. પિનાકા Mk4 પર પણ કામ ચાલી રહ્યું છે, જેની રેન્જ 300 કિ.મી હોવાની આશા છે. મલ્ટિ-બેરલ રોકેટ સિસ્ટમ્સના વૈશ્વિક રેન્કિંગમાં પિનાકા સતત ટોચના પાંચમું સ્થાન મેળવે છે. અમેરિકન સિસ્ટમની રેન્જ 300 થી 499 કિમી છે, જ્યારે રશિયન સિસ્ટમની રેન્જ 120-200 કિમી છે. પિનાકાની રેન્જ ટૂંકી હોવા છતાં તેની ઝડપી ફાયર ક્ષમતા અન્ય કરતા વધુ સારી છે. તે 44 સેકન્ડમાં 12 રોકેટ છોડે છે જ્યારે અમેરિકન HIMARS 45 સેકન્ડમાં છ રોકેટ છોડે છે.

અમેરિકન રોકેટ લોન્ચર કરતાં ઘણી સસ્તી છે પિનાકા
કિંમતની દ્રષ્ટિએ પણ, પિનાકા અન્ય દેશોના રોકેટ લોન્ચર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે સસ્તું છે. અમેરિકન રોકેટ સિસ્ટમની કિંમત આશરે ₹195 કરોડ (આશરે $1.95 બિલિયન) છે, જ્યારે ભારતની પિનાકાની કિંમત ફક્ત ₹23 કરોડ (આશરે $2.3 બિલિયન) છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતની સિસ્ટમ અમેરિકન સિસ્ટમ કરતાં લગભગ 8 ગણી સસ્તી છે. DRDO એ તેને સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી રીતે વિકસાવ્યું છે, જેમાં બધા પોર્ટ્સ દેશમાં જ બનાવવામાં આવે છે.

ભારત ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદશે 114 રાફેલ વિમાન 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન વચ્ચેની વાટાઘાટો દરમિયાન 114 4.5+ પેઢીના રાફેલ વિમાન માટેનો સોદો થવાની આશા છે. આ સોદો આશરે ₹3.25 લાખ કરોડ (આશરે $3.25 બિલિયન) થશે. આ સોદા હેઠળ રાફેલ વિમાનનું ઉત્પાદન પહેલીવાર ભારતમાં કરવામાં આવશે. લગભગ 90 વિમાન ભારતમાં બનાવવામાં આવશે, અને તેમાંથી લગભગ 50% સ્વદેશી રીતે સજ્જ હશે. આ વિમાનો ભારતીય વાયુસેનાની ઘટતી સ્ક્વોડ્રન તાકાત (હાલમાં 29, લક્ષ્ય 42) સુધારવામાં મદદ કરશે.

ભારત અને ફ્રાન્સ સંયુક્ત રીતે હેમર મિસાઇલોનું કરશે ઉત્પાદન
ભારત અને ફ્રાન્સ હેમર મિસાઇલોના ઉત્પાદન માટે સંયુક્ત સાહસની રચના અંગે પણ ચર્ચા કરશે. આ કરાર ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) અને ફ્રાન્સના સફ્રાન વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે. હેમર રાફેલ વિમાનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સ્માર્ટ એર-ટુ-ગ્રાઉન્ડ મિસાઇલ છે.

ભારતના ફાઇટર જેટ માટે જેટ એન્જિન વિકસાવશે ફ્રાન્સ
ફ્રેન્ચ કંપની સફ્રાન ભારતના ફાઇટર જેટ માટે 120kN જેટ એન્જિન વિકસાવવામાં મદદ કરશે. સફ્રાન હૈદરાબાદમાં રાફેલના M88 એન્જિન માટે MRO (જાળવણી અને સમારકામ) સુવિધા પણ બનાવી રહી છે.

સબમરીન પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે
આ વાતચીત દરમિયાન બંને દેશો આગામી 10 વર્ષ માટે તેમના વ્યૂહાત્મક સંરક્ષણ સહયોગ કરારને લંબાવશે. ત્રણ વધારાની સ્કોર્પિન સબમરીનના નિર્માણ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ સબમરીન મઝાગોન ડોક શિપબિલ્ડર્સ (MDL) ખાતે બનાવી શકાય છે.
 

