ભારતની સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગ કયા શહેરમાં બનેલી છે? બુર્જ ખલીફા કરતાં માત્ર આટલી જ નાની છે આ ઇમારત
tallest building in india: ભારતમાં શહેરીકરણ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું છે અને દરેક જગ્યાએ ગગનચુંબી ઇમારતો જોવા મળી રહી છે. આજકાલ ઊંચી ઇમારતોનો ક્રેઝ ઘણો વધ્યો છે. તમે પણ શહેરોમાં આવી વિશાળ ઇમારતો ચોક્કસ જોઈ હશે. આ ઊંચી ઇમારતો આજે માત્ર લોકોની જરૂરિયાત જ નહીં, પરંતુ વિકાસ અને સ્ટેટસનું પ્રતીક પણ બની ગઈ છે.
tallest building in india: વિદેશોમાં તો ઘણી ઊંચી ઇમારતો છે જે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. સિંગાપોર હોય કે દુબઈ, જ્યારે પણ તમે ત્યાં જાઓ છો ત્યારે આ સુંદર અને ભવ્ય ઇમારતો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતની સૌથી ઊંચી ઇમારત કઈ છે અને તે કયા શહેરમાં આવેલી છે? ચાલો જાણીએ.
ભારતના કયા શહેરમાં છે સૌથી ઊંચી ઇમારત?
ભારતની સૌથી ઊંચી ઇમારતો મુંબઈ શહેરમાં આવેલી છે. મુંબઈ એક એવું શહેર છે જે દિવસ-રાત ધમધમતું રહે છે. મુંબઈના રસ્તાઓ પર ચોવીસ કલાક વાહનોની અવરજવર રહે છે અને દરરોજ હજારો પ્રવાસીઓ અહીં મુલાકાતે આવે છે. નોંધનીય છે કે મુંબઈમાં 200થી વધુ સ્કાઈસ્ક્રેપર્સ (ગગનચુંબી ઇમારતો) અને 5600થી વધુ ઊંચી ઇમારતો આવેલી છે.
ભારતની સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગ: પલે રોયલ (Palais Royale)
ભારતની સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગનું નામ પલે રોયલ (Palais Royale) છે, જે મુંબઈમાં સ્થિત છે. આ ઇમારતની કુલ ઊંચાઈ અંદાજે 320 મીટર છે.
દિલ્હી, હૈદરાબાદ અને બેંગલુરુમાં પણ છે ઊંચી ઇમારતો
મુંબઈ સિવાય ભારતના અન્ય શહેરોમાં પણ ઊંચી ઇમારતો બનાવવાનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. દિલ્હી, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદમાં પણ એવી ઘણી વિશાળ ઇમારતો છે, જેને જોઈને વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ થઈ જાય કે આ બિલ્ડિંગ ભારતમાં જ છે.
ભારતના શહેરોની બદલાતી સ્કાઈલાઈન
આગામી સમયમાં ભારતના શહેરોની 'સ્કાઈલાઈન' વધુ ઊંચી અને આધુનિક બનવા જઈ રહી છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને આધુનિક આર્કિટેક્ચર સાથે ભારતના શહેરો હવે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે.
