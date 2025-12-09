ઈન્ડિગોને મોટો ઝટકો! સરકાર આટલી ફ્લાઈટ છીનવીને અન્ય એરલાઈન્સને આપી શકે છે, મુસાફરોને મળશે રાહત?
ઈન્ડિગો સંકટ પૂરું થાય તેવું દેખાતું જ નથી. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પણ વધુ સમયથી ચાલી રહેલી ઈન્ડિગો ક્રાઈસિસથી ઈન્ડિયન એરલાઈન્સ સેક્ટરમાં હડકંપ મચેલો છે. ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ સતત કેન્સલ થવાથી હજારો મુસાફરો પરેશાન છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચાલી રહેલી આ સ્થિતિથી ગુસ્સે ભરાયેલી સરકાર હવે કડક પગલાં લેવાના મૂડમાં છે. ટીઓઆઈમાં છપાયેલા એક અહેવાલ મુજબ ઈન્ડિગોની રોજની લગભગ 110 ફ્લાઈટ્સ (કુલ શેડ્યૂલના 5 ટકા) અન્ય એરલાઈન્સને આપવામાં આવી શકે છે. જો હજુ પણ હાલાત ન સુધરે તો જરૂર પડ્યે વધુ 5 ટકાનો કાપ મૂકાઈ શકે છે.
10 ટકા સુધી જઈ શકે કપાત
જો 5-5 ટકાનો બંને કાપ જો લાગૂ કરાયો તો તે વધીને 10 ટકા થઈ શકે છે. સરકાર તરફથી પ્લાન જાહેર કરાયો છે કે પહેલા સ્ટેપમાં ઈન્ડિગોના શેડ્યૂલમાં 5 ટકા ફ્લાઈટનો કાપ કરવામાં આવે. આ સ્લોટ્સને એવી એરલાઈન્સને અપાશે જેમની પાસે ક્રૂ અને એરક્રાફ્ટની કમી નથી. એટલે કે આ સ્લોટને સરકાર અકાસા, સ્પાઈસજેટ કે એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ જેવી ફ્લાઈટ્સને આપી શકે છે. હાલમાં ઈન્ડિગોને રેગ્યુલેટર DGCA તરફથી શો કોઝ નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી. હવે ઈન્ડિગો તરફથી શો કોઝ નોટિસનો જવાબ આપતા માફી માંગવામાં આવી છે.
શું છે માફીનામામાં
ઈન્ડિગોએ પોતાના માફીનામામાં કહ્યું કે આટલા મોટા લેવલ પર એકદમ સટીક કારણ જણાવવું મુશ્કેલ છે. કંપની તરફથી ક્રાઈસિસના પાંચ કારણ જણાવવામાં આવ્યા છે જેમાં પહેલું કારણ નવા FDTL રૂલ્સ, વિન્ટર શેડ્યૂલ ચેન્જ, ખરાબ હવામાન, એર ટ્રાફિક કન્જેશન અને કેટલીક ટેક્નિકલ ખામી છે. ઈન્ડિગો તરફથી 15 દિવસનો સમય વધુ માંગવામાં આવ્યો છે. પરંતુ લોકોનો ગુસ્સો જોતા DGCA તરફથી આટલો સમય આપવામાં આવે તે મુશ્કેલ લાગે છે.
ક્રૂની સંખ્યા પ્રમાણે મળશે ફ્લાઈટ્સની મંજૂરી
DGCA તરફથી ઈન્ડિગો પાસે હાજર પાયલોટ અને કેબિન ક્રૂની હાલની સંખ્યા પ્રમાણે ફ્લાઈટ્સની મંજૂરી અપાશે. બાકી સ્લોટ્સને અન્ય કંપનીઓ માટે ખોલવામાં આવશે. આ ઉપરાંત DGCA તરફથી ભારે દંડ અને ટોપ અધિકારીઓ પર કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. DGCAની તપાસ ટીમે ઈન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સ અને COO ઈસિડ્રે પોરક્વેરાસને તલબ કરવાનું મન બનાવ્યું છે. ટીમ એ જાણવામાં લાગી છે કે આખરે નવી FDTL પોલીસી લાગૂ કરવાની તૈયારીમાં ઈન્ડિગોથી આટલી મોટી ચૂક કેવી રીતે થઈ?
