ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સરકારની ઈન્ડિગો પર મોટી કાર્યવાહી, શેડ્યૂલમાં 5% કપાતનો આદેશ, બીજી એરલાઈનની ફ્લાઈટ વધશે

Indigo Crisis: કેન્દ્રીય મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ ઈન્ડિગો સંકટ પર સંસદમાં મોટું નિવેદન આપ્યું. તેમણે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું કે લોકોની સુરક્ષા સાથે કોઈ પણ સમાધાન નહીં કરાય. જાણો ઈન્ડિગો પર શું એક્શન લેવાયું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 09, 2025, 02:13 PM IST

Indigo Crisis: ઈન્ડિગો એરલાઈન સંકટ પર સરકારે કડક પગલું ભરવાની જાહેરાત કરી છે. સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર રામ મોહન નાયડુએ મંગળવારે સદનમાં સંસદને જણાવ્યું કે ઈન્ડિગોના ડેઈલી ફ્લાઈટ શેડ્યૂલમાં 5 ટકાનો કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. હાલ ઈન્ડિગો તરફથી રોજ 2300 ફ્લાઈટ્સ સંચાલિત કરાય છે. એટલે કે આ આદેશ બાદ હવે ઈન્ડિગો તરફથી દરરોજ 115 ફ્લાઈટ્સ ઓછી થશે. ઓછી થયેલી ફ્લાઈટ્સનું શેડ્યૂલ અકાસા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ જેવી અન્ય એરલાઈનને અપાશે. 

મુસાફરોને રિફંડ પ્રોસેસ થઈ રહ્યું છે
ઈન્ડિગો સંકટ પર સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર રામ મોહન નાયડુએ સંસદમાં કહ્યું કે એરલાઈન તરફથી સતત મુસાફરોને રિફંડ પ્રોસેસ થઈ રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે ઈન્ડિગોના મોટા અધિકારીઓને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં ગબડેલી સ્થિતિ પર ઈન્ડિગોની જવાબદારી નક્કી કરાશે. લોકોની સુરક્ષા સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું સમાધાન નહીં કરાય. મુસાફરોને સરકાર તરફથી સતત મદદ કરાઈ રહી છે. સરકાર તરફથી જે પગલાં ભરાયા છે તેના આધાર પર હવે ધીરે ધીરે સ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી છે. 

ઈન્ડિગો એરલાઈનને મળ્યો ઝટકો
આ અગાઉ ડીજીસીએએ ઈન્ડિગો એરલાઈનને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. એક આદેશ મુજબ રોજની 2300 ફ્લાઈટવાળી ઈન્ડિગોની દરરોજ 5 ટકા ફ્લાઈટ્સ ઘટાડી નાખી. એટલું જ નહીં જો સ્થિતિમાં સુધારો ન થયો તો આવનારા દિવસોમાં 5 ટકા વધુ કાપ મૂકાઈ શકાય છે. સૂત્રો મુજબ ઈન્ડિગોને આ વિશે પહેલેથી જ જણાવી દેવાયું છે કે કઈ કઈ ફ્લાઈટ બંધ કરવાની છે. પરંતુ કોશિશ થઈ રહી છે કે નાના શહેરોની કનેક્ટિવિટી પર અસર ન પડે. 

FDTLના કારણે પાયલોટ્સની સંખ્યા વધારવાની હતી
વાત જાણે એમ છે કે નવેમ્બરથી લાગૂ નવા પાયલોટ ડ્યૂટી નિયમ (FDTL)ને કારણે પાયલોટ્સની સંખ્યા વધવી જોઈતી હતી. પરંતુ ઈન્ડિગોએ તેના માટે પહેલેથી  તૈયારી કરી નહતી. આ ઉપરાંત ઈન્ડિગોએ વિન્ટર શેડ્યૂલમાં પોતાની ઘરેલુ ફ્લાઈટ્સની સંખ્યા 6 ટકા સુધી વધારી. પરિણામે ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં રોજની સેકડો ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ થવા લાગી અને એરપોર્ટ પર મુસાફરોનો ગુસ્સો ફાટ્યો. ઈન્ડિગોથી અલગ એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસે પોતાના વિન્ટર શેડ્યૂલમાં ફ્લાઈટની સંખ્યા ઘટાડી હતી. 

સ્પાઈસજેટે 26 ટકા ફ્લાઈટ વધારી
એર ઈન્ડિયા ગ્રુપે 3 ટકા અને અકાસા એરે 5.7 ટકા ફ્લાઈટ ઘટાડી. સ્પાઈસજેટે 26 ટકા સુધી ફ્લાઈટ વધારી કારણ કે એરલાઈન તરફથી પોતાની સર્વિસને ફરીથી શરૂ કરાઈ રહી છે. સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે જો નવા નિયમ હેઠળ ઈન્ડિગો પાસે પાઈલોટ્સની અછત હતી તો ડીજીસીએએ ઈન્ડિગોને આટલી વધુ ફ્લાઈટ વધારવાની મંજૂરી કેમ આપી. ઈન્ડિગો તરફથી અપાયેલી સ્પષ્ટતામાં કહેવાયું છે કે ટેક્નિકલ ગડબડીઓ, ખરાબ હવામાન, વિન્ટર શેડ્યૂલ ચેન્જ અને નવા FDTL નિયમ, તમામ ઈશ્યુ એક સાથે આવી ગયા, જેનાથી પરેશાની વધી ગઈ. 

નવા FDTL નિયમો ઈન્ડિગોના A320 ફ્લીટ માટે 10 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી હોલ્ડ કરાયા છે. આમ છતાં મિનિસ્ટ્રી તરફથી કહેવાયુ છે કે ઈન્ડિગો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી થશે. 

