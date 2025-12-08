Prev
Indigo Crisis: ઈન્ડિગોએ અત્યાર સુધી યાત્રીકોને 827 કરોડ રૂપિયા રિફંડ કર્યા, આજે પણ 500થી વધુ ઉડાનો રદ્દ

ફ્લાઇટ સંચાલનમાં ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે ઈન્ડિગો એરલાઇન્સે સત્તાવાર જાણકારી આપતા કહ્યું કે કંપનીએ અત્યાર સુધી યાત્રીકોને 827 કરોડ રૂપિયાનું રિફંડ જારી કર્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:47 PM IST

Indigo Crisis: ઈન્ડિગોએ અત્યાર સુધી યાત્રીકોને 827 કરોડ રૂપિયા રિફંડ કર્યા, આજે પણ 500થી વધુ ઉડાનો રદ્દ

Indigo Flight Crisis: દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન ઈન્ડિગોની સર્વિસ પણ સોમવારે સામાન્ય થઈ શકી નથી. પરંતુ ઉડાન સંકટ વચ્ચે એરલાઇને જણાવ્યું કે તેણે અત્યાર સુધી યાત્રીકોને ₹827 કરોડ રૂપિયાનું રિફંડ જારી કરી ચુકી છે, પરંતુ તેમ છતાં સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે પાટા પર પરત ફરી નથી. દિલ્હી, શ્રીનગર, હૈદરાબાદ, બેંગલુરૂ અને અમદાવાદ સહિત ઘણા એરપોર્ટ પર 500થીવધુ ઉડાનો રદ્દ થઈ ચુકી છે.

એક દિવસ પહેલા પણ ઈન્ડિગોએ 650 થી વધુ ઉડાનો રદ્દ કરી દીધી છે. પરંતુ કંપનીનો દાવો છે કે તેણે પોતાની કુલ 2300 દૈનિક ઉડાનોમાંથી લગભગ 1650 ઉડાનો સંચાલિત કરી છે. ઈન્ડિગોના સીઈઓ પીટર એલ્બર્સે કહ્યુ કે સ્થિતિ ધીમે-ધીમે સામાન્ય થઈ રહી છે અને 10 ડિસેમ્બર સુધી સંચાલન સામાન્ય થવાની આશા છે.

આ મુદ્દો સંસદમાં ઉઠાવવામાં આવ્યો
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ રાજ્યસભામાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગોના સંકટનું વાસ્તવિક કારણ તેના ક્રૂ રોસ્ટરિંગ અને આંતરિક આયોજન પ્રણાલીમાં ગંભીર સમસ્યાઓ છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે આનાથી મુસાફરોને નોંધપાત્ર અસુવિધા થઈ હતી. મંત્રીએ ચેતવણી આપી હતી કે, "અમે આને હળવાશથી નહીં લઈએ. તપાસ ચાલુ છે, અને અમે કડક પગલાં લઈશું જે અન્ય એરલાઇન્સ માટે ઉદાહરણ બેસાડે."

સુપ્રીમ કોર્ટે તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો
આ દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે ઇન્ડિગો સામે દાખલ કરાયેલી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્તે કહ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે આ મામલે પહેલાથી જ કાર્યવાહી કરી છે. અરજીની સુનાવણી હવે 10 ડિસેમ્બરે થશે.

એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે નવી FDTL (Flight Duty Time Limitations) વ્યવસ્થા લાગૂ થવાથી ક્રૂ પ્લાનિંગમાં બફરની કમી ગંભીર સમસ્યા બની ગઈ. તેમણે દાવો કર્યો- અમારી પાસે પાયલટોની કમી નથી. બસ અન્ય એરલાઇનોની તુલનામાં બફર સ્ટાફ ઓછો હતો. સંસદની પરિવહન, પર્યસન અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી સમિતિ જલ્દી ઈન્ડિગો અને DGCA અધિકારીઓને સમન્સ પાઠવી શકે છે.

DGCA એ ઈન્ડિગોના સીઈઓને 24 કલાકનો વધુ સમય આપ્યો
DGCA એ ઈન્ડિગોના સીઈઓ અને  accountable manager ને જાહેર કરાયેલી કારણ દર્શાવો નોટિસનો જવાબ આપવા માટે 24 કલાકનો વધુ સમય આપ્યો છે. કંપનીના મેનેજમેન્ટે સમય વધારવાનો ઈનકાર કર્યો હતો, ત્યારબાદ તેને સોમવારે સાંજ સુધી જવાબ આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી.

