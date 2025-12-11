ઈન્ડિગોના મુસાફરો ધ્યાન આપો! એરલાઈને ₹10,000 સુધીના વળતરની જાહેરાત કરી, જાણો કોને થશે આ ફાયદો
IndiGo travel voucher Announced: ઈન્ડિગોએ 3,4 અને 5 તારીખે મોટી સંખ્યામાં જે ફ્લાઈટ્સ રદ થઈ હતી તેનો ભોગ બનનારા મુસાફરોને રાહત આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ કહ્યું કે પ્રભાવિત મુસાફરોને સરકારના નિયમો મુજબ 5000 રૂપિયાથી લઈને 10,000 રૂપિયા સુધીનું વળતર ચૂકવવામાં આવશે. 10,000ના ટ્રાવેલ વાઉચરની પણ જાહેરાત કરી છે. જાણો વિગતો.
Trending Photos
ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ થવાના કારણે મુસાફરોએ ભારે સમસ્યા ભોગવવી પડી રહી છે. ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં સૌથી વધુ મુસાફરોને મુશ્કેલી થઈ. કારણ કે આ દરમિયાન ઢગલો ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ્સ રદ થઈ. જેના કારણે મુસાફરોએ આર્થિક રીતે ભારે નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો. ત્યારબાદ હવે એરલાઈન વિરુદ્ધ DGCA એ કડક પગલું ભર્યું છે. હવે ઈન્ડિગોએ 3, 4, અને 5 ડિસેમ્બરના રોજ મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઈટ્સ રદ થવાના કારણે મુસાફરોને જે હાલાકી પડી તેનું વળતર ચૂકવવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ કહ્યું કે પ્રભાવિત મુસાફરોને સરકારના નિયમો મુજબ 5000 રૂપિયાથી 10,000 રૂપિયા સુધીનું વળતર ચૂકવવામાં આવશે.
ટ્રાવેલ વાઉચર અંગે નિયમ
આ સાથે જ એરલાઈને સૌથી વધુ પ્રભાવિત મુસાફરો માટે 10,000 રૂપિયા સુધીના વધારાના ટ્રાવેલ વાઉચર બહાર પાડવાની પણ જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય એવા મુસાફરો માટે મહત્વપૂર્ણ રાહત ગણાઈ રહ્યો છે જેમના ટ્રાવેલ પ્લાન અચાનક બદલાઈ ગયા અને જેમણે ભારે અસુવિધાઓનો સામનો કરવો પડ્યો.
આ ટ્રાવેલ વાઉચરની ખાસ વાત એ છે કે તેને આગામી 12 મહિના સુધી ગમે ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. મુસાફર ભારતમાં ઈન્ડિગોની કોઈ પણ ડોમેસ્ટિક કે પછી ઈન્ટરનેશનલ રૂટ માટે આ વાઉચરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- આ વાઉચર આગામી 12 મહિનામાં ગમે ત્યારે વાપરી શકાશે.
- આ વાઉચર ઈન્ડિગોની કોઈ પણ ફ્લાઈટમાં બુકિંગમાં યૂઝ થઈ શકશે.
- વાઉચર ઉપરાંત પૂરેપૂરું રિફંડ પણ અલગથી મળશે.
યાત્રી ઈમેઈલ ચેક કરે
ઈન્ડિગોએ જણાવ્યું કે 10 હજાર રૂપિયાનું ટ્રાવેલ વાઉચર એવા મુસાફરોને આપવામાં આવશે જેમણે એકથી વધુ વખત યાત્રાઓ બદલવી પડી એટલે કે જેમની ફ્લાઈટ્સ વારંવાર રિશેડ્યૂલ થઈ, કે પછી જેમણે એરપોર્ટ પર લાંબો સમય રાહ જોવી પડી. મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાના રજિસ્ટર્ડ ઈમેઈલ અને મોબાઈલ નંબર પર મોકલવામાં આવતા મેસેજ ચેક કરે. જેથી કરીને તેમને વળતર અને વાઉચર ક્લેમ કરવાની પ્રક્રિયામાં સરળતા રહે.
રિફંડનું સ્ટેટસ
ઈન્ડિગોએ જણાવ્યું કે મોટાભાગના મુસાફરોના રિફંડ પ્રોસેસ થઈ ચૂક્યા છે. બાકીના પણ 7-10 દિવસમાં ખાતામાં આવશે. જો તમે MakeMyTrip, Yatra, EaseMyTrip કે કોઈ અન્ય પ્લેટફોર્મથી ટિકિટ બુક કરી હોય તો તેનું પણ રિફંડ શરૂ થઈ ગયું છે.
DGCA ના નિયમ મુજબ અલગથી વળતર
સરકાર (DGCA )ના નિયમ મુજબ જો ફ્લાઈટ નિર્ધારિત સમયથી 24 કલાકની અંદર કેન્સલ થાય તો એરલાઈને 5000થી 10000 રૂપિયા સુધીનું વળતર આપવું પડે છે. ઈન્ડિગોએ કહ્યું કે આ નિયમનું તે સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરી રહી છે અને જરૂરી કેસમાં આ વળતર પણ અલગથી અપાશે. કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ વળતરની રકમ DGCA દ્વારા નિર્ધારિત દિશા નિર્દેશો હેઠળ અપાશે. જે મુસાફરોની ફ્લાઈટ્સ એરલાઈનના કારણે રદ થઈ છે તેઓ નિયમો મુજબ આ વળતરના હકદાર છે. ઈન્ડિગોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે વળતર રકમ ફ્લાઈટના અંતર, ટિકિટ કેટેગરી, અને મુસાફરોનો થયેલી અસુવિધાઓના આધારે અપાશે. તેનો હેતુ મુસાફરોને થયેલા આર્થિક નુકસાન અને બિનજરૂરી પરેશાનીઓ ઘટાડવાનો છે.
ઈન્ડિગોએ નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે ફ્લાઈટ્સ રદ થવાના કારણે જે મુસાફરોએ પરેશાની ભોગવવી પડી તેમના માટે કંપની દિલગીર છે અને એ સુનિશ્ચિત કરી રહી છે કે ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિ ફરીથી ઊભી ન થાય.
હજુ પણ રિફંડ ન આવ્યું? અહીં કરો ફરિયાદ
જો તમારું રિફંડ હજુ સુધી ન આવ્યું હોય અને તમને એવું લાગતું હોય કે તમને વાઉચર મળવું જોઈએ તો સીધા ઈમેઈલ કરો. customer.experience@goindigo.in (mailto:customer.experience@goindigo.in) તમારો PNR નંબર, ટિકટ ડિટેલ અને મોબાઈલ નંબર જરૂર લખો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે