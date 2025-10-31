Prev
શું ઇન્દિરા ગાંધીને પૂર્વાભાસ થઈ ગયું હતું કે તેમની હત્યા થવાની છે? જાણો છેલ્લા ભાષણમાં શું કહ્યું હતું

Indira Gandhi Death Anniversary: ઇન્દિરા ગાંધીએ તેમની હત્યાના એક દિવસ પહેલા ભુવનેશ્વરમાં તેમનું છેલ્લું ભાષણ આપ્યું હતું. તેમનું ભાષણ સાંભળીને કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ હેરાન થઈ ગયા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:52 PM IST

શું ઇન્દિરા ગાંધીને પૂર્વાભાસ થઈ ગયું હતું કે તેમની હત્યા થવાની છે? જાણો છેલ્લા ભાષણમાં શું કહ્યું હતું

Indira Gandhi Death Anniversary: આયરન લેડીના તરીકે જાણીતા અને દેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની આજે પુણ્યતિથિ છે. 31 ઓક્ટોબર 1984ના રોજ સવારે તેમના જ અંગરક્ષકોએ તેમની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે, ઇન્દિરા ગાંધીને તેમની હત્યાનો પૂર્વાભાસ થઈ ગયો હતો. તેમણે તેમની હત્યાના એક દિવસ પહેલા જ ભુવનેશ્વરમાં જે ભાષણ આપ્યું હતું, તેમના શબ્દો દર્શાવે છે કે, તેમને આ વાતનો પૂર્વાભાસ થયો હતો કે તેમના પર હુમલો થઈ શકે છે, તેમની હત્યા થઈ શકે છે.

કહી દીધુ હતું છેલ્લું ભાષણ?
ઈન્દિરા ગાંધીએ પોતાનું છેલ્લું ભાષણ 30 ઓક્ટોબર 1984ના રોજ ભુવનેશ્વરમાં આપ્યું હતું. આ ભાષણમાં તેમણે જે વાતો કહી તેના પરથી એવું લાગે છે કે, તેમની સાથે કંઈક અપ્રિય ઘટના બનવાની છે. ઈન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, "હું આજે અહીં છું, હોય શકે છે કે કાલે હું કદાચ અહીં નહીં હોઉં." તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, જો હું જીવિત ના હોઉં, તો મારા લોહીનું દરેક ટીપું ભારતને મજબૂત બનાવશે.

30 ઓક્ટોબર 1984ના રોજ ઇન્દિરા ગાંધીએ એક એવું ભાષણ આપ્યું જે સંપૂર્ણપણે અસામાન્ય હતું. ઇન્દિરા ગાંધીનું ભાષણ તેમના માહિતી સલાહકાર એચ.વાય. શારદા દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ઇન્દિરા ગાંધીએ તેનાથી કંઈક અલગ જ ભાષણ આપ્યું. ઇન્દિરા ગાંધીએ એચ.વાય. શારદા દ્વારા લખાયેલ ભાષણ છોડી દીધું અને પોતાની રીતે બોલવાનું શરૂ કર્યું.

ઇન્દિરા ગાંધીએ કહી હતી આ વાત
ઇન્દિરા ગાંધીએ પોતાના ભાષણમાં કહ્યું હતું કે, "હું આજે અહીં છું. કાલે કદાચ હું અહીં નહીં હોઉં. મને પરવા નથી હું હોઉં કે ના હોઉં. મેં લાંબુ જીવન જીવ્યું છે અને મને આ વાતનો ગર્વ છે કે, મેં મારું આખું જીવન લોકોની સેવામાં વિતાવ્યું છે. હું મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી આમ કરતી રહીશ અને જ્યારે હું મરીશ, ત્યારે મારા લોહીના દરેક ટીપું ભારતને મજબૂત બનાવશે"

ભાષણ સાંભળીને કોંગ્રેસના નેતાઓ ચોંકી ગયા!
ઇન્દિરા ગાંધીના આ શબ્દો સાંભળીને કોંગ્રેસના બધા નેતાઓ હેરાન થઈ ગયા. તેઓને એ સમજી શક્યા નહીં કે, આખરે ઇન્દિરા ગાંધીએ પોતાના ભાષણમાં આવી વાતો કેમ કહી. એવું કહેવાય છે કે, ભુવનેશ્વરથી પરત ફર્યા બાદ ઇન્દિરા ગાંધીને તે રાત્રે સારી ઊંઘ ન આવી. આનો ઉલ્લેખ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ પણ તેમના પુસ્તકમાં કર્યો છે. તેમણે લખ્યું છે કે, 30 ઓક્ટોબર 1984ની રાત્રે જ્યારે તેઓ અસ્થમાની દવા લેવા માટે ઉઠ્યા, ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધી હજુ પણ જાગતા હતા. ઇન્દિરાએ તેમને કહ્યું હતું કે, જો તેમને રાત્રે કોઈ તકલીફ હોય તો તેમને બોલાવે.

કેવી રીતે થઈ હતી હત્યા?
બીજા દિવસે 31 ઓક્ટોબર સવારે લગભગ 9 વાગ્યે ઇન્દિરા ગાંધી વિદેશથી આવેલ ડેલિગશનને મળવાના હતા. તેઓ ડોક્યુમેન્ટ્રી માટે ઇન્દિરા ગાંધીનું ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માંગતા હતા. ઇન્દિરા ગાંધી તેમના નિવાસસ્થાનથી નીકળ્યા અને થોડે દૂર ચાલીને ઇન્દિરા ગાંધી ત્યાં પહોંચ્યા જ્યાંથી એક સફદરજંગ રોડ અને એક અકબર રોડ એક ગેટથી જોડાય છે. ગેટની પાસે સબ-ઇન્સ્પેક્ટર બિઅંત સિંહ અને કોન્સ્ટેબલ સતવંત સિંહ ગેટ પાસે ફરજ પર હતા.

પહેલા નમસ્તે કર્યું, પછી કર્યુ તાબડતોડ ફાયરિંગ
બન્નેએ હાથ જોડીને ઇન્દિરા ગાંધીને નમસ્તે કર્યું. ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ બન્નેનું અભિવાદન સ્વીકાર્યું. આ દરમિયાન બિઅંત સિંહે હરકતમાં આવ્યો અને તેમણે પોતાની સરકારી રિવોલ્વર કાઢીને ઇન્દિરા ગાંધી પર ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધુ. ગોળી વાગતાં જ ઇન્દિરા ગાંધી જમીન પર પડી ગયા. ત્યારબાદ સતવંત સિંહે પોતાની સ્ટેન ગનથી ઈન્દિરા ગાંધી પર ફાયરિંગ કરવા લાગ્યો. તેણે પોતાની આખી સ્ટેન ગન ખાલી કરી દીધી. ઇન્દિરા ગાંધીનું આખું શરીર ગોળીઓથી છલની થઈ ચુક્યુ હતું. તેમને તાત્કાલિક દિલ્હીની એઈમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Indira Gandhi Death Anniversaryindira gandhiIndira Gandhi assassinationઇન્દિરા ગાંધી પુણ્યતિથિઇન્દિરા ગાંધીનું છેલ્લું ભાષણ

