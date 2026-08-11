Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારાનો પુત્ર લડશે ચૂંટણી, ખાલિસ્તાનીઓએ પંજાબ ચૂંટણી માટે આપી ટિકિટ

ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારાનો પુત્ર લડશે ચૂંટણી, ખાલિસ્તાનીઓએ પંજાબ ચૂંટણી માટે આપી ટિકિટ

Punjab Election News: કેહર સિંગને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યાના કાવતરાનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવતો હતો. તેને 6 જાન્યુઆરી, 1989ના રોજ તિહાર જેલમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી. હવે, તેનો પુત્ર ચૂંટણી લડશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:14 PM IST
ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારાનો પુત્ર લડશે ચૂંટણી, ખાલિસ્તાનીઓએ પંજાબ ચૂંટણી માટે આપી ટિકિટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારાનો પુત્ર લડશે ચૂંટણી, પંજાબ ચૂંટણી માટે આપી ટિકિટ
2
3
4
5