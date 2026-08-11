/ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારાનો પુત્ર લડશે ચૂંટણી, ખાલિસ્તાનીઓએ પંજાબ ચૂંટણી માટે આપી ટિકિટ

Punjab Election News: ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યા પાછળના મુખ્ય સૂત્રધારનો પુત્ર ચૂંટણી લડશે. જેલમાં બંધ ખાલિસ્તાની અમૃતપાલ સિંગની પાર્ટી, અકાલી દળ, જેને વારિસ પંજાબ દે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેણે તેમને 2027ની પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કર્યા છે.
ખદૂર સાહિબના સાંસદ અમૃતપાલ સિંગે પણ પંજાબ ચૂંટણી માટે પોતાના પ્રથમ ઉમેદવારની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટીએ ફતેહગઢ સાહિબ જિલ્લાની બસ્સી પઠાણા વિધાનસભા બેઠક પરથી ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની હત્યાના કાવતરાના દોષિત કેહર સિંગના પુત્ર સતવંત સિંગને મેદાને ઉતાર્યો છે.
વારિસ પંજાબ દે એ અમૃતસરમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં આ જાહેરાત કરી. વારિસ પંજાબ દેના કાર્યકારી પ્રમુખ અને અમૃતપાલ સિંગના પિતા તરસેમ સિંગ અને ફરીદકોટના સ્વતંત્ર સાંસદ સરબજીત સિંગ ખાલસા પણ પત્રકાર પરિષદમાં હાજર હતા. આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં પંજાબમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આ પહેલા ખાલિસ્તાનીઓએ પણ પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો છે.
સતવંત સિંગની પહેલી ચૂંટણી
61 વર્ષીય સતવંત સિંગ બસ્સી પઠાણાના મુસ્તફાબાદ ગામના રહેવાસી અને નિવૃત્ત બેંક અધિકારી છે. આ તેમની પહેલી ચૂંટણી હશે. જો કે, 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, સતવંત સિંગે ફરીદકોટથી જીતેલા સરબજીત સિંગ ખાલસા માટે પ્રચાર કર્યો હતો. સરબજીત ઈન્દિરા ગાંધીના હત્યારા બિઅંત સિંગનો પુત્ર છે.
પિતાને ફાંસી આપવામાં આવી
નોંધનીય છે કે 31 ઓક્ટોબર, 1984ના રોજ ભૂતપૂર્વ ભારતીય વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમના જ બે અંગરક્ષકો, સતવંત સિંગ અને બિઅંત સિંગ દ્વારા નવી દિલ્હીમાં તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. સતવંત સિંગના પિતા, કેહર સિંગને હત્યાના કાવતરા પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવતો હતો. કેહર સિંગને બાદમાં 6 જાન્યુઆરી, 1989ના રોજ તિહાર જેલમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી.
પાર્ટીનો ચૂંટણી એજન્ડા શું હશે?
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, તરસેમ સિંગે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત સત્તા મેળવવાનો નથી, પરંતુ પાર્ટીના સિદ્ધાંતો, પંજાબના અધિકારો અને સમુદાય માટે બલિદાન આપનારા પરિવારોના સન્માનનું રક્ષણ કરવાનો છે. તરસેમ સિંગે જણાવ્યું હતું કે સતવંત સિંગને ટિકિટ આપવી એ સીધો પુરાવો છે કે પાર્ટી બલિદાન આપનારા પરિવારોનું સંપૂર્ણ સન્માન કરે છે.