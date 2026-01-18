Prev
ઘુસણખોરોને તેમના દેશમાં પાછા મોકલવા પડશે, બંગાળમાં પીએમ મોદીનીની ગર્જના, TMC પર પ્રહારો

પશ્ચિમ બંગાળના સિંગુરમાં એક રેલીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે રાજ્યમાં ટીએમસીનું 15 વર્ષનું જંગલ રાજ સમાપ્ત થવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ટીએમસી ઘુસણખોરોને રક્ષણ આપે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:51 PM IST

PM Modi: પશ્ચિમ બંગાળના PM મોદીએ ટીએમસી સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે ઘુસણખોરોને પાછા મોકલવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે દરેક વ્યક્તિ ઇચ્છે છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 વર્ષ જૂનું જંગલ રાજ સમાપ્ત થાય. બંગાળના લોકો તૃણમૂલ કોંગ્રેસના "કુશાસન"થી કંટાળી ગયા છે અને પાર્ટીને સત્તા પરથી દૂર કરવા માંગે છે.

બંગાળીને શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો મળ્યો નથી

વડા પ્રધાને કહ્યું કે, આપણે પશ્ચિમ બંગાળ અને દેશના વિકાસ માટે વંદે માતરમને મંત્ર બનાવવો જોઈએ. કેન્દ્રમાં ભાજપ સત્તામાં આવ્યા પછી બંગાળીને શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ કેન્દ્રમાં યુપીએ સરકારનો ભાગ હતી, પરંતુ તત્કાલીન સરકારે બંગાળી શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો આપ્યો ન હતો.

તૃણમૂલ સરકારને પાઠ ભણાવશે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, હું બંગાળના લોકોની સેવા કરવા માંગુ છું, પરંતુ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકાર કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓના લાભ તેમના સુધી પહોંચતા અટકાવી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, શું તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારને બંગાળના લોકોના હિત વિરુદ્ધ કામ કરવા બદલ સજા ન મળવી જોઈએ? બંગાળના લોકો આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 'ક્રૂર' તૃણમૂલ સરકારને પાઠ ભણાવશે.

વિદ્યાર્થીઓ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણથી વંચિત

તેમણે કહ્યું કે, બંગાળની શિક્ષણ વ્યવસ્થા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચારમાં ફસાયેલી છે, અને વિદ્યાર્થીઓ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણથી વંચિત છે. ભ્રષ્ટાચારને કારણે શિક્ષકો તેમની નોકરી ન ગુમાવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભાજપને મત આપવો મહત્વપૂર્ણ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ઘણા લોકો નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ટીએમસી સરકારના સમર્થનથી અહીં રહી રહ્યા છે, અને તેમને પાછા મોકલવા જરૂરી બની ગયા છે.

