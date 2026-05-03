પતિ-પત્નીની આવકની જાણકારી માંગી શકાતી નથી, RTI પર હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ
Husbands Income: દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક કેસમાં ચુકાદો આપતા ન્યાયધીશે આ ચુકાદો આપ્યો હતો, જેમાં પત્નિ દ્વારા પતિની આવકની વિગતો જાણવા RTI હેઠળ અરજી કરી હતી, મહિલાએ ભરણપોષણ માટે અરજી કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, તેને માહિતીની જરૂર છે.
Husbands Income: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે કોઈ વ્યક્તિ માહિતી અધિકાર (RTI) કાયદા હેઠળ અરજી દાખલ કરીને સત્તાવાળાઓ પાસેથી તેમના જીવનસાથીની આવકની વિગતો મેળવી શકતી નથી. એક મહિલાએ દાવો કર્યો હતો કે તેના ભરણપોષણના દાવાના યોગ્ય સમાધાન માટે માહિતી જરૂરી છે, ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો છે.
વ્યક્તિનું આવકવેરા રિટર્ન તે શ્રેણીમાં
ન્યાયાધીશ પુરુષેન્દ્ર કુમાર કૌરે જણાવ્યું હતું કે જાહેર હિત સાથે સંબંધિત ન હોય તેવી વ્યક્તિગત માહિતી કાયદાની કલમ 8(1)(j) હેઠળ જાહેર કરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે, અને સુપ્રીમ કોર્ટ અનુસાર, વ્યક્તિનું આવકવેરા રિટર્ન તે શ્રેણીમાં આવે છે.
મહિલાએ દાખલ કરાલી અરજી પર સુનાવણી
કોર્ટ મહિલાએ દાખલ કરાલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં કેન્દ્રીય માહિતી કમિશનર (CIC) દ્વારા આવકવેરા અધિકારીઓને નાણાકીય વર્ષ 2007-2008 માટે તેમની આગામી કરપાત્ર આવકની વિગતો જાહેર કરવા નિર્દેશ આપવાના આદેશને પડકારવામાં આવ્યો હતો.
મોટા જાહેર હિત અપવાદમાં આવતી નથી
હાઇકોર્ટે 28 એપ્રિલના રોજ આપેલા પોતાના ચુકાદામાં, CIC દ્વારા પસાર કરાયેલા 2021ના આદેશને કાયદેસર રીતે અયોગ્ય ગણાવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પત્ની દ્વારા માંગવામાં આવેલી માહિતી નિઃશંકપણે અરજદારની વ્યક્તિગત માહિતી હતી, જેને જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપી શકાતો નથી કારણ કે તે મોટા જાહેર હિત અપવાદમાં આવતી નથી. પત્નીએ દલીલ કરી હતી કે અરજદારના ભરણપોષણના દાવાના યોગ્ય સમાધાન માટે RTI કાયદા હેઠળ તેની આવકની વિગતો જાહેર કરવી જરૂરી છે.
