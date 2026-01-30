ડેપ્યુટી CM પદ માટે કવાયત શરૂ! CM ફડણવીસને મળવા બંગલે પહોંચ્યા NCPના 3 દિગ્ગજ નેતા
NCP Leaders: મહારાષ્ટ્રમાં ડેપ્યૂટી મુખ્યમંત્રીનું પદને લઈને અને NCPના અનુગામી નક્કી કરવા માટે પ્રયાસો શરૂ થઈ ગયા છે. NCPના વરિષ્ઠ નેતાઓએ શુક્રવારે આ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે મુલાકાત કરી હતી. બેઠક દરમિયાન ચર્ચા થયેલા પાસાઓ વિશે વધુ જાણવા માટે સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો.
NCP Leaders: મહારાષ્ટ્રમાં ડેપ્યૂટી મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અવસાન બાદ રાજકીય ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી પદ અંગે વિવિધ અટકળો ચાલી રહી છે. શુક્રવારે અજિત પવારના અસ્થિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. ગઈકાલે રાત્રે, NCP અજિત પવાર જૂથના નેતાઓએ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે મુલાકાત કરી હતી.
ખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને મળવા માટે એનસીપીના અજિત પવાર જૂથના નેતાઓ પ્રફુલ્લ પટેલ, સુનીલ તટકરે અને છગન ભુજબળ મુખ્યમંત્રીના બંગલા વર્ષા પર પહોંચ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સુનેત્રા પવારને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવા અને અજિત પવારના વિભાગો એનસીપીને ફાળવવા અંગે મુખ્યમંત્રી ફડણવીસને એક પત્ર સુપરત કરશે.
બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં અજિત પવારનું અવસાન થયું. બીજા દિવસે, 29 જાન્યુઆરીએ તેમના પૈતૃક ગામમાં તેમના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. શુક્રવારે પવાર પરિવારે તેમની અસ્થિઓનું વિસર્જન કર્યું. આ દરમિયાન, પરિવારના નજીકના સભ્ય કિરણ ગુર્જરે અજિત પવારની છેલ્લી ઇચ્છા શેર કરી. તેમણે કહ્યું, "દાદાની" છેલ્લી ઇચ્છા હતી કે NCPના બંને જૂથો મર્જ થાય. "બધાએ એક થવું જોઈએ," તેમણે કહ્યું. આખો પરિવાર આ બાબતે ચર્ચા કરી રહ્યો હતો.
તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NCP (અજિત પવાર) એ મહાયુતિ ગઠબંધનના ભાગ રૂપે ભાજપ સાથે ચૂંટણી લડી હતી. મહાયુતિએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. 288 બેઠકોમાંથી ભાજપે 132, શિવસેના (શિંદે) 57 અને NCP (અજિત પવાર) 41 બેઠકો જીતી હતી. નવી સરકારમાં NCP ક્વોટામાંથી અજિત પવાર અને શિવસેના ક્વોટામાંથી એકનાથ શિંદેને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
